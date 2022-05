Hochschule Luzern Einigen Mitarbeitenden reichen Mitwirkungsorgane nicht – Gewerkschafterin erwägt rechtliche Schritte Der VPOD ist an der Hochschule Luzern aktiv, obwohl die Hochschulleitung die Gewerkschaft nicht als Sozialpartnerin anerkennt. Zwei Mitarbeitende und die Gewerkschaftssekretärin erklären, was eine sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit bringen würde. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 17.05.2022, 11.25 Uhr

Die Arbeitsbedingungen an der Hochschule Luzern (HSLU) sorgen für Diskussionen: Im Herbst haben Kantonsrätinnen und Kantonsräte aller Zentralschweizer Kantone Anfragen zum Thema eingereicht, und vor kurzem hat ein Mitarbeiter in dieser Zeitung von grossem Druck am Arbeitsplatz und vielen Überstunden berichtet.