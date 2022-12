Hochschule Luzern Erste nationale Untersuchung zeigt: LGBT-Menschen in der Schweiz sind gesundheitlich benachteiligt Was bereits internationale Forschungen zeigten, bestätigt sich auch hierzulande: Die Stigmatisierung und Diskriminierung von LGBT-Menschen hat Auswirkungen darauf, ob sie die Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Livia Fischer 12.12.2022, 12.40 Uhr

Aktivistinnen und Aktivisten gehen für die Rechte von LGBT-Menschen auf die Strasse. Quelle: EPA

Eine viermal so hohe Wahrscheinlichkeit für Suizidversuche, ein deutlich höherer Konsum von Tabak und Alkohol, Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen: Lesbische, schwule, bisexuelle und trans Menschen sind gegenüber der restlichen Bevölkerung gesundheitlich benachteiligt.

Das ist das Ergebnis der ersten nationalen LGBT-Gesundheitsbefragung. Im Auftrag des Bundes hat die Hochschule Luzern einen 226-seitigen Bericht erstellt, der auf einem Literaturreview, der Schweizerischen Gesundheitsbefragung sowie einer Onlinebefragung von LGBT-Personen basiert. An Letzterer haben 655 Schwule, 501 Lesben, 386 Bisexuelle, 279 trans und 243 non-binäre Personen teilgenommen.

Diskriminierung und Stigmatisierung verhindern Arztbesuche

Die Forschenden kommen zu sechs Haupterkenntnissen:

LGBT-Personen in der Schweiz weisen häufiger psychische Belastungen und Krankheiten auf als die übrige Bevölkerung. Dies gilt insbesondere für Depressionen, Suizidgedanken und Suizidversuche.

Über zwei Drittel aller LGBT-Personen in der Schweiz haben wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen gemacht, einen Viertel davon auch in Gesundheitsversorgung.

Die Studie geht davon aus, dass unter anderem Diskriminierung und Stigmatisierung dazu führen, dass ein Teil der LGBT-Menschen medizinische Leistungen nicht in Anspruch nimmt. 16 Prozent der befragten LGBT-Personen haben ein mangelndes Vertrauen in die Gesundheitsversorger, bei der übrigen Bevölkerung sind es 7 Prozent.

LGBT-Personen konsumieren deutlich häufiger gesundheitsschädliche und psychoaktiver Substanzen. Die gesundheitlichen Schäden bei übermässigem Konsum sind ein dringliches Handlungsfeld, in dem LGBT-Personen benachteiligt sind.

Schwule und bisexuelle Männer sind hinsichtlich HIV und sexuell übertragbaren Infektionen eine vulnerable Gruppe. Aber auch trans und non-binäre Personen sowie lesbische und bisexuelle Frauen sind betroffen und müssen sensibilisiert werden.

Trans und non-binäre Menschen beurteilten ihren eigenen Gesundheitszustand deutlich schlechter als andere LGBT-Personen. Zudem leiden sie häufiger an chronischen oder langandauernden Krankheiten und sind von Einschränkungen im Alltag aufgrund gesundheitlicher Probleme öfter betroffen.

So sollen LGBT-Personen besser erreicht werden

Die Studie gibt Empfehlungen ab, wie diese Ungleichheit verringert werden kann. Sie schlägt ein schweizweites Programm zur sozialen und gesundheitlichen Gleichstellung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten sowie ein LGBT-inklusives nationales Gesundheitsmonitoring vor.

Weiter sollen Politik und Verwaltung Massnahmen beschliessen, die das Lebensumfeld von LGBT-Personen verbessern. Angestrebt wird zudem der Aufbau von Meldesystemen bei Diskriminierung und Gewalt gegen LGBT-Personen. Nebst der konsequenten Ahndung soll ein Hilfenetz zur Verfügung gestellt werden.

Überhaupt soll die Gesundheitsversorgung künftig so ausgerichtet sein, dass sich LGBT-Personen angesprochen, willkommen und gut behandelt fühlen. Auch brauche es Präventions- und Behandlungsangebote sowie Fachkräfte, die gezielt LGBT-Personen adressieren und deren Bedürfnisse abdecken können.

Der Bundesrat zeigt Handlungswille: Laut Mitteilung will er LGBT-Personen in nationalen Strategien und Programmen besser berücksichtigen, das Vorgehen gegen Diskriminierung und Gewalt als gesundheitsrelevanten Aspekt miteinbeziehen und abklären, ob die Datenlage verbessert werden kann, indem Fragen zur sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität in nationale Erhebungen zu gesundheitlichen und sozialen Themen aufgenommen werden.

Hinweis LGBT ist eine aus dem Englischen übernommene Abkürzung für Lesben, Schwule (englisch: gay), Bisexuelle und Transmenschen. Die Studie der HSLU richtete sich auch an Menschen, die sich als queer oder non-binäre identifizieren.