Hohenrain Christine Moscatelli muss ihre «Traum-Beiz» verlassen – ihr Nachfolger ist «wie ein Sechser im Lotto» Die Pächterin des Restaurants Ottenhusen gibt das Lokal Ende März aus gesundheitlichen Gründen ab. Der 23-jährige Küchenchef übernimmt. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Wenn Christine Moscatelli über ihr Restaurant spricht, schimmern Tränen in ihren Augen. Denn die Pächterin hat «schweren Herzens» entschieden, das Gasthaus Ende März zu verlassen. Grund ist ihre Gesundheit. «Ich musste mir eingestehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es wurde einfach zu viel.»

«Schweren Herzens» verlässt sie das Restaurant Ottenhusen Ende März. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 17. Januar 2023)

Damit meint sie unter anderem den Fachkräftemangel, welcher in ihrem Betrieb viel Stress verursache. «Nach Corona sind viele Aushilfen abgesprungen und haben den Beruf gewechselt», sagt sie. Nun sind nur noch Moscatelli und der junge Küchenchef Mauro Bürli im Restaurant tätig. «Zum Glück unterstützt mich eine Freundin bei der Administration, da ich nicht so Computer-affin bin.»

Sie ist mit der Gastronomie aufgewachsen

Ihre Leidenschaft für ihre Beiz und die Gastronomie ist trotz all der Strapazen spürbar. Bereits als junge Frau kam sie mit der Branche in Kontakt – und hat sie nie mehr gewechselt. «Ich bin im Aargau neben einem Restaurant aufgewachsen und habe früh angefangen, im Service zu arbeiten.» In Arosa absolvierte sie die Lehre und landete danach dank einem Kollegen im Seetal. «Nun bin ich seit 30 Jahren im Kanton Luzern und es gefällt mir immer noch sehr gut», sagt die 56-Jährige, die in Ballwil wohnt.

Vor fünf Jahren hat sie die Herausforderung angenommen und das Restaurant Ottenhusen, in dem sie zuvor bereits als Serviceangestellte tätig war, gepachtet. «Das war immer meine Traum-Beiz. Sie ist klein und heimelig und ich konnte eine tolle Stammkundschaft aufbauen. Mit einigen Gästen habe ich oft zusammen gejasst», sagt sie. Die neun Hotelzimmer würden ausserdem gut gebucht von temporären Arbeitern, die jeweils mehrere Wochen bleiben.

Das Restaurant von aussen. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 17. Januar 2023)

Das Lokal bietet Platz für 30 Personen, im Säli können etwa 40 Gäste sitzen. Dort fanden immer wieder Anlässe statt – etwa mit den Feuerwehrleuten oder Veteranen. Kulinarisch punkteten Moscatelli und Bürli insbesondere mit dem «Cordon bleu Ottenhusen». Überhaupt sei die gut-bürgerliche Küche bei den Gästen angekommen. «Uns war dabei Regionalität und Saisonalität sehr wichtig», sagt sie.

Nach den «fünf herrlichen Jahren» wolle sie sich nun um ihre Gesundheit kümmern und etwas pausieren. Ausserdem möchte Christine Moscatelli mehr Zeit mit ihrem Enkel verbringen. Ihr grösster Wunsch ist aber: «Ich hoffe, dass jemand das Restaurant mit Leib und Seele weiterführt.»

«Wie ein Sechser im Lotto»

Wie sich zeigt, dürfte ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Mauro Bürli, welcher seit vier Jahren Küchenchef im Restaurant Ottenhusen ist, wird das Gasthaus per 1. April als Pächter übernehmen. Die Neueröffnung erfolgt im Mai. Restaurant-Eigentümer und Gemeindepräsident von Hohenrain, Alfons Knüsel, sagt auf Anfrage: «Es ist sensationell. Für uns ist es wie ein Sechser im Lotto.» Heutzutage müssten viele Betriebe schliessen. Dass der 23-Jährige diesem Trend entgegenwirke, freue ihn besonders.

Jungkoch Mauro Bürli wird neuer Pächter. Bild: PD

Knüsel hat eine tiefe Verbindung zum Lokal. Denn das Restaurant ist schon lange in Familienbesitz. «Ich bin mit dem Betrieb und den Gästen aufgewachsen und habe viele schöne Stunden dort verbracht», sagt er. 1984 hat er das Gasthaus von seinen Eltern übernommen. Seine Frau hat es später zehn Jahre lang geführt. «Dass unser Familienbetrieb nun weitergeführt wird, ist eine grosse Freude.»

