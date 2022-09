Hohenrain Die Durststrecke ist vorbei – Luzerner Landgemeinde hat ihr Restaurant und ihren Laden wieder Nach jahrelanger Vorbereitung feiert das Sozialprojekt «Im Chrüz» in Hohenrain am Wochenende seine Eröffnung. Ob das Angebot ankommt? Zwei Punkte dürften die Verantwortlichen zuversichtlich stimmen. Niels Jost Jetzt kommentieren 22.09.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stossen auf die bevorstehende Eröffnung an (von links): Gerhard Fischer, Marlis Lauener und Hans Steiner. Bild: Jakob Ineichen (Hohenrain, 21. September 2022)

Noch sind die letzten Bauarbeiten in vollem Gange. Vor dem Laden «Im Chrüz» in Hohenrain walzen Bauarbeiter den Asphalt, auf der Gartenterrasse ist ein Bagger am Werk und das Baugerüst verrät, dass die Mietwohnungen in den oberen Stockwerken noch nicht bezugsbereit sind.

Nun fertig und schon bald in Betrieb: So präsentierte sich das «Chrüz» vor etwas weniger als einem Jahr. Bild: Dominik Wunderli (Hohenrain, 20. November 2021)

Im Innern jedoch steht alles bereit für die Eröffnungsfeier am Wochenende. Während der Dorfladen seit gut zwei Wochen Kundinnen und Kunden mit regionalen und sonstigen Produkten versorgt und die Abläufe in der darin integrierten Post schon eingespielt sind, hat das Bistro diese Woche die Türen geöffnet. Nach über zehn Jahren Durststrecke hat der Ort Hohenrain damit wieder ein Restaurant und einen Laden.

Kanton und IV finanzieren geschützte Arbeitsplätze mit

Klar, ist Geschäftsleiterin Marlis Lauener dieser Tage überall anzutreffen. «Ich bin froh, konnten wir die verschiedenen Bereiche in Etappen eröffnen», sagt sie. Obwohl die 15 Angestellten – sie arbeiten Teilzeit – noch nicht lange zusammenarbeiten, spricht ihnen ihre Chefin bereits ein Lob aus:

«Alle sind motiviert, helfen und denken mit. So macht es Spass, zu arbeiten.»

Dies gelte auch für die beiden Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung, die «Im Chrüz» von einem geschützten Arbeitsplatz profitieren. Sie servieren, helfen in der Küche oder im Laden aus. Eine Arbeitsagogin unterstützt sie dabei. Der Kanton Luzern hat sich deshalb am Projekt beteiligt.

Ein geschützter Arbeitsplatz in der Küche sei noch vakant. Zudem plane man, nach dem ersten Betriebsjahr drei Lehrstellen anzubieten. Die Ausbildungsplätze für Personen mit Beeinträchtigung werden von der IV mitfinanziert.

Koch Andreas Rupp sorgt für das leibliche Wohl «Im Chrüz». Bilder: Jakob Ineichen (Hohenrain, 21. September 2022) Das Bistro hat dienstags bis samstags geöffnet. Am Mittwoch, 21. September nahm das Bistro den Betrieb auf – rund die Hälfte der Tisch war bereits reserviert. Zu jedem Menü gibt es eine vegetarische Variante dazu. Insgesamt sind 15 Angestellte «Im Chrüz» beschäftigt. Der Dorfladen hat ein breites Sortiment. Frisches Brot ist im Laden täglich zu kaufen.

Angebot wird anhand von Kundenrückmeldungen angepasst

Im Schuss sind dieser Tage auch Initiator Hans Steiner und Genossenschaftspräsident Gerhard Fischer. Letzterer sagt:

«Wir leisten Freiwilligenarbeit, in den vergangenen Wochen ist unser Engagement allerdings fast zu einem Vollzeitjob geworden.»

Es gebe Hunderte Entscheide zu fällen, kleinere und grössere. Mit einer freudigen Anspannung blicken die beiden daher auf die nächsten Wochen. Wie kommen Laden und Bistro an? Wo muss nachgebessert werden? Wie gut harmoniert das Team?

Zuversichtlich stimmen dürfte die Verantwortlichen, dass bereits am Eröffnungstag des Bistros gleich die Hälfte der Tische reserviert war. Auch der Laden sei gut angelaufen. Steiner sagt:

«Der Laden ist bereits zu einem Treffpunkt für viele Anwohnerinnen und Anwohner geworden.»

Dies würden erste Rückmeldungen zeigen. Anhand der Anregungen der Kundschaft werde ausserdem das Sortiment laufend angepasst, sei es ein spezielles Biobirchermüesli oder ergänzend zum UHT- auch frischer Rahm. Aktuell arbeite man mit rund zehn regionalen Produzenten zusammen, so Steiner. Ziel seien noch mehr Partnerschaften.

1000 Genossenschaftsanteile verkauft

Zuversicht versprühen ebenso die 375 Personen, die sich mit total 1000 Genossenschaftsanteilsscheinen am Projekt beteiligt haben. Und es kämen laufend weitere dazu. «Unser Ziel ist es, dereinst 400 bis 500 Genossenschafter zählen zu können», sagt Gerhard Fischer.

Dank der genossenschaftlichen Struktur ist der Betrieb einerseits in der Bevölkerung verankert, andererseits finanziell mit einem Grundpolster ausgestattet. Die Suche nach Gönnerinnen und Gönnern gehe allerdings weiter, so Fischer. Denn in den ersten beiden Jahren werde mit einem defizitären Betrieb gerechnet. Danach soll «Im Chrüz» selbsttragend sein. Und sich zum festen Treffpunkt gemausert haben.

Eröffnungsfest von 24. und 25. September mit Marktbetrieb und Einweihung des Dorfplatzes. Infos unter www.im-chruez.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen