HPZ Schüpfheim Beeinträchtigt, aber äusserst kreativ: WohnWärch-Bewohner präsentieren ihre Texte an einer Lesung Einmal in der Woche schreiben Bewohnerinnen und Bewohner des WohnWärch am Heilpädagogischen Zentrum in Schüpfheim Texte über ihren Alltag, ihre Gedanken oder das Weltgeschehen. Nun werden sie im Entlebucherhaus vorgelesen. Niels Jost 08.09.2022, 11.35 Uhr

Ich schreibe über mich

Ich bin ein Mann ohne Behinderung

Ich finde das Wort diskriminierend.

Es ist nicht richtig, so zu reden

Es macht mich wütend

Ich möchte Gleichberechtigung

Ich bin für kein Wort.

Ich bin für keine Diskriminierung

Ich bin für Menschen.

Benjamin Abgottspon sitzt in der Schreibwerkstatt des WohnWärch Sunnebüel am Heilpädagogischen Zentrum in Schüpfheim. Vor ihm: Eine Tafel mit Buchstaben, neben ihm: Leandra Roos. Die Sozialpädagogin stützt den Arm des 36-Jährigen, während dieser mit seinem Zeigefinger auf die einzelnen Buchstaben tippt. «I - C - H, Leerschlag, L - E - B - E», spricht Roos laut aus, was Abgottspon schreibt, respektive tippt.

Sozialpädagogin Leandra Roos hilft Benjamin Abgottspon beim Verfassen seiner Texte, Armin Emmenegger schaut zu. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 07. September 2022)

Da Benjamin Abgottspon Trisomie 21 hat, braucht er Hilfe beim Verfassen seiner Texte. Weniger Mühe bekunden Armin Emmenegger und Eric Zimmermann, die am gleichen Tisch sitzen. Fein säuberlich schreiben der 27- und 26-Jährige in ihr Heft, was sie gerade beschäftigt.

(...) Mängisch doni d'Auge zue ond dänk i mech ine...

Ech be en Held ond e Legende sowie de Wilhelm Tell.

Ech be fröhlech.

Ech be sehr verbonde zom Entlibuech, Entlibuecher vo Schöpfe,

ech be met de Finis Hötte Kapelle äng verbonde.

Ond ech be ufgno worde bi de Älplerfrönde Bruederschaft.

Ech wot de Thron bestige. S'esch för mech e Gradwanderig.

Ech be Könstler ond ech be e fortschrettleche Ma.

Armin Emmenegger in der Schreibwerkstatt des WohnWärch. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 07. September 2022)

Einmal pro Woche feilen um die 15 Bewohnerinnen und Bewohner des WohnWärch in der Schreibwerkstatt an ihren Texten. Diese ist seit rund zehn Jahren Teil des Beschäftigungsprogramms am HPZ. Weil immer mehr Texte geschaffen wurden, hat das WohnWärch 2020 eine Auswahl davon im Buch «Träumen erlaubt, oder nicht?» veröffentlicht.

Ziel: Inklusion fördern

Nun folgt der nächste Schritt. Am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr (Türkollekte) werden die Texte im Entlebucherhaus in Schüpfheim vorgelesen und performt. Dies vom Trio «Entle – liest – Buch», musikalisch begleitet vom Duo brettissimo mit Albin Rohrer und Franziska Mathis auf ihren Hackbrettern. Roos sagt:

«Eine solche Veranstaltung ist schweizweit einzigartig.»

Ziel sei es, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung zu fördern. Wobei es mehr als ein Sichtbarmachen der Bewohnerinnen und Bewohner und ihren vielleicht versteckten Talenten sei, wie Sozialpädagogin Kerstin Schaller betont. Denn:

«Bei diesem Projekt können alle voneinander profitieren, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung.»

Sie selber sei immer wieder erstaunt über die Vielseitigkeit, Authentizität, Tiefgründigkeit und den Witz der Texte.

Eine ruhige Kugel schieben bedeutet,

Billard spielen.



Einen Bock schiessen bedeutet,

es gibt Fleisch.

Die Wände des WohnWärch zieren Aussagen von Bewohnerinnen und Bewohner. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 07. September 2022)

Die Themen wählen die Bewohnerinnen und Bewohner selber. Während bei Armin Emmenegger Geschichte, das Entlebuch oder aktuell Schwingerkönig Joel Wicki hoch im Kurs stünden, finde Eric Zimmermann alles spannend, was mit Schuhen oder der Natur zu tun habe. Auch Gedanken über das aktuelle Weltgeschehen oder Abstimmungen würden verschriftlicht, so Roos.

Mit der Schreibwerkstatt und der Lesung erhielten die Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, ihre persönlichen Geschichten, aber auch Statements und Botschaften in ihren eigenen Worten einem breiten Publikum sichtbar zu machen. Etwas, womit Personen ausserhalb des HPZ wohl selten konfrontiert würden, so Roos. Sie hofft, dass die Stärken der vermeintlich Schwachen dadurch mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken.

Die Behinderten sind die Normalen.

Die Normalen sind geistig eingeschränkt.

Sie sehen nur den Körper.

Ich bin nicht behindert.

Ich seh die Seele.

Ich seh, was in dem Körper ist.

Ich seh das, was er ist!

Ich seh die wahre Identität.

Du bist kein Körper, du bist eine Seele.