HSLU-Projekt Ältere Menschen füllen digitale Zeitkapseln mit ihrer Lebensgeschichte Das iHomeLab der Hochschule Luzern hat mit internationalen Partnern das Projekt HiStory ins Leben gerufen. Dabei erzählen ältere Menschen Geschichten aus ihren Leben. Diese werden digital festgehalten und sind anschliessend für einen selbstgewählten Personenkreis zugänglich. Susanne Balli 22.09.2022

Wie war das Leben in früheren Zeiten? Was haben unsere Grossmütter und Grossväter erlebt, wie haben sie gefühlt, was war damals wichtig, und wie funktionierte das Leben ohne Computer und Smartphone? Solche und viele weitere Fragen können beschäftigen. Besonders, wenn eine ältere Person verstirbt und sie ihre wertvolle Lebensgeschichte unwiederbringlich mitnimmt. Im Rahmen des Projekts HiStory hat das Forschungszentrum für Gebäudeintelligenz iHomeLab der Hochschule Luzern (HSLU) zahlreiche Lebensgeschichten digital festgehalten. Dies in Zusammenarbeit mit fünf internationalen Partnern.

An den Erzählworkshops werden die Geschichten lustvoll weiterentwickelt. Dazu werden unter anderem mitgebrachte Objekte, Handnotizen und die iHomeLab-Web-App verwendet. Bild: PD

Ziel des Projekts HiStory ist es zum einen, spannende Geschichten für die Nachwelt zu bewahren. Zum anderen soll durch das gemeinsame Geschichtenerzählen verhindert werden, dass betagte Menschen vereinsamen. Andrew Paice, Leiter des iHomeLab der HSLU, sagt:

«Niemand hat so viel zu erzählen wie ältere Menschen, die viel erlebt haben.»

Und Geschichten wiederum seien bestens dazu geeignet, ältere Menschen ins soziale Geschehen zu integrieren», so Paice weiter. Denn durch das Erzählen erhalten vor allem ältere Menschen Selbstvertrauen und das Gefühl vom Wert der eigenen Geschichte. Zudem vermittle es Sozialkontakte. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hingegen erfahren authentische Geschichten über vergangene Zeiten und über die eigenen Verwandten.

Probanden zwischen 46 und 95 Jahre alt

Im Rahmen des Projekts fanden zwei Erzählrunden in der Schweiz, in Österreich und den Niederlanden statt. Dies in den Zeiträumen von Juni bis Oktober 2020 und Juli 2021 bis Januar 2022. In der ersten Runde waren 26 Teilnehmende dabei und in der zweiten Runde deren 72. Die Probanden waren zwischen 46 und 95 Jahre alt. In moderierten Gruppen erzählten sie sich Geschichten aus ihrem Leben, arbeiteten daran und zeichneten sie schliesslich in sogenannten digitalen Kapseln auf.

Laut Paice handelt es sich bei HiStory technisch gesehen um ein sehr niederschwelliges Programm, das es ermöglicht, Geschichten aufzuzeichnen, zu überarbeiten und für andere freizugeben. Die Forschenden des iHomeLab der HSLU waren für die Entwicklung der entsprechenden Technologie-Plattform zuständig. Wichtig: Die Probandinnen und Probanden können selber entscheiden, wann, wo und welchen Personenkreisen sie ihre Geschichten digital zugänglich machen. Paice erklärt: «Der virtuelle Zugang zu den Zeit-Kapseln ist geregelt über die Identität, die Zeit und den Ort. Sie sind gespeichert in einer Cloud. Um sie zu öffnen, benötigt man einen speziellen Zugriff, der vorgängig definiert wird.»

Vielfältiger Einsatz des Programms möglich

Das Forschungsteam hat für das Geschichtenerzählen im Rahmen von HiStory Leitfäden und Werkzeuge entwickelt, die den Moderierenden helfen, Erzählrunden zu koordinieren und die Erzählenden in allen Schritten zu unterstützten. Teil des Ziels ist es laut Paice, dass sowohl die technischen Werkzeuge für das Geschichtenerzählen und Aufzeichnen sowie der gesamte Prozess in vielen weiteren Bereichen und Organisationen genutzt werden können. So zum Beispiel von Museen oder Gemeinden, die im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen Menschen mit HiStory einbinden möchten. Oder aber im Schulunterricht, um den Austausch zwischen Generationen zu fördern. Paice sagt:

«Geschichten sind einfacher zu lernen, wenn sie erzählt werden, als wenn man sie in trockenen Büchern nachlesen muss.»

Weitere Informationen zu HiStory sowie ein digitales Handbuch, wie man ein Kapsel-Projekt startet, sind zu finden unter www.hi-story.eu

