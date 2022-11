Luzerner Bauer erntet seine ersten Trüffel im eigenen Trüffelgart

Hüswil Die Suche nach der edlen Knolle: Luzerner Landwirt erntet erste Trüffel in seinem Trüffelgarten Valentin und Susanne Arnold haben vor acht Jahren mit Trüffelsporen geimpfte Bäume gepflanzt. Nach langem Warten können sie nun mit der Hilfe von Hündin Mascha die ersten Edelpilze finden. Susanne Balli Jetzt kommentieren 10.11.2022, 11.36 Uhr

Der ehemalige Grüne-Kantonsrat und Bio-Gemüsebauer Valentin Arnold aus Hüswil züchtet zusammen mit seiner Frau Susanne Trüffel, welche er mit der Unterstützung des Hundes Mascha nach nun acht Jahren endlich ernten kann. Bilder: Dominik Wunderli (Hüswil, 7. November 2022)

Cherche! Cherche! Bio-Landwirt Valentin Arnold (61) aus Hüswil bückt sich zu seiner zweieinhalb Jahre alten Hündin Mascha herunter. Er gibt ihr ruhig aber bestimmt auf Französisch den Befehl, zu suchen. Bereits im Welpenalter hat er dieses Kommando mit der Mischlingshündin, die halb Collie, halb Appenzeller Sennenhund ist, geübt. Mascha richtet ihre feine Nase zum Boden und läuft los – immer zick-zack zwischen den Bäumchen hindurch. Plötzlich hält sie inne, schnüffelt intensiv und kratzt mit den Pfoten leicht die Erde auf. Sofort ist Arnold bei der Hündin und sticht vorsichtig mit der Vanghetta, einer speziellen Trüffelhacke, in die Erde.

Mascha riecht einen Trüffel.

Zuerst sieht es nach einem Fehlalarm aus, aber dann ist zwischen den Erdklumpen doch ein kleiner schwarzer Trüffel zu sehen. Arnold hebt ihn auf und deckt das Loch mit Erde wieder sorgfältig zu. Das ist nötig, damit das empfindliche Myzel im Boden nicht austrocknet. Dann riecht er am Pilz. Sein Fazit: «Der ist höchstens als Übungstrüffel für Mascha geeignet, zu klein, noch nicht ganz reif und bereits von Schnecken angeknabbert worden.» So oder so, Mascha erhält viel Lob und ihre Belohnung – sie darf an einer Tube mit Leberpaste schlecken. Das ist für sie zusätzliche Motivation, um weiterzusuchen. «Für Mascha ist das ein Spiel. Manchmal ist sie sehr konzentriert, manchmal lässt sie sich auch von anderen Gerüchen wie einer Maus ablenken», erklärt Arnold. Länger als eine Stunde könne man nicht mit ihr Trüffel suchen, und es mache nur Sinn, zirka jeden fünften Tag in den Trüffelgarten zu gehen, um den Pilzen genügend Zeit zum Wachsen und Reifen zu geben.

Ein kleiner Herbsttrüffel wird begutachtet.

Noch sind es nicht viele Trüffel, die der ehemalige Grüne-Kantonsrat und seine Frau Susanne (58) zusammen mit Hündin Mascha im eigenen Trüffelgarten finden konnten. Vor acht Jahren haben Arnolds auf 60 Aren verschiedene Baumarten gepflanzt, mit denen Trüffel gerne eine Symbiose eingehen. So wachsen hier 750 mit Trüffelsporen geimpfte Föhren, Fichten, Hagebuchen, Eichen und Baumhaseln. Wenn alles gut läuft, werden sie in den kommenden Jahren Burgundertrüffel (Herbsttrüffel), Wintertrüffel und Frühlingstrüffel ernten können.

Über Jahre viel Aufwand und wenig Ertrag

«Wir müssen viel Geduld haben. Erst nach sieben bis zehn Jahren kann man von einer Trüffelernte ausgehen. Die Zeit davor hat man viel Aufwand und keinen Ertrag», erklärt Valentin Arnold. Den ersten Trüffel konnten Arnolds aber bereits im letzten Jahr finden. Heuer sind es einige mehr. «Im September hat Mascha einen grossen schönen Trüffel mit einem Gewicht von ??? Gramm gefunden. Mit diesem haben wir dann mehrere verschiedene Gerichte ausprobiert.»

Valentin Arnold mit seiner Frau Susanne und Hündin Mascha.

Sobald der Ertrag grösser ist, wollen Valentin und Susanne Arnold ihre Trüffel verkaufen und auch eigene Produkte wie Trüffelbutter und Ähnliches anbieten. «Interessierte können sich bei uns melden und werden informiert, sobald wir genügend Trüffel haben», sagt der Bio-Landwirt, der seit mehr als 30 Jahren Gemüseanbau betreibt.

Derzeit produziert er noch Zuckermais und Kürbis für Regiofair, einer Tochter der Agrovision Burgrain AG. «Die Trüffel sichern quasi meine Altersrente», sagt der 61-Jährige und schmunzelt. Trüffelsorten wie Burgunder-, Winter- und Frühlingstrüffel, die in der Schweiz wachsen, kosten laut Arnold zwischen 500 und 800 Franken pro Kilogramm. Der teuerste Trüffel, der weisse Alba-Trüffel, der mit mehreren Tausend Franken pro Kilogramm gehandelt wird, ist in der Schweiz bisher nur einmal gefunden worden und konnte bis jetzt nicht gezüchtet werden.

Immer mehr Trüffelproduzenten und Trüffelsucherinnen

Vor über zehn Jahren hat sich Arnold Gedanken darüber gemacht, was er nach der Pension mit seinem Land anstellen könnte. Das war auch jene Zeit, in der er in einem Restaurant das erste Mal ein Gericht mit Trüffel genoss. «Der Pilz hat mir sehr zugesagt und ich habe begonnen, mich damit auseinanderzusetzen.» Seines Wissens ist er im Kanton Luzern bisher der erste Landwirt mit einem Trüffelgarten dieser Grösse.

Das Know-how rund um die edle Knolle hat sich Arnold einerseits über entsprechende Literatur, andererseits beim Verband Schweizer Trüffelproduzenten, bei dem er Mitglied ist, angeeignet. Der Verband vereint über zehn Hektaren Trüffelplantagen in der Schweiz, betrieben von über zwanzig Mitgliedern, Tendenz steigend. Auch die Zahl der Privatpersonen, die mit ihren Hunden nach wilden Trüffeln suchen, nimmt zu. Mascha ist das egal – Hauptsache sie hat ihren Spass dabei.

Hinweis: Informationen für Interessierte: www.napftrüffel.ch

