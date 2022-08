Dorfentwicklung «Hier wird mit Hochdruck gearbeitet und geplant»: Besserung für Ruswils Dorfkern ist in Sicht Fassaden bröckeln, Metzgerei und alte Schmiede stehen leer – doch Besserung für Ruswils «Dorfkern West» naht. Auch für weitere Projekte gibt es Morgenröte. Hannes Bucher 17.08.2022, 05.00 Uhr

Viele alte Häuser im Ruswiler Dorfkern werden neugestaltet. Dominik Wunderli (Ruswil, 13. August 2022)

Als «Dorfbild von nationaler Bedeutung» ist Ruswils Dorfkern eingestuft. Seit vielen Jahren wird das konkrete Erscheinungsbild mit dem teils tristen Zustand der Gebäude diesem Attribut aber nicht mehr gerecht. Zwar hat sich einiges getan in den letzten Jahren, insbesondere gab es Veränderungen im sogenannten «Dorfkern Ost». Alte Gebäude wichen Neubauten. Darunter entstanden ein Coop-Laden, eine Raiffeisenfiliale und einige zentrumsnahe Wohnungen.

Die «Kehrseite» dieser Erneuerungsetappe: Die zentralen Gebäude im «Dorfkern West» stechen umso mehr ins Auge. Unübersehbar ruft da an besonders prominenter Lage beim Mauritius-Dorfbrunnen das Chrämerhus nach einer umfassenden Sanierung. Dass das Gebäude unter eidgenössischem Denkmalschutz steht, macht die Renovation entsprechend komplex und aufwendig.

Wäre es nach den Plänen des vormaligen Gemeinderates gegangen, würde sich heute das Chrämerhus restauriert und in neuem Glanz präsentieren und in einem Anbau stünde ein neues Ruswiler Gemeindehaus. Das Bauprojekt scheiterte aber 2017 unter anderem aus Kostengründen an der Urne. Ruswil wartet seither auf eine neue Gemeindeverwaltung.

Restaurants Linde und Bären werden saniert

Zurück zum Dorfkern. Gemeindepräsident Franzsepp Erni sieht die Situation mit und rund um das Chrämerhus «sehr wohl». Aber auch:

«Wenn ich heute auf dem Dorfplatz stehe und Richtung Süden schaue, sehe ich die beide alten Restaurants Linde und Bären, die von der neuen Eigentümerin saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden; das freut mich und ist gut für den Dorfkern von nationaler Bedeutung.»

Drehe er sich Richtung Osten, kämen die Fassaden der Überbauung Dorfkern Ost ins Blickfeld, seiner Meinung nach «eine sehr gelungene und passende Erneuerung dieses Teils des Dorfkerns». Wende er sich weiter Richtung Norden, stehe er vor dem Chrämerhus und den dahinterliegenden Häusern Metzgerei Neuheim und obere Schmiede.

Das Restaurant Chrämerhus im Zentrum von Ruswil. Dominik Wunderli (Ruswil, 13. August 2022)

Schmiede und Metzgerei könnten weichen

Der Gemeinderat könnte sich vorstellen, dass die baufällige Metzgerei und die Schmiede «zu Gunsten einer qualitätsvollen Neubebauung» abgerissen werden, sagt Erni. Dies wäre ganz im Sinn der Wettstein ImmoConsulting AG mit Sitz in Stansstad. Sie ist seit gut einem Jahr Besitzerin des Areals und aktuell intensiv am Planen. «Eine Menge an Sitzungen» seien abgehalten worden – mit Fachkommissionen inklusive Denkmalpflege und auch mit dem Ruswiler Gemeinderat, sagt Inhaber von Wettstein ImmoConsulting Urs Wettstein.

Nebst dem Schicksal der beiden erwähnten Gebäude galt es, Fragen in Bezug auf die Chrämerhaus-Sanierung, im Speziellen auch die Platzierung des Treppenhauses im historischen Gebäude zu klären. Nun scheint Morgenröte in Sicht: Ende Monat August möchte Wettstein dem Ruswiler Gemeinderat ein «bewilligungsfähiges Projekt» präsentieren. Dieses wird die Sanierung des Chrämerhus mit beinhalten – und damit den für den Ruswiler Gemeinderat «zwingenden Bestandteil für eine Legitimierung» erfüllen.

Zudem legt der Gemeinderat Wert auf die «Aussenraumgestaltung» und «die Durchwegung». Dies soll Begegnungsmöglichkeiten im Dorfkern ermöglichen – solche fehlen teilweise in Ruswil. Auf diesen Umstand angesprochen verweist Franzsepp Erni auf ein weiteres Vorhaben, das demnächst realisiert werden soll: Auf der gemeindeeigenen Surbrunnenmatte soll ein Generationenplatz entstehen, auf dem man sich abseits der Verkehrsachsen aufhalten und verweilen könne.

Gemeindehaus soll mit Wettbewerbsverfahren geplant werden

Und wann steht ein neues Gemeindehaus in Ruswil? Erni sagt: «Auch hier wird mit Hochdruck gearbeitet und geplant.» Es sei vorgesehen, im kommenden September den Gestaltungsplan des Areals Landi und Lindau der Bevölkerung zu präsentieren und anschliessend öffentlich aufzulegen.

Auf diesem Areal sollen Büro- und Wohnbauten entstehen. «Auf dem Areal Farb und Rothüsli soll mit einem Wettbewerbsverfahren das neue Gemeindehaus geplant werden.» Wird der Gestaltungsplan ohne grössere Komplikationen genehmigt, könnte nächstes Jahr mit dem Wettbewerbsverfahren gestartet werden.