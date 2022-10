Immer weniger Gläubige Ist die Seelsorge im Kanton Luzern noch zeitgemäss? Freidenker fordern Loslösung von Religion In Luzerner Spitälern, Gefängnissen oder Hochschulen kümmern sich katholische und reformierte Seelsorgende um Menschen in Not. Weil es immer mehr Konfessionslose gibt, muss das System geändert werden, findet die Freidenker-Vereinigung – und zeigt, wo das längst Usus ist. Niels Jost Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Jahr für Jahr verlieren die Kirchen im Kanton Luzern Mitglieder. Fühlten sich 1990 rund 79 Prozent der Bevölkerung der römisch-katholischen Kirche zugehörig, waren es 2020 noch etwa 57 Prozent. Bei den Reformierten sank die Zahl von 13 auf etwa 9 Prozent, wie diese Grafik zeigt:

Gleichzeitig steigt die Anzahl Personen ohne Religionszugehörigkeit. Aktuell bezeichnet sich rund ein Viertel aller Luzernerinnen und Luzerner als konfessionslos. Dieser Trend könnte mit ein Grund gewesen sein, weshalb selbst im traditionell stark katholischen Kanton Luzern der Beitrag an die Schweizergarde-Kaserne am vergangenen Abstimmungssonntag mit 71,5 Prozent abgeschmettert wurde.

Grund zum Jubeln hatte damals die Freidenker-Vereinigung Schweiz, die das Referendum ergriffen hatte. Sie setzt sich für Anliegen der Konfessionsfreien und für die Trennung von Kirche und Staat ein. Nun wittern die Freidenker Morgenluft. Sie fordern, die Seelsorge im Kanton Luzern soll sich von der Religion loslösen. Als Ergänzung sollen in hiesigen Spitälern, Gefängnissen oder Hochschulen weltlich-humanistische Gespräche angeboten werden. Präsident Andreas Kyriacou sagt:

«Wer im Sterben liegt und nicht an einen Gott oder an ein Leben nach dem Tod glaubt, fühlt sich womöglich nicht verstanden von einem katholischen oder reformierten Seelsorger.»

Was eine konfessionslose Person in solch einer Situation brauche, sei eine Gesprächspartnerin oder ein -partner mit denselben Werten, Idealen und derselben Auffassung vom Leben und der Welt wie man selbst.

Niederlanden: Neues System seit den 1950ern

Kyriacou betont, dass er nicht die Arbeit der Seelsorgerinnen und Seelsorger kritisieren möchte. Diese seien gut ausgebildet und in der Lage, ein vorurteilsfreies Gespräch zu führen. Auch das Vorhandensein eines niederschwelligen Angebots hält der Businessanalyst beim Schweizerischen Nationalfonds grundsätzlich für richtig, «obwohl es keine zwingende Staatsaufgabe ist», so Kyriacou.

Solange aber der Staat oder staatliche Institutionen ein Hilfsangebot bereitstellen und finanzieren möchten, müsse dieses zeitgemäss gestaltet werden. Er sagt: «Die Anzahl konfessionsloser Personen wird weiterhin steigen. Für sie braucht es ein adäquates Gesprächsangebot.» Kyriacou spricht bewusst von Gesprächen, denn:

«Der Begriff ‹Seelsorge› impliziert, dass diese nur für Personen ist, die an eine Seele glauben. In Krisen brauchen aber auch Nichtgläubige Unterstützung.»

In anderen Ländern habe sich eine weltlich-humanistische «Wohlsorge» längst etabliert. Die Niederlande seien eine der ersten Staaten gewesen, die in den 1950er-Jahren in der Armee ein solches Angebot eingeführt hatten, um nicht religiöse Soldaten zu betreuen. Auch in Deutschland, Belgien, Italien, Norwegen oder Grossbritannien gebe es für Hilfsbedürftige in Krankenhäusern, Gefängnissen oder im Militär humanistische Gespräche.

Diese sollen auch in Luzern die Seelsorge ergänzen. Kyriacou ist überzeugt, dass dafür genug Personen gefunden würden, da der Kreis der Interessenten über die Kirchen hinausginge. In Genf etwa wirke ein Mitglied der Freidenker als Spitalseelsorger. Wichtig sei eine gute Ausbildung. Heutige Angebote könnten ergänzt werden mit nicht religiösen Themen.

Kantonsrätin bringt Thema in Kantonsrat

Noch ist die Freidenker-Vereinigung, die eine Zentralschweizer Regionalgruppe hat, mit ihrer Forderung nicht auf Luzerner Institutionen oder den Kanton zugegangen. Dafür würden die Ressourcen fehlen.

Dennoch ist gut möglich, dass sich bald die Politik mit dem Thema befassen wird. So hat SP-Kantonsrätin Ylfete Fanaj Anfang Jahr eine Motion eingereicht. Sie fordert einen Planungsbericht über den Umgang mit der religiösen Vielfalt im Kanton.

Fanaj schreibt unter anderem von Berührungspunkten zwischen säkularisierten und religiösen Institutionen und nennt als Beispiel die Seelsorge in Spitälern, Heimen oder Gefängnissen. Ihr Vorstoss wurde von Mitgliedern der Grünen, GLP, Mitte und FDP unterschrieben.

Die Motion sei eine gute Chance, um das bisherige System zu überdenken, sagt Andreas Kyriacou. «Wir wollen eine Diskussion auslösen.»

