Initiative SP Sursee fordert autofreies Städtli – die anderen Parteien sind gespalten Sursee soll autofrei werden. Die Forderung der örtlichen SP stösst bei einigen Parteien auf offene Ohren, auch bei der FDP. Die Mitte, SVP und der Gewerbeverband fürchten die Verdrängung der letzten Gewerbler im Städtli. Jonas Hess 29.09.2022, 05.00 Uhr

In der Surseer Altstadt, hier beim Eindunkeln, sollen nach dem Willen der SP bald keine Autos mehr verkehren. Bild: Pius Amrein (22. Juli 2019)

Das Städtli in Sursee soll autofrei werden. Das fordert Beni Rindlisbacher, Co-Präsident der SP Sursee, in einem Blog in der «Surseer Woche». Man wolle mit «weiteren Interessierten» eine Gemeindeinitiative lancieren. Die bereits heute existierenden autofreien Tage an den Wochenenden im Sommer würden zeigen, «dass Sursee über eine hohe Attraktivität verfügt und das Konzept funktionieren wird». Auf Anfrage sagt Rindlisbacher, die Partei wolle im kommenden Jahr mit der Unterschriftensammlung beginnen. Unterstützt werde das Anliegen von den Grünen und den Grünliberalen, so der SP-Co-Präsident.

Die anderen Parteien seien ebenfalls informiert worden. «Sie sind eingeladen, mit der Basis über das Thema zu sprechen.» Rindlisbacher findet es wichtig, die Forderung breit abzustützen. Gespräche mit Anwohnenden und dem Gastgewerbe seien daher wichtig. Gerade sie hätten von der «zunehmenden Mediterranisierung», die seit der Coronapandemie beschleunigt wurde, profitiert. Zudem sei die Bevölkerung auf den Geschmack gekommen und habe die rausgestuhlten Restaurants gut besucht. «Die Belebung des öffentlichen Raums wird weitergehen.»

FDP anerkennt gesellschaftlichen Wandel

Derselben Meinung ist FDP-Präsident Joachim Cerny. «Ich kann mir gut vorstellen, dass das Anliegen viel Sympathie erhält in der Bevölkerung.» Seine Partei stehe noch am Anfang des Meinungsbildungsprozesses. Ein autofreies Städtli wäre gemäss Cerny «ein gigantischer Schritt», persönlich vertrete er trotzdem eine «leichte Pro-Haltung». Zum Städtli müsse man Sorge tragen.

«Es ist ein Bijou und Rückzugsort inmitten einer pulsierenden Stadt mit viel Verkehr und reger Bautätigkeit.»

Auf die Detaillisten angesprochen, sagt Cerny: «Sie werden sicher nicht viel Freude an dieser Initiative haben.» Die Gewerbler in Sursee hätten es wegen der teuren Böden sowieso schwer. Die FDP werde deshalb vor der Entscheidung für oder gegen die Initiative auch mit dem Gewerbeverband sprechen.

«Es wird wahrscheinlich Kompromisse brauchen.»

Cerny könnte sich vorstellen, zwar ein Durchfahrverbot einzuführen, aber eine gewisse Anzahl Parkplätze weiter zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist er der Meinung: «Ein Parkplatz vor jedem Lädeli gehört der Vergangenheit an. Die Einstellung der Gesellschaft hat sich diesbezüglich verändert.»

Ähnlich sieht das Mario Cozzio, Präsident der GLP Sursee. «Die Lebensqualität in einem verkehrsfreien Städtli wäre eine ganz andere, und das wünschen sich auch viele Leute in Sursee.» Die GLP wolle die Initiative zwar unterstützen, vorgängig aber das Gespräch mit dem lokalen Gewerbe suchen. «Die Benachteiligung von Detaillisten im Städtli ist das Argument, das am meisten dagegenspricht.»

SVP wittert Schikane, Mitte sorgt sich um Gewerbe

Für SVP-Präsident Karl Randa ist dieses Argument bereits Grund genug, um die Initiative als «eine Dummheit» zu bezeichnen. «Wenn das Städtli verkehrsfrei wird, stirbt es aus.» Und nur noch Beizen dort zu haben, sei eine schlechte Entwicklung.

«Eine Festhütte im Städtli wollen wir nicht.»

Der Lärm in der Nacht und vor allem an den Wochenenden durch Partygänger sei schon jetzt viel einschneidender für die Lebensqualität der Anwohnenden als der Verkehr, ist sich Randa sicher. Zudem mache es keinen Sinn, das Städtli im Winter verkehrsfrei zu machen. «Dann will ja sowieso niemand draussen sitzen.» Für Randa ist klar: «Mit dieser Initiative will man einmal mehr die Autofahrer schikanieren.»

Auch Carlo Piani, Mitglied der Mitte-Parteileitung, kann sich für die Initiative nicht erwärmen. «Wir sind grundsätzlich der Meinung, die aktuelle Lösung mit dem Wochenendfahrverbot im Sommer ist praktikabel.» Auch er verweist auf das Gewerbe. «Wenn unter der Woche gar kein Auto mehr vorbeifährt, wird es für die Detaillisten kritisch.»

Die Meinung der Befürworter, viele Surseerinnen und Surseer würden sich ein autofreies Städtli wünschen, teilt Piani nicht. «Es sind vor allem Anwohnende, die sich am Verkehr stören. Die Frage ist, was Quartierbewohnende ausserhalb des Städtlis dazu sagen.» Die Altstadt sei für alle da und müsse somit auch für alle zugänglich sein, «mit oder ohne Auto».

Für Gewerbeverband gehört Verkehr dazu

Das findet auch Patrik Bräuchi vom Gewerbeverband Gewerbe Region Sursee. Er macht klar: «Eine Initiative in diese Richtung würden wir bekämpfen.» Solange es Gewerbetreibende im Städtli gebe, sei die heutige Lösung eine Win-win-Situation. Obwohl es immer weniger Detaillisten im Städtli gebe, müsse man ihnen eine Chance geben, um zu bestehen. «Es ist halt immer noch so, dass die Kunden möglichst kurze Wege gehen wollen», so Bräuchi.

Auch der Gewerbe-Präsident weist auf den Lärm von Partygängern hin, der «eine viel grössere Thematik» bei einigen Anwohnern sei. Eine Altstadt müsse leben, um attraktiv zu sein. Bei einem Durchfahrverbot sei das nicht mehr der Fall. «Das sieht man bei Zofingen. Die Altstadt ist tot, das wäre fatal für Sursee.» Für Bräuchi ist klar: «Der Verkehr im Städtli gehört dazu.»

