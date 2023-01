Innovation Patentanmeldungen in den Kantonen: Zentralschweiz macht Boden gut Neuste Zahlen zeigen: Firmen aus der Region haben seit 2000 stärker an Patentanmeldungen zugelegt als jene in der übrigen Schweiz. Das freut Industrie- und Handelskammer und Wirtschaftsförderung, für weitere Sprünge brauche es gute Rahmenbedingungen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

«Wer hat's erfunden?» Es sind statistisch belegt meistens die Schweizerinnen und Schweizer. International steht die Schweiz bei den Patentanmeldungen in absoluten Zahlen auf Platz 7, pro Kopf auf Platz 1, wie das Europäische Patentamt mit Bezug auf das Jahr 2021 im letzten Frühling feststellte. Nun zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik, in welchen Kantonen der Erfindergeist besonders ausgeprägt ist.

Bemerkenswert ist vor allem, dass die Zentralschweizer Kantone seit dem Jahr 2000 im Vergleich zu den übrigen Regionen überdurchschnittlich an Patentanträgen zugelegt haben. Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), freut sich über die Entwicklung: «Die Zentralschweiz ist eine innovative Region und lässt bei den Patenten im Verhältnis zur Bevölkerung starke Industrieregionen wie Ostschweiz und Espace Mittelland hinter sich.»

Medizinaltechnik und Pharma als Treiber

Klassischerweise seien Patente in der Medizinaltechnik und Pharma sowie bei den Konsumgütern – beispielsweise bei Uhrentechnologie und seit Neuestem bei E-Zigaretten – sehr verbreitet. «Aber auch die in der Zentralschweiz vertretenen Industrien der Messtechnik und der elektrischen Maschinen und Geräte gehören zu den Wirtschaftszweigen mit der höchsten Anzahl an Patenten.» Auch in anderen Branchen gebe es Zentralschweizer Innovationsführer, so Derungs. Er führt als Beispiel die Swiss Krono AG an, welche mit ihrem patentierten wasserresistenten Boden den IHZ-Innovationspreis 2022 gewonnen habe.

Marketing- und Verkaufsleiter Michel Boog von Swiss Krono zeigt ein Stück des patentierten Holzbodens Corepel. Bild: Boris Bürgisser (Menznau, 5. Oktober 2022)

Die Holzverarbeitungsfirma aus Menznau ist kein Einzelfall, wie der stellvertretende Direktor der Wirtschaftsförderung, Andreas Zettel, betont. Er führt aus, dass der Kanton Luzern zusammen mit dem Tessin und hinter Neuenburg das zweitstärkste relative Wachstum aufweist, wenn die Mittelwerte der Jahre 2000 bis 2005 und 2014 bis 2019 verglichen werden.

Zweitstärkstes relatives Wachstum

In absoluten Zahlen sind die Patentanmeldungen in Luzern als grösstem Zentralschweizer Kanton aber noch tief. Weil diese Zahlen in verschiedenen Studien bei der Bewertung der Innovationskraft eine grosse Rolle spielen, schneidet Luzern unterdurchschnittlich ab. Zettel relativiert, dass im Kanton Luzern zwar viele ideenreiche KMU-Betriebe tätig seien, die aber weniger auf das Instrument des Patentschutzes setzen würden. «Daher wird die Innovationskraft des Kantons Luzern aus unserer Sicht in diesen Studien generell unterschätzt.»

Trotzdem werde der Patentschutz immer wichtiger, so Zettel weiter. «Nur wenn die Betriebe technologisch vorne dabei sind, können sie sich auf dem Weltmarkt behaupten.» Das Durchsetzen der Patente sei aber gerade für kleine KMU sehr aufwendig. Für den stellvertretenden Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern ist klar, dass es noch mehr innovative Firmen in der Region braucht: «Nebst den etablierten Unternehmen aus der Industrie sind auch die Start-up-Unternehmen zunehmend bedeutend für die Innovationskraft unserer Wirtschaft.»

Nachholbedarf im Standortwettbewerb

Die Rahmenbedingungen im Kanton Luzern hätten sich in den letzten Jahren stetig verbessert und seien insgesamt sehr gut, sagt Zettel mit Blick auf die erfolgreichen Ansiedlungen. «Nichtsdestotrotz ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir in den Themenfeldern Forschung und Entwicklung, Attraktivität für Patente sowie insbesondere auch bei der Kapitalsteuer im Standortwettbewerb einen gewissen Nachholbedarf haben.»

Dass der Regierungsrat diesen erkannt habe und mit einer Steuergesetzrevision reagieren wolle, sei zu begrüssen. «Wir unterstützen den aktuell vorliegenden Vernehmlassungsentwurf. Er führt zu einer verbesserten Position des Kantons Luzern im Wettbewerb um wertschöpfungsstarke Unternehmen und er wird voraussichtlich auch positive Auswirkungen auf die Anzahl Patentanmeldungen haben.»

ABB im Aargau, Uhren in Neuenburg

Die Zahl der Patentanmeldungen in den Kantonen hängt also einerseits von ansässigen Firmen ab – so lässt sich auch die gute Platzierung des Kantons Aargau mit der dort ansässigen ABB erklären. Andererseits ist der Branchenmix entscheidend, weshalb Neuenburg mit der Uhren- und Basel-Stadt mit der Pharmaindustrie punkten können. IHZ-Direktor Adrian Derungs führt zwei weitere Faktoren an: «Zum einen sind das Hochschulen, die spannende Kooperationsmöglichkeiten bieten und für die Innovation wichtige Fachpersonen ausbilden. Zum Zweiten sind das Steuern, die zusätzliche Anreize für Innovation setzen und den Unternehmen finanziellen Spielraum für Forschung lassen.»

Deshalb ist sich Adrian Derungs mit Andreas Zettel einig, dass die Zentralschweizer Kantone mit tiefen bürokratischen Hürden und administrativen Anforderungen, einer attraktiven Steuerpolitik und einer Zusammenarbeit im Hochschulsektor punkten können. Mit Blick auf die Steuerreform 2025 im Kanton Luzern spricht IHZ-Direktor Derungs über Schadensbegrenzung. «Es ist wichtig, dass bei der Vorlage die Patentbox wie auch die Abzugsmöglichkeiten für Forschung und Entwicklung umgesetzt werden.»

