Interaktive Grafiken Die Steuerrechnung fürs 2022 wird in vielen Zentralschweizer Gemeinden tiefer – mit zwei groben Ausreissern In den meisten Zentralschweizer Gemeinden fällt die Steuerbelastung von natürlichen Personen 2022 gleich oder tiefer aus als noch im Jahr zuvor. Jedoch gibt es in Zug und Nidwalden je einen Ausreisser. Miriam Abt, Zoe Gwerder, Mark Walther Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Es ist wieder so weit, ob wir es wollen oder nicht. Wo die Aufforderung für die Steuererklärung noch nicht in den Briefkasten geflattert ist, wird sie es bald tun. Was hingegen eine grössere Überraschung darstellen könnte, ist die definitive Steuerrechnung von 2022: In der Zentralschweiz ist die Steuerbelastung von Privatpersonen im Vergleich zum Vorjahr nämlich tendenziell gesunken.

Sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen am meisten einsparen konnten Schwyzerinnen und Schwyzer: Der kantonale Steuerfuss wurde auf das Jahr 2022 um 30 Prozentpunkte gesenkt. Damit ist die effektive Steuerbelastung durchschnittlich rund zehn Prozent tiefer als im Vorjahr. Für kinderlose Ledige mit einem Beispieleinkommen von 70’000 Franken reicht das mancherorts fast schon für Kurzferien: In Arth, Gersau, Rothenturm und Galgenen sind rund 700 Franken weniger zu zahlen als 2021.

Datenquelle Die Daten stammen aus dem Steuerbelastungsrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Dieser ermöglicht eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung weiterer Faktoren. Die Beträge umfassen die Einkommenssteuer (Gemeinde, Kanton, Bund), nicht aber Vermögens- und Kirchensteuern. Von den Abzügen sind nur jene berücksichtigt, die ohne Nachweis erlaubt sind. Weitere Abzüge, etwa für Prämienverbilligung oder Kinderbetreuung, können den Steuerbetrag beeinflussen.

Aufgrund des nach wie vor hohen Eigenkapitals des Kantons stand für 2023 eine weitere Steuersenkung in der Höhe von zehn Prozentpunkten im Raum, doch das Kantonsparlament stimmte entschlossen dagegen.

Rickenbach kann fast mit Schwyz mithalten

Ebenfalls eine einheitliche Senkung hinter sich hat der Kanton Luzern, auch wenn der Sprung kleiner ist als in Schwyz. Der kantonale Steuerfuss sank um 10 Prozentpunkte (im Kanton Luzern wird hier von 0,1 Einheiten gesprochen). Zusätzlich haben einzelne Gemeinden ihre Steuerfüsse reduziert.

Für Rickenbacher Familien sind die Anpassungen insgesamt am spürbarsten: 8 Prozent beziehungsweise 470 Franken weniger als im Vorjahr zahlt das verheiratete Beispielpaar mit zwei Kindern und einem Einkommen von 100’000 Franken.

Zuger Familien zahlen erneut weniger – aber nicht überall

Nachdem es im Kanton Zug 2021 durch eine Steuerrevision zu massiven Einsparungen kam, sind die Veränderungen dieses Jahr etwas weniger auffällig. Zwar profitieren die Steuerpflichtigen in den meisten Gemeinden von leicht gesunkenen Steuern, beim tiefen Steuerniveau des Kantons macht das jedoch nur wenige Franken aus – es sei denn für Haushalte mit Kindern. Durchschnittlich gut vier Prozent sparen Familien mit zwei Kindern.

In der Endrechnung kaum spürbar ist das jedoch für Einwohnerinnen und Einwohner von Neuheim. Sie ist eine von zwei Gemeinden in der Zentralschweiz, in der die Steuerbelastung je nach Einkommensklasse leicht gestiegen ist. Grund dafür ist ein Rabatt von vier Prozentpunkten, der 2022 nach drei Jahren nicht mehr gewährt wurde.

Ein abgelaufener Rabatt führt auch zur höheren Rechnung für Steuerzahlende im zweiten Ausreisser: in der Nidwaldner Gemeinde Dallenwil. Dort steigt die Steuerbelastung zentralschweizweit am meisten. So müssen Dallenwilerinnen und Dallenwiler im Vergleich zum Vorjahr etwas tiefer ins Portemonnaie greifen, obwohl sich weder der kantonale noch der kommunale Steuerfuss verändert hat.

Der einmalige Rabatt von 0,3 Einheiten 2021 war gemäss Finanzvorsteher Thomas Müller einmalig in Kraft, um Gewinnrückstellungen abzubauen. Als kleine Kommune habe Dallenwil eine eher konservative Herangehensweise, was die Steuerpolitik betrifft – mit 1800 Einwohnerinnen und Einwohnern käme es schneller mal zu Schwankungen als in grossen Gemeinden. Zudem stammt die Hälfte der Steuereinnahmen von Dallenwil aus dem kantonalen Finanzausgleich, entsprechend gross ist die Abhängigkeit.

Im restlichen Nidwalden bleibt die Steuerbelastung vielerorts unverändert. Keine allzu gravierenden Überraschungen mit sich bringen wird die Steuerrechnung auch für Einwohnerinnen und Einwohner der Kantone Obwalden und Uri. Einzelne Gemeinden haben ihre Steuerfüsse angepasst, auf kantonaler Ebene gibt es keine Abweichungen zum Jahr 2021.

Wie hoch Ihre Steuern in Ihrer Gemeinde ungefähr ausfallen werden, können Sie unserer interaktiven Karte (unten) entnehmen. Geben Sie Ihre Lebenssituation, Ihr Bruttoarbeits- respektive Renteneinkommen (bei Paaren: gemeinsames Einkommen) und Ihren Wohnort ein. Wir zeigen Ihnen, wie hoch Ihre Steuerrechnung (ohne Vermögens- und Kirchensteuern) ausfallen dürfte, wie gross der Unterschied zum Vorjahr ist – und wie viel Steuern Sie anderswo bezahlen würden.

