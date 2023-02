Valentinstag: Heiraten und Scheidungen im Kanton Luzern

Interaktive Grafiken Kanton Luzern – der grosse Überblick übers Heiraten und Scheiden In welchen Gemeinden heiraten Luzernerinnen und Luzerner am häufigsten? Und wo gehen am meisten Ehen in die Brüche? Ein Überblick über den Kanton Luzern. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Es ist noch immer der Traum von vielen: Den Bund fürs Leben zu schliessen – sei es aus romantischen Gefühlen oder für eine rechtliche Absicherung. Und dieser Bund fürs (Zusammen-)Leben scheint seinen Reiz nicht verloren zu haben. Zumindest im Kanton Luzern. Hier haben sich in den zehn Jahren bis 2021 jährlich durchschnittlich 2000 Paare das Jawort gegeben. Dies zeigt ein Blick in die Daten des Bundesamtes für Statistik.

Über die Zentralschweiz hinweg gesehen liegt der Kanton Luzern damit im Mittelfeld. Setzt man die Vermählungen in Relation zu den Einwohnerinnen und Einwohnern, wurde pro 1000 Personen rund 47 Mal geheiratet.

Eheschliessung auf hohem Niveau rückläufig

Die Lust am Heiraten ist in den letzten Jahren bei den Luzernerinnen und Luzernern in absoluten Zahlen seit 2016 tendenziell rückläufig. Doch die Heiraten durchlaufen in diesem Zeitraum ein regelmässiges Auf und Ab. In Anbetracht des gleichzeitigen Bevölkerungswachstums von knapp 300’000 auf heute über 400’000 ist das Streben nach einem solchen Bündnis deutlich zurückgegangen.

Am heiratsfreudigsten ist man in Dierikon. In der 1600-Seelen-Gemeinde zwischen Root und Ebikon gaben sich in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zehn Paare pro Jahr das Jawort. Das sind 64 pro 1000 Einwohner. Eine ähnlich hohe Vermählungsquote hat auch Oberkirch mit 63 Ehen pro 1000 Personen.

Das Schlusslicht bilden Fischbach und Ermensee. Pro 1000 Personen gab es in den beiden kleinen Landgemeinden knapp 26 und etwas über 27 Vermählungen.

Scheidungen nach ruhigerer Phase wieder steigend

Doch was vielleicht mit einer Märchenhochzeit begann, kann bekanntlich in die Brüche gehen. In den zehn Jahren bis 2021 gab es im Kanton Luzern jährlich fast 700 Scheidungen – 16 Scheidungen auf 1000 Personen. Nach einer leichten Erholung nach einem Höchststand 2010 ist die Tendenz wieder steigend.

Im Verhältnis zur Bevölkerung am häufigsten geschieden wurde in Egolzwil und Römerswil. Pro 1000 Personen gab es in den beiden Gemeinden 22 Scheidungen.

Die tiefste Scheidungsrate hat die Gemeinde Doppleschwand im Entlebuch. Hier wurden in den zehn Jahren bis 2021 knapp fünf Scheidungen pro 1000 Personen verzeichnet.

Wann zählt welcher Wohnort? Gemäss des Bundesamts für Statistik werden die Heiraten und Scheidungen am Wohnort des Mannes gezählt – falls er einen ständigen Wohnsitz in der Schweiz hat. Wenn nicht, werden sie am Wohnort der Frau gezählt, wenn sie ihren festen Wohnsitz in der Schweiz hat. Bei den Heiraten handelt es sich um den Wohnort vor der Heirat, bei den Scheidungen um den Wohnort bei der Scheidung.

