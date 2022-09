Abstimmung Schweiz: Alle Resulate aus Luzern und Zug

Interaktive Karte AHV, Massentierhaltungs-Initiative, Verrechnungssteuer: So hat Ihre Zentralschweizer Gemeinde abgestimmt In der Schweiz kamen vier nationale Vorlagen zur Abstimmung. Alle Resultate aus den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri auf einen Blick. René Meier und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 25.09.2022, 16.30 Uhr

Das Stimmvolk in Luzern sagt Ja zu beiden AHV-Vorlagen (62 bzw. 59 Prozent). Die Erhöhung des Rentenalters auf 65 für Frauen wird in allen Luzerner Gemeinden angenommen, mit Ausnahme von Fischbach. Bei der Mehrwertsteuererhöhung zu Gunsten der AHV sagen alle Luzerner Gemeinden Ja, mit Ausnahme von Hergiswil bei Willisau. Die Massentierhaltungs-Initiative fällt in allen Luzerner Gemeinden durch (67 Prozent), mit Ausnahme der Stadt Luzern (54 Prozent). Bei der Verrechnungssteuer gibt es mit 53,4 Prozent ein Ja, zwölf Luzerner Gemeinden sagen Nein.

Alle Gemeinden im Kanton Zug nehmen die AHV-Vorlagen an (67 bzw. 65 Prozent). Die Massentierhaltungs-Initiative wurde in allen Zuger Gemeinden klar abgelehnt (67 Prozent). Bei der Verrechnungssteuer legten die Zugerinnen und Zuger ein Ja in die Urne (62 Prozent).

Die Resultate im Detail: Erhöhung des Rentenalters für Frauen: 60,5 Prozent Ja

Mehrwehrtsteuererhöhung zu Gunsten der AHV: 60,5 Prozent Ja

Massentierhaltungs-Initiative: 75 Prozent Nein

Verrechnungssteuer: 56,7 Prozent Ja

Die Massentierhaltungs-Initiative wird in allen Obwaldner Gemeinden abgelehnt (76,3 Prozent). Die beiden AHV-Vorlagen finden im Kanton Obwalden mit 61,4 bzw. 60,8 Prozent eine Mehrheit. Die Vorlage zur Verrechnungssteuer wird in allen Obwaldner Gemeinden mit 58,9 Prozent angenommen.

Die Massentierhaltungs-Initiative wird in allen Nidwaldner Gemeinden abgelehnt (73,2 Prozent). Die beiden AHV-Vorlagen finden im Kanton Obwalden mit 65,6 bzw. 64,7 Prozent eine Mehrheit. Die Vorlage zur Verrechnungssteuer wird in allen Nidwaldner Gemeinden mit 62,7 Prozent angenommen.

Drei Viertel der Urnerinnen und Urner sagen Nein zur Massentierhaltungs-Initiative. Die Verrechnungssteuer wird ganz knapp abgelehnt, die AHV-Vorlagen wurden gutgeheissen.

