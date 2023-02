Luzerner Kinderspital erhält grosszügige Geschenke

Die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz fördert seit ihrer Gründung am 24. November 2020 den Neubau und die Weiterentwicklung der Medizin am neuen Kinderspital in Luzern. Damit möchte sie gewährleisten, dass junge Menschen, wenn sie krank werden oder verunfallen, wohnortnah Zugang zu fortschrittlicher Diagnostik, modernen Therapien und Behandlungen erhalten.

Die Förderung ist in die drei Bereiche Infrastruktur, Begleitung und Innovation gegliedert und hat immer das Wohlergehen der Zentralschweizer Kinder im Fokus. Der Stiftungsrat ist zusammengesetzt aus Präsidentin Tanja Temel, Vizepräsidentin Susanne Suter-Wick sowie den Mitgliedern Felix Happel, Reto Schiltknecht, Andrin Oswald und Carla Schwöbel-Braun. Die Stiftung nimmt Spenden online über Twint auf www.zukispi.ch oder mittels Banküberweisung entgegen: Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz, Spendenkonto: Luzerner Kantonalbank, IBAN: CH57 00‍77 82‍1‍4 3310 3200 3.

Verein wird 28-jährig

Seit Ende März 1995 besteht die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz als Verein, der die Interessen onkologisch erkrankter Kinder in der Zentralschweiz und derer Familien wahrnimmt. Die Kinderkrebshilfe unterstützt die Bedürfnisse und Anliegen des Kindes sowie seiner Familie finanziell wie auch immateriell.

Die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz finanziert sich hauptsächlich über Spenden, Gönner- und Mitgliederbeiträge und übernimmt zum Beispiel die Kosten, welche nicht durch die Krankenkasse oder IV gedeckt sind. Sie versucht, auch mit Geschenken den kleinen Patienten und deren Umfeld ein wenig Aufmunterung und Mut zu spenden. Sie ist dem Dachverband Kinderkrebs Schweiz angeschlossen.