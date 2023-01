Internet Kanton Luzern will eigene digitale ID einführen Ab 2024 wollen Kanton und Gemeinden ihre Dienstleistungen vermehrt online anbieten. Nach einigen Problemen nimmt das Projekt wieder Fahrt auf. Nun will der Kanton mit einer E-ID die Grundlage für sein Serviceportal schaffen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab 2024 könnte der Kanton Luzern eine E-ID anbieten. Beim Bund wird's wohl 2026. Symbolbild: iStockphoto

Was der Bund im ersten Anlauf nicht geschafft hat, nimmt der Kanton Luzern nun selber in Angriff. Und zwar schnell. Die Rede ist von der Einführung einer digitalen Identitätskarte, genannt E-ID. Eine solche wird benötigt, damit der Staat Dienstleistungen online anbieten und Daten mit den Nutzenden austauschen kann. Das Gesetz zur E-ID hatte das Schweizer Stimmvolk im März 2021 mit 64 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.

Inzwischen hat zwar der Bund die Arbeiten für ein neues Gesetz in Angriff genommen und will noch diesen Sommer die Botschaft dazu publizieren. Doch der Kanton Luzern will nicht länger warten, wie Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation beim Finanzdepartement, auf Anfrage erklärt: «Da mit einer E-ID des Bundes nach aktuellen Einschätzungen nicht vor 2026 zu rechnen ist, hat sich der Luzerner Regierungsrat entschieden, eine zertifizierte E-ID im Sinne einer Übergangsregelung zuzulassen.» Bald soll die Vernehmlassung für die entsprechende Verordnungsänderung starten.

Kanton will bestehendes Produkt einsetzen

Die digitale ID könnte dann ab 2024 genutzt werden. Der Kanton arbeite aber nicht an einer Eigenentwicklung, sondern wolle ein bestehendes Produkt einsetzen, präzisiert Kunz. Der Beschaffungsprozess stehe noch am Anfang. Interessant seien Firmen, die elektronische Identitäten anbieten, welche mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) konform sind. Denn dafür gälten «besonders hohe Sicherheitsanforderungen».

Wichtig ist die E-ID für das geplante Serviceportal. Kanton und Gemeinden wollen dort möglichst viele Dienstleistungen digital anbieten. Doch das Projekt war ins Stocken geraten, die geplante Einführung per 2022 gescheitert. Die Gründe sind vielfältig, vor allem aber Einwände der fünf grössten Luzerner Gemeinden Luzern, Emmen, Kriens, Horw, Ebikon (K5) führten zu Verzögerungen.

Diese kritisierten das Projekt des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG) und drohten im Dezember 2021, ihre Beiträge auf ein Sperrkonto einzuzahlen. Die Kritik: Es fehlten klar definierte Verantwortlichkeiten, Meilensteine, Projektresultate und Angaben zu den Kosten.

Kanton übernimmt Leitung beim Serviceportal

Nun habe man die Differenzen aus der Welt schaffen können, sagt Markus Kronenberg, der beim VLG den Bereich Finanzen leitet. «Alle Beteiligten – das sind rund 75 von 80 Gemeinden im Kanton – ziehen nun am selben Strick. Wir haben von ihnen das Statement erhalten, dass sie das Projekt gemeinsam zum Fliegen bringen wollen.»

Dafür nötig war unter anderem eine neue Projektorganisation. Das Serviceportal war bisher aufgeteilt in ein Projekt des Kantons und eines der Gemeinden. Nun liegt die Gesamtleitung beim Kanton. Dies war eine wichtige Forderung der K5-Gemeinden. «Es war aber auch von Anfang an der Wunsch des VLG, dass der Kanton den Lead übernimmt», sagt Kronenberg. «Es braucht einen Verantwortlichen, sonst besteht die Gefahr, dass Probleme hin und her geschoben werden.»

Zudem arbeitet neu ein Mitarbeiter der Abteilung Digital der Stadt Luzern in einem 50-Prozent-Pensum für den VLG. Das garantiert laut Kronenberg eine gute Verankerung der Gemeindeebene im Projekt. Er betont: «Wir haben die Bedenken der Gemeinden ernst genommen.»

Kostenteiler muss neu verhandelt werden

Noch offen ist, wie die Kosten aufgeteilt werden. Vorgesehen war, dass sich Kanton und Gemeinden je hälftig an den Kosten von 2 Millionen Franken pro Jahr beteiligen. Dazu werden nun neue Verhandlungen geführt. Läuft alles nach Plan, könnten die Einwohnerinnen und Einwohner ab 2024 erste Funktionen des Serviceportals nutzen. Das wäre rund zwei Jahre später als ursprünglich geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen