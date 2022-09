Die Stiftung für die Renovation der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan nimmt den Entscheid der Luzerner Stimmbevölkerung zur Kenntnis, wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Sie respektiert die getroffene Entscheidung, bedauert jedoch, dass der Kanton Luzern, der traditionell enge Beziehungen zur Garde unterhält, sich nicht an der Finanzierung des Projekts beteiligt.»

Der Luzerner Beschluss gefährde die Erreichung des angestrebten Spendenziels nicht, so die Stiftung weiter. Bisher seien 37,5 Millionen Franken in Form von Spenden oder Spendenzusagen gesammelt worden. «Die Stiftung ist zuversichtlich, dass sie in den nächsten Monaten die noch erforderlichen 7,5 Millionen aufbringen kann, um die geschätzten Baukosten von 45 Millionen Franken zu decken.»