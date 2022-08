Das andere Interview Der Entlebucher Chris wurde sogar in Schottland für einen Highlander gehalten Der gebürtige Sörenberger Christian Schnider hat sich für die Weltmeisterschaft der Highland Games in Atlanta qualifiziert. Doch der 32-jährige Betriebsmechaniker, der dem Middlelander Clan Houly angehört, hat andere Prioritäten. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Chris Schnider beim Training mit dem Clan. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 17. August 2022)

Mit Ihrer roten Mähne und dem Bart gehen Sie glatt als Highlander durch. Lassen sich die Gegner dadurch beeindrucken?

Christian Schnider: Die Gegner nicht, in der Schweiz kennen einander alle. Doch es kommt vor, dass sich Leute mit mir fotografieren lassen, weil sie mich für einen Highlander halten, zuletzt sogar in Schottland.

Schottische Gegner?

Nein, es waren Leute aus dem Publikum. Eine Frau bedankte sich, weil ich ihr einen Traum erfüllt habe. Mein Kollege und Trainingspartner Thomas Küng und ich liessen uns nichts anmerken, haben danach aber «s födle vou» gelacht. Am selben Highland Game sprach uns ein Schweizer Journalist aus Zürich Englisch an. Er suchte ein Sujet für eine Story. Wir posierten und bedankten uns auf Bauerndeutsch.

Sie haben viel Spass, nehmen den Sport aber nicht auf die leichte Schulter?

Mein Ziel ist immer, das Beste herauszuholen. Wir nehmen es sehr ernst.

Aber auch für Ruhm und Ehre?

Und eine Unmenge Diplome. Ich könnte die Wohnung tapezieren. Ausserdem gibt es manchmal Geschenkkörbe. Einen geschnitzten Schafskopf habe ich auch in der Sammlung.

Bei den Games werfen Sie Steine, Hämmer und Baumstämme. Die Anstrengung scheint enorm. Wie gross ist dabei die Freude?

Sehr. Wir quälen uns das ganze Jahr dafür.

Thomas Küng und Sie wechseln sich in der Kategorie Lightweight regelmässig als Schweizer Meister ab. Verfügen Sie über gute Gene oder körperliche Besonderheiten?

Nein, Tom und ich trainieren wirklich hart und gezielt. Im Winter arbeiten wir mit Gewichten am Kraftaufbau, während der Saison trainieren wir mit der Gruppe mit Sportgeräten Technik. Ich bin der Trainingschef. Derzeit ist Tom Schweizer Meister. Wir starten in der Kategorie Lightweight, in der das maximale Gewicht 90,7 Kilo beträgt. In der Kategorie «A Heavy» gibt es nur in zwei Disziplinen schwerere Steine oder Stämme als bei uns. Da wir beide nicht sehr gross sind, können wir in dieser Kategorie jedoch nicht mithalten. Uns gelingt es aber oft, andere zu ärgern. Bei den Highland Games in Brunnen am 17. Juli stellten Tom und ich Schweizer Rekorde auf.

Trainingschef Chris mit einem typischen Highland-Sportgerät. Dominik Wunderli (Emmen, 17. August 2022)

Erfolgreich waren Sie auch in Neuendorf eine Woche danach, als Sie Vize-Europameister in der Kategorie Lightweight wurden. Küng belegte den dritten Platz. Sie haben sich für die WM in den USA qualifiziert. Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Generell wollen wir den Schweizer Verband international vorstellen und uns mit Topleistungen etablieren. Dieses Jahr fahre ich jedoch nicht hin, denn ich bin vor wenigen Tagen Vater geworden. Meine Interessen liegen derzeit ausschliesslich bei der Familie. Zudem ist es befremdend, dass von zwölf qualifizierten Athleten neun Nordamerikaner sind. Das ist nicht meine Vorstellung einer WM.

Ein Grund mehr, Ihre Motivation zu wertschätzen. In anderen Sportarten würde sich die Investition mehr lohnen, bei grösserer Aufmerksamkeit. Warum betreiben Sie keine populärere Disziplin?

Das tat ich. In Sörenberg fuhr ich Skirennen, aber es machte mir keine Freude, um Tore zu kurven. Später war ich im Geräteturnen, was sich als ideale Grundlage für meinen heutigen Sport erwies. Zuletzt spielte ich Football bei den Luzern Lions. Als Runningback fühlte ich mich sehr wohl. Nach einer Knieverletzung orientierte ich mich um. Mir liegen Randsportarten und ich suche die körperliche Herausforderung. Die brauche ich, um den Ausgleich zum Job zu finden. Ich muss immer an die Grenzen gehen.

Sie sind in Clans organisiert. Wie sehr wird die Familie miteinbezogen?

Wir essen, trinken und feiern oft gemeinsam. Bei den Games in der Schweiz, wovon es drei grosse Kisten mit Mittelaltermarkt und Kilbi gibt, sind meistens Frauen und Kinder dabei. Unser Clan stellt ein Mittelalterzelt auf, in dem wir alle übernachten. Interessant ist, dass wir bei Games brachial auftreten, im Zelt aber schlafen wir auf King-Size-Luftmatratzen. Wir müssen unsere Körper nicht auf dünnen Matten quälen, wenn am anderen Tag Wettkampf angesagt ist.

Essen und Trinken ist ein Steilpass. Wie weit geht Ihre Liebe zu Schottland?

Die Vorstellung des schottischen Lebensstils beschränkt sich auf Whisky, Schottenrock und Dudelsack. Wir haben Freunde in Schottland und deren Mentalität unterscheidet sich nicht grundlegend von unserer. Wir geniessen das Leben und betreiben unsere Hobbys mit Herzblut. So koche ich auch mit Leidenschaft. Das passt, denn ich muss vor Wettkämpfen wissen, wie man durch Nahrung zu Power kommt, wie ich mir Kohlehydrate zuführe, ohne mein Gewicht zu überschreiten und wie ich den Eiweissgehalt hochhalten kann.

Dann wäre noch der Whisky!

Das Klischee bediene ich auch. Mit einem Kollegen organisiere ich Whisky-and-Dine-Anlässe, bei denen wir kochen. Meine Sammlung umfasst 150 Flaschen, darunter einige, die nur wenige kennen. Auf das Wohl meines Sohns würde ich ein Tröpfchen Jahrgangsardbeg ausgeben.

