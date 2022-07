Interview Die Hochbegabung zeigte sich zum ersten Mal beim Indianerspielen Thorsten Heitzmann (54) aus Römerswil ist schlauer als 99,9 Prozent der Weltbevölkerung. Der Familienvater hat einen IQ von 150, ist Donaldist und macht sich nichts aus Titeln. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 03.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thorsten Heitzmann bei sich zu Hause. Bild: Boris Bürgisser (Römerswil, 30. Juni 2022)

Der Schwabe lebt seit 2000 in der Schweiz und ist Vater einer Tochter und eines Sohnes. Er ist in der Augenarztpraxis seiner Frau angestellt und Präsident der Triple Nine Society, der nur Leute mit einem IQ von mindestens 146 beitreten können.

Nachdem Sie in der Praxis Ihrer Frau nicht erreichbar waren, riefen Sie kurz nach meinem Anruf zurück. Sind Sie nicht nur hochbegabt, sondern auch hochanständig?

Thorsten Heitzmann: Ich rief an, weil ich mediengeil bin und unbedingt in der Zeitung kommen muss.

Das kann ich nicht so aufsetzen.

Dieser Grundanstand ist mir wichtig. Meine Mutter sagt, ich sei schlimmer als die richtigen Schweizer, fast bünzlig. Also, ich meldete mich, weil Medien viel Unsinniges über Hochbegabte berichten und weil am 5. Juli eine Sendung mit mir erscheint.

Da müssen Klischees besprochen werden. Pünktlichkeit oder Bünzlitum sind nicht typisch für Hochbegabte. Eher die Musik. Spielen Sie?

Mein einziger Versuch war am Klavier. Katastrophe, ich musste üben. Nein, ich war nicht das Supertalent. Zum Glück.

Zum Glück?

Ja, weil es oft Storys zu herausragenden Kindern in diesem Bereich gibt.

Was gefällt Ihnen nicht?

Dass achtjährige «Genies» beschrieben werden, die Rachmaninow spielen ...

... Maturaprüfungen in Mathe schreiben oder jüngste Schachgrossmeister werden könnten – deren Alltag jedoch ausgeblendet wird. Allein wenn Eltern sagen: «Unser Kind ist hochbegabt», weckt das Reaktionen. Eltern von Nichthochbegabten hören oft: «Euer Kind ist dumm», und reagieren, als ob dies gesagt worden wäre.

Worauf wollen Sie hinaus?

Auch Hochbegabte sind einfach Kinder, sie haben nur andere Probleme. Die Frage, was aus Wunderkindern wird, wenn sie erwachsen sind, also im Alter, in dem viele andere Schach, Mathe und Klavier ebenfalls beherrschen, wird kaum aufgegriffen. Manche dieser Leute stehen plötzlich ohne Perspektive da. Es ist nicht so, dass man als Erwachsener mit einem IQ von 130 jubelnd empfangen wird, weil man Schachspielen kann.

Macht der Beitritt in die Triple Nine Society für Hochbegabte Sinn?

Für solche, die Unternehmen leiten und engagiert sind, vielleicht nicht. Aber wenn jemand mit dieser Hochbegabung dasteht und nichts damit anzufangen weiss – ja, unbedingt.

Welche Perspektive hat der Mediziner ohne Doktortitel, aber mit hohem IQ?

Ich muss ja nicht als Arzt arbeiten. Meine Frau arbeitet in ihrer Praxis unglaublich viel mit den Patienten. Ich erledige alles aussen herum: Schrauben nachziehen, Kaffee kaufen, Ferienpläne erstellen, Sitzungen mit Lieferanten, Website bauen – alles. Ich bin darin als «Graue Eminenz» aufgeführt, weil das besser klingt als «Mädchen für alles». Ich kann supergut reanimieren – sie können beruhigt sein, wenn Sie jetzt kollabieren, werden Sie wohl nicht sterben. Aber den Tod feststellen kann ich auch.

Warum sind Sie nicht Doktor?

Man kann auch als Hochbegabter erfolglos und glücklich sein. Der Titel bescheinigt nur, dass man eine wissenschaftliche Arbeit abgeschlossen hat. Ich habe sechs angefangen, aber keine beendet. Ich könnte eine zusammenschreiben, einreichen und würde ein mittelmässiges Resultat erzielen. Wen interessiert's? Ich brauch’s nicht, wüsste nicht wozu. Es stellt sich nur die Frage, womit man zufrieden ist.

Wie zeigt sich Ihre Hochbegabung?

Ich kann mir viel Unfug merken, der nichts bringt, und ich kann gut im Hintergrund organisieren. Zusammenhänge sehe ich rasch, was auch zu Problemen führt. Ein Beispiel von früher: Ein Produkt mit einem Umsatz von 1,1 Millionen Euro im Juni sollte per Ende Jahr 4 Millionen Umsatz erzielen. «Die Rechnung geht nicht auf», analysierte ich umgehend und stiess auf Unverständnis. Das ist typisch für Hochbegabte: Wer voraussetzt, dass die Anwesenden eine ähnlich schnelle Auffassungsgabe haben, dem wird vorgeworfen, die Leute zu überfahren. Darum nehmen sich viele Hochbegabte zurück.

Wie merkten Sie es?

Als ich beim Indianerspielen besser war als die Freunde. Ich wusste, was sie denken, wo sie sich verstecken. Ich glaubte, die seien zu faul, um dieselben Gedanken anzustellen wie ich. Meine Mutter wusste es früh, weil ich in der Schule bis zwölf nie lernen musste, mir bereitete nichts Mühe. Später mochte ich nicht lernen, weshalb ich im Abitur einen Schnitt von 3,1 hatte. Dafür las ich viel. Mit elf war ich fasziniert von «Roots». Bei einem Vorlesewettbewerb erschienen alle mit Kinderbüchern, ich öffnete das Buch von Alex Haley bei der Stelle mit Chicken George.

Das Klischee vom Kind, das Bücher liest und versteht. Den Bildern in Ihrer Wohnung nach zu urteilen, lesen Sie auch Comics?

Ich bin ein Comicfan und insbesondere Donaldist, ein Mitglied der «Deutschen Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus».

Noch eine Organisation. Dabei heisst es, Hochbegabte seien nicht teamfähig. Sind Sie?

Bei Vorstellungsgesprächen log ich früher, ich sei. Als ich nicht mehr auf jeden Job angewiesen war, gab ich an, mit Leuten zusammenarbeiten zu können, aber allein schneller bessere Lösungen finden würde und ungern warten möge, bis sich jeder mit Ideen eingebracht habe. Das kommt brutal arrogant rüber, obwohl nicht so gemeint. Nur ehrlich. Im Team ist nicht meins. Auch dieses Klischee trifft leider zu.

Wie kommunizieren Hochbegabte bei ihren Treffen?

Gespräche gestalten sich anders. Wenn ich auf meine Uhr angesprochen werde, entwickeln sich Diskussionen in diverse Richtungen, angefangen bei der Beschaffenheit des Materials bis hin zur Firmenphilosophie. Es geht so weit, dass sich Leute Gedanken machen, ob das Treffen womöglich stattfindet, um sie von ihrer Familie wegzulocken und diese dann entführt wird. In der Society werden Möglichkeiten durchgespielt. Manche bringen auch ihre Partner mit. Meine Frau befürchtete vor ihrem ersten Treffen, dass nur schlaue Leute anwesend sein würden. Dann merkte sie, dass alle harmlos sind. Nun kommt sie immer mit. Oder einmal sagte die Partnerin eines Mitglieds: «Ich dachte immer, mein Gerhard sei eigenartig, aber die sind ja alle so.»

Thorsten Heitzmann ist am 5. Juli, 22.15 Uhr im ZDF bei «37°» zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen