Interview HSLU-Informatik-Direktor: «Frauen haben hier die genau gleichen Chancen wie Männer» Die Hochschule Luzern – Informatik blickt auf die ersten fünf Jahre ihres Bestehens zurück. Der Direktor sagt, warum bereits frühzeitig in den Schulen das Thema Informatik gefördert werden muss und was sein Departement für die Frauenförderung tut. Susanne Balli Jetzt kommentieren 10.06.2022, 15.14 Uhr

René Hüsler, Direktor Departement Informatik an der Hochschule Luzern, mit einer Virtual Reality-Brille. Bild: Manuela Jans-Koch (Rotkreuz, 9.0 Juni 2022)

Die Hochschule Luzern (HSLU) – Informatik wurde 2016 als sechstes Departement der Hochschule Luzern und als erstes Informatik-Departement an einer Schweizer Fachhochschule gegründet. Am 8. Juni fanden auf dem Campus in der Suurstoffi Rotkreuz die Feierlichkeiten zu «Fünf Jahre Hochschule Luzern – Informatik» statt. Direktor René Hüsler erklärt im Interview, wie sich das Departement entwickelt hat.

René Hüsler, Sie haben das neue Departement vor der Gründung während zweier Jahre aufgebaut. Gestartet wurde mit rund 500 Studentinnen und Studenten, nach fünf Jahren sind es mehr als doppelt so viele. Entspricht dies ihren Erwartungen?

René Hüsler: Mit heute 1200 Studentinnen und Studenten am Departement Informatik wurden meine Erwartungen übertroffen. Ich sagte mir vor der Gründung, dass nach fünf Jahren 850 Studierende zu erreichen, recht anspruchsvoll ist. 2013, als das neue Departement ein Thema wurde, ging man von einem Potenzial von 1000 Studierenden nach fünf Jahren aus, was ich schon sehr sportlich fand.

Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Unsere Angebote ziehen bei den Studierenden. Die Studiengänge Information & Cyber Security, Artificial Intelligence & Machine Learning sowie Digital Ideation, den wir zusammen mit dem Departement Design und Kunst anbieten, sind alles einzigartige Angebote, die es bisher nur bei uns gibt. Auch führen wir einen rein englischsprachigen Studiengang; bei diesem kommen etwa 50 Prozent der Studierenden aus dem Ausland, davon der grössere Teil aus dem asiatischen Raum. Diese Angebote ziehen. Zudem ist auch der Standort in Rotkreuz, der mit dem ÖV sehr gut erschlossen ist, ideal.

Wie schwierig ist es, sich in einem neuen Bereich als Hochschule einen Namen zu machen?

Wir bieten neben Ausbildungen auch Weiterbildungen, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen im Bereich Informatik an. Wir beschäftigen Mitarbeitende mit renommierten Projekten, die auch international wahrgenommen werden. Und wir verfügen über ein Netzwerk mit rund 50 Partnerhochschulen. Unsere Projekte werden auch an internationalen Konferenzen präsentiert und sind erfolgreich. Aber als Informatik-Hochschule sind wir über die Schweiz hinaus nur in wenigen Bereichen bekannt. Unser primäres Zielpublikum ist der Schweizer Markt.

Was hat sich seit der Eröffnung getan?

Seit zwei Jahren ist das Departement Informatik im Neubau, zuvor hatten wir eine Übergangslösung. Ein Teil dieser Räume wird immer noch genutzt. In fünf Jahren konnten wir uns in Rotkreuz gut etablieren und die Infrastruktur ausbauen. Damit haben wir auch für externe Veranstaltungen ideale Voraussetzungen. Zudem ist mit dem Bezug des Neubaus auch das Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) des Departements Wirtschaft zu uns gezogen. Damit können Synergien optimal genutzt werden.

René Hüsler, Direktor Departement Informatik an der Hochschule Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Rotkreuz, 9. Juni 2022)

Die Nachfrage bei den Studierenden steigt, dennoch gibt es einen akuten Fachkräftemangel im Bereich Informatik. Was muss sich künftig ändern, um diesen abzufedern?

Der Bedarf ist sehr gross, das hat sich auch während der Coronapandemie gezeigt. Die meisten Studierenden, die zu uns kommen, haben zuvor eine Berufslehre mit Berufsmaturität gemacht. Wir müssen also schon früh ansetzen und das Bewusstsein für Mint-Themen bereits in den Schulen fördern. Mehr Lernende bedeutet mehr Potenzial.

Stichwort Pandemie: Diese hat dem Homeoffice einen enormen Schub verliehen. Viele Firmen mussten sehr schnell die Voraussetzungen dafür schaffen. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf Ihr Departement?

Im März 2020 durften wir eine Zeitlang keinen Unterricht mehr vor Ort durchführen. Es war eine grosse Herausforderung für alle Mitarbeitenden, innert kürzester Zeit alle Module online durchführen zu können. Für die Studierenden war es ebenfalls happig. Das hat sich auf die Studiengänge stark ausgewirkt. Auch künftig wird ein gewisser Anteil online angeboten. Und im Moment werden noch alle Module gestreamt. Sicherlich ist der Anspruch der Studierenden hier gestiegen. Dennoch werden wir keine Fernfachhochschule sein. Der grössere Teil unseres Angebots erfordert auch in Zukunft Präsenz.

Wie ist das Verhältnis von Studentinnen und Studenten?

Es ist leider noch immer eine Männerdomäne. Unser Frauenanteil liegt unter 20 Prozent. Wir versuchen, das zu erhöhen, und konnten schon kleine Erfolge verbuchen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Informatik ist ein Thema, in welchem Frauen genau gleiche Chancen haben wie Männer. Wir haben eine sehr gute Frauencommunity auf dem Campus, die sich immer stärker etabliert. Wir achten auch sehr darauf, dass wir den Frauenanteil bei unseren Mitarbeitenden fördern. In der Departementsleitung ist das Verhältnis 50 zu 50. Auch bei den Dozierenden suchen wir Frauen. Man muss aber sagen, dass die Bewerbungen im technischen Umfeld gering sind und wir häufig kaum eine Auswahl haben.

Welche Eigenschaften müssen Studierenden mitbringen, die sich für ein Informatikstudium interessieren?

Aufgrund unserer Aufnahmebedingungen bringen alle Studierenden bereits von Anfang an Grundkompetenzen in Informatik mit. Die meisten kommen nach der Berufsmaturität zu uns. Wer nach der gymnasialen Matura bei uns studieren will, muss vorher ein einjähriges Praktikum im Bereich Informatik absolvieren.

Eine immer wichtigere Rolle spielt im Leben die IT-Sicherheit. Gerade im Kontext des Ukraine-Kriegs ist dies ein hochaktuelles Thema. Auch am Departement Informatik der HSLU?

Ja. Die Nachfrage ist in diesem Bereich sehr gross. Auch bei unseren Studierenden ist es ein Thema, das enorm interessiert. Doch es ist auch nicht neu. Seit über 20 Jahren bietet die HSLU im Bereich IT-Sicherheit Weiterbildungen an. Seit 2018 bieten wir einen spezifischen Studiengang dazu an. Damit bilden wir Leute explizit in diesem Bereich aus und geben dem entsprechend mehr Gewicht.

Sechs Bachelor- und drei Masterstudiengänge An der Hochschule Luzern – Informatik in Rotkreuz studieren derzeit 1200 Personen und es sind über 220 Mitarbeitende tätig. Dies entspricht gut 180 Vollzeitstellen. Angeboten werden sechs Bachelor- und vier Masterstudiengänge in den Bereichen Artificial Intelligence & Machine Learning, Information & Cyber Security, Digital Ideation, Engineering, Informatik, International IT Management, Wirtschaftsinformatik, IT, Digitalization & Sustainability und Medien & Informatik. 769 Bachelor- und Masterabsolventinnen und -absolventen haben in den letzten fünf Jahren ihren Abschluss an der HSLU – Informatik absolviert. Weitere Infos finden Sie hier.

