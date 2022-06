Interview In Neudorf gibt es für Hunde eine Wellnesskur – der Salon ist bis Ende Juli ausgebucht Das Bedürfnis nach Haustieren ist in den letzten Jahren gestiegen. Im Hundesalon von Janine Müller gibt es vorerst keine Termine für Neukunden, auch andere Lokale sind ausgebucht. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 12.06.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Janine Müller, Hundephysiotherapeutin und Mantrailing-Trainerin mit ihrem Hund Loki. Bild: Pius Amrein (Neudorf, 23. Mai 2022)

Im Kanton Luzern leben laut Veterinärdienst über 21’000 Hunde, Tendenz steigend. Auf Anfrage teilten mehrere Hunde-Salons mit, ausgebucht zu sein. «Wir vergeben keine Termine an Neukunden», begrüsste uns eine Hundecoiffeuse in Luzern. Bei «Die Hundezeit» in Neudorf gewährte uns Janine Müller (28) trotz Auslastung Einblick.

Die Hundephysiotherapeutin und Mantrailing-Trainerin demonstrierte ihren Job an Saarloos Wolfhund Loki. Neben einem Physioraum befindet sich im Lokal ein Hundesalon mit einem Tisch zur Pflege, wie schneiden, bürsten und scheren sowie eine Chromstahlwanne, die eher an einen Industrie-Sandstrahlapparat als an eine wohlige Dusche erinnert. Action scheint vorprogrammiert.

Als «wohltuende und entspannende Wellnesskur» beschreiben Sie den Besuch in Ihrem Geschäft. Sie bringen doch keinen Hund dazu, in den Blechkasten zu springen und sich einseifen zu lassen?

Janine Müller: Doch, es gibt Hunde, die sich gerne in die Badewanne setzen und ausharren, bis wir mit Abduschen fertig sind. Es kommt auch darauf an, ob ein Tier gelernt hat, was zu tun ist, und wie es vorbereitet wurde.

Also gibt es Hunde, die man überreden muss?

Natürlich finden einige das Bad mässig lustig und lassen sich vielleicht aufgrund schlechter Erfahrungen nicht gerne auf ungewohntes Terrain führen. Oft teilen uns Leute vorab mit, dass es eine schwierige Übung werden könnte. Meistens finden wir eine Lösung mit den Hunden.

Eine Kollegin behauptet, ihr Lagotto Romagnolo würde sich von keiner fremden Person waschen und schneiden lassen. Ihr gelinge dies auch nur mithilfe von Le Parfaitls Bestechung.

Nicht alle Tiere mögen es, von Fremden berührt zu werden. Wir mussten auch schon eine Zusammenarbeit ablehnen. Ich brauche zwei gesunde Hände. Man kann Hunde aber an uns gewöhnen.

Was gibt es für Tricks?

In einem Salon erhält ein Hund neue Eindrücke. Man kann ihn daheim mit Gegenständen vertraut machen. Manche Hunde haben Plausch am Baden, doch beim Föhn ziehen sie den Schwanz ein. Es hilft, das Gerät ab und zu in der Nähe des Hundes einzuschalten und spielerisch ans Fell zu halten. Auch die Dusche kann man einbeziehen, sodass irgendwann der Besuch im Hundesalon funktioniert.

Wie benimmt sich ein Hund mit schlechten Erfahrungen und wie reagieren Sie?

Unterschiedlich. Manche schnappen, andere bellen oder stehen keine Sekunde still. Einige erstarren und lassen alles geschehen. Weil die Besitzer immer dabei sind, kommt es meistens gut. Zu Not setzen wir Hilfsmittel wie den Maulkorb ein oder schaffen es mit Geduld und Herantasten.

Janine Müller demonstriert an ihrem Hund Loki Hundephysiotherapie. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. Mai 2022)

Das ist wohl schwierig. Sie sind ja ausgebucht!

Deswegen erklären wir der Halterin oder dem Halter, dass sie den Tieren Stress bei uns ersparen, wenn sie genügend Zeit einplanen. Das tun manche nicht, weil sie es nie gelernt haben. Es sind sich nicht alle Leute bewusst, dass bei einigen Rassen Fellpflege nötig und mit Aufwand verbunden ist. Wenn die Behandlung schnell passieren soll, wird das Tier nervös, findet die Aktion doof und wir brechen ab. Dann müssten wir an einem anderen Tag fortfahren, was schwierig ist. Wer bereits mit einem Welpen überfordert ist, denkt kaum soweit. Die meisten aber bringen Hunde, die Schere, Bürste und Föhn kennen.

Hilft die Leckerei als Option?

Ich kenne den Lagotto Ihrer Kollegin ja nicht. Es wird Hunden aber generell zu Unrecht unterstellt, dass sie für Futter alles tun würden. Ein Hund hat gerne Anerkennung und Bestätigung. Dem Klischee, dass alle verfressen sind, widerspreche ich gerne. Loki würde nie ein Kunststück für Futter vollbringen.

Sagten Sie soeben, meine Kollegin soll ihr Le Parfait selber essen?

Nein, aber Sie können es ihr vorschlagen.

Ich werde mich hüten. Zumal sie kaum eine Möglichkeit hat, da viele Salons keine Termine vergeben, da es offenbar mehr Hunde gibt als vor Corona. Können Sie das bestätigen?

Das sehe ich jeden Tag, wenn ich mit Loki unterwegs bin. Wir begegnen in der Region Sempach viel mehr Hunden als noch vor zwei Jahren. Unser Geschäft eröffneten wir kurz vor Corona. Wir sind bis Ende Juli ausgebucht. Viele Leute haben mit einem Hund Neuland betreten. Das ist an sich kein Problem, aber es erstaunt, wie wenig sich manche vorab informiert haben, worauf sie sich einlassen.

Worüber wundern Sie sich?

Wenn sich Leute mit Welpen vorstellen, und dabei nicht wissen, um welche Rasse es sich handelt oder wie gross das Tier wird. Andere sind erstaunt, wie viel Futter ihr Hund braucht, dass er zum Veterinär muss und dass alles etwas kostet. Davon abgesehen, dass ein Hund nicht zwingend stubenrein ist und auch nicht nur gehorcht. Ein Beispiel: wenn ich mit Loki unterwegs bin und ihn an der Leine führe, mag ich es nicht, wenn ein nicht angeleinter Hund zu nahe kommt.

Das können Neo-Hundehalterinnen und -besitzer ja lernen.

Das geht nicht nur an die Adresse von Leuten, die neu einen Hund besitzen.

Wie sind Sie als Hochbauzeichnerin auf den Hund gekommen?

Ich bin von klein auf mit Hunden zusammen. Weil ich mich auch für Medizin interessiere, absolvierte ich eine Ausbildung als Hundephysiotherapeutin.

Da hatten Sie den richtigen Riecher. Wie sieht die Zukunft aus?

Wir sind zuversichtlich und erweitern unseren Betrieb um zwei Stellen.

Also erachten Sie es nicht als Problem, dass der Hundebestand zugenommen hat?

Wenn jemand heute einen Hund will und bereits morgen einen besitzt, stelle ich mir bei der aktuell hohen Nachfrage schon die Frage nach der Herkunft der Tiere. Je nachdem sind Krankheiten vorprogrammiert. Es gibt Hunde, die nach einem Jahr künstliche Hüftgelenke haben.

Da kommt die Hundephysiotherapeutin ins Spiel. Ist die Behandlung ähnlich wie bei Menschen?

Bedingt. Wir mobilisieren die Feinmotorik und arbeiten am Muskelaufbau. Zuerst mit passiven Bewegungen, dann gehen wir in die aktive Bewegung über. Die Tiere spüren, dass ihnen die Therapie hilft. Daher kommen die meistens gerne. Manche ziehen bei Schmerzen ein Bein hoch oder springen nicht mehr ins Auto. Da können wir mit verschiedenen Therapieformen die Gesundheit der Hunde fördern, erhalten und wiederherstellen.

Sie sind auch Trainerin im Mantrailing. Geht es um Suchhunde?

Richtig, die Hunde lernen dabei in Gruppen, jemanden zu suchen. Sie nehmen den individuellen Geruch eines Menschen auf und gehen eigenständig auf die Suche. Das sind top Erlebnisse für die Tiere. Insbesondere ängstliche Hunde profitieren enorm und gewinnen Selbstsicherheit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen