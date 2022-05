Interview «Kirche ist politisch» – Luzerner Synodalratspräsidentin Lilian Bachmann zur Zukunft der Kirche Lilian Bachmann will in den nationalen Rat der evangelisch-reformierten Kirche. Anlässlich ihrer Kandidatur spricht sie über die Digitalisierung und wie die Jugend in die Kirche geholt werden kann. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.30 Uhr

Lilian Bachmann in der Matthäuskirche in der Luzerner Altstadt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. Mai 2022)

Mitte Juni 2022 wird der Rat der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) neu gewählt. Dieser konstituiert sich wie der Bundesrat und wird vom Parlament gewählt. Er führt die laufenden Geschäfte und setzt die Beschlüsse des Parlaments um. Für das siebenköpfigen Gremium kandidieren acht Personen.

Eine davon ist die 50-jährige Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern. Damit besteht zum ersten Mal seit 17 Jahren die Chance, dass die Zentralschweizer und Tessiner Kirchen im Rat EKS vertreten sein werden.

Lilian Bachmann, warum sollen Zentralschweiz und Tessin genau jetzt einen Sitz im Rat EKS erhalten?

Im Rat EKS sind die Zentralschweizer Kantone und das Tessin seit 17 Jahren nicht mehr vertreten. Föderalistisch gesehen, haben damit sieben von 24 Kantonalkirchen in der Exekutive der EKS keine Stimme. Wir sind zwar sieben Minderheitskirchen, allerdings ist es wichtig, dass hier die Vielfalt abgebildet ist und unsere Stimme im Rat einfliesst. Zudem ist es Zeit für Erneuerung im Rat der EKS.

Was bewegt Sie persönlich, für einen Sitz zu kandidieren?

An unseren christlichen Werten wie Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie, Chancengleichheit, Diversität, Solidarität und Bewahrung der Schöpfung orientiere ich mich und setzte mich beruflich in verschiedenen Funktionen dafür ein. Sie liegen auch dem Wirken der EKS zu Grunde.

Sie sprechen von Werten, die auch in der weltlichen Politik präsent sind. Warum haben Sie sich für ein Engagement in der Kirche entschieden?

Ich war bis im vergangenen Jahr als Richterin im Kanton Luzern tätig. Es wäre also nicht vereinbar gewesen, für ein politisches Amt in der Exekutive oder der Legislative zu kandidieren, weil ich ja bereits eines innehatte. In der Kirche war ein Engagement hingegen möglich.

Auf der Webseite der EKS sind Positionspapiere zu aktuellen politischen Themen, darunter auch die Organspende. Sollte die Kirche nicht von der weltlichen Politik getrennt sein?

Kirche ist politisch, macht jedoch keine Politik wie Parteien oder Parlamente. Aber sie fördert den Dialog, bringt sich in den Diskurs um gesellschaftliche Themen ein und bietet allen Stimmen Raum – unabhängig der Parteipolitik. Wir sind ein wichtiger gesellschaftspolitischer Player und sollten somit als Teil der Gesellschaft unsere Stimme einbringen, um ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu erörtern.

Welche Rolle spielt die Kirche neben diesen politischen Aspekten in der heutigen Gesellschaft noch?

Die Coronakrise und der Ukraine-Krieg zeigen uns, dass die Kirche ein Ort ist, der in Krisenzeiten aufgesucht wird. Glaube bietet Orientierung, Halt und kann Hoffnung sowie Trost schenken. Das geht auch mir persönlich so: Für mich ist der Glaube eine Basis, wo ich Kraft schöpfen kann.

Wie muss sich die Kirche weiterentwickeln, damit das so bleibt?

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren, vor allem seit Beginn der Coronakrise eine beachtliche Entwicklung durchgemacht. Unter anderem was die Digitalisierung angeht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir parallel zur fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung mithalten, ohne unsere Traditionen aufzugeben. Das ist ein Spagat zwischen Tradition und Moderne.

Wie schaffen Sie diesen Spagat?

Es ist wichtig, dass wir unseren Mitgliedern gut zuhören, mit ihnen den Dialog führen und wahrnehmen, was ihre Bedürfnisse sind. Und natürlich überlegen wir laufend, welche Angebote und Dienstleistungen, wir zeitgemäss anbieten können. Dabei ist die Seelsorge eine unserer Kernaufgaben und hier sind einerseits unsere Kirchgemeinden lokal vor Ort im Kanton Luzern präsent und andererseits sind wir mit kantonalen Spezialseelsorgenden im Spital, im Schweizerischen Paraplegiker-Zentrum, im Gefängnis, und so weiter.

Die Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt, so wurden etwa Fernsehgottesdienste angeboten. Verliert der Ort Kirche mit der Digitalisierung an Bedeutung?

Ich bin überzeugt, dass es beides braucht. Der physische Teil vor Ort sowie die digitalen Formate, die unter Corona innert Kürze entstanden sind. Persönlich schätze ich beide Angebote. Beim Gottesdienstbesuch in der Kirche fühle ich mich sehr wohl und aufgehoben. Es ist für mich auch ein Ort des Nachdenkens und der Gemeinschaft – unterwegs oder zeitlich flexibler, nehme ich auch sehr gerne die digitalen Angebote in Anspruch.

Wie will die Kirche auch in der nächsten Generation für Junge die Bedeutung behalten?

Die heutige Jugend beschäftigt sich mit den Themen, welche auch unseren christlichen Werten entsprechen: Klimawandel, Diskriminierung-Gerechtigkeit, Frieden und so weiter. Die Kirche bietet niederschwellige und sehr individuelle Angebote, welche kostenlos und anonym sind. Zudem unterstehen sie dem Seelsorgegeheimnis. Dies können Seelsorge, Coachings oder Sozialberatung sein, welche oftmals auch ergänzend zu staatlichen Angeboten sind.

Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen.

Zahlen sind das eine, aber was zählt, kann man nicht in Mitgliederzahlen oder Franken festhalten. Was zählt ist, dass die Kirche da ist – wo der Staat oft nicht sein kann, in Krisensituationen und auch in schönen Lebenslagen.

