Guido Graf will nur noch einmal zu den Wahlen antreten

Interview Luzerner Regierungspräsident Guido Graf kündigt an: «Dies wird mein letztes Präsidialjahr sein» Der Gesundheits- und Sozialdirektor hat das Regierungspräsidium übernommen. Gleichzeitig muss er sich um Ukraine-Flüchtlinge kümmern, während bereits die nächste Coronawelle in Sichtweite ist. Im Interview nimmt Guido Graf Stellung. Dominik Weingartner 02.07.2022, 05.00 Uhr

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf ist seit Freitag zum dritten Mal Regierungspräsident. Das Präsidialjahr des 64-jährigen Mitte-Politikers fällt in eine Zeit, die für sein Departement sehr herausfordernd ist. Guido Graf muss nicht nur die Flüchtlingssituation rund um den Ukraine-Krieg bewältigen, sondern sieht sich auch wieder mit steigenden Corona-Fallzahlen konfrontiert. Gleichzeitig tritt Graf, der seit 2010 im Regierungsrat ist, im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit an.

Wie lautet das Motto Ihres Präsidialjahres?

Guido Graf: Mein Motto lautet «Solidarität ist Zukunft». Dafür gibt es zwei Gründe. Die Pandemie hat die Gesellschaft gespalten, das Thema wurde zum Teil sehr gehässig diskutiert. Diesen Graben müssen wir zuschütten. Der zweite Punkt ist die Situation in der Ukraine. Wenn wir die Solidarität der Bevölkerung und der Gemeinden nicht hätten, könnten wir die Flüchtlingssituation im Kanton Luzern nicht bewältigen.

Wie wollen Sie die Solidarität fördern?

Ich will Verständnis schaffen, vermitteln und Solidarität vorleben.

Freuen Sie sich auf die vielen Anlässe, die das Präsidialjahr mit sich bringt?

Ich freue mich extrem darauf, rauszugehen und mit den Leuten zu reden.

Inwiefern werden die Wahlen im kommenden Jahr Ihr Präsidium beeinflussen?

Ich freue mich auf die Wahlen. Aber ich weiss, wann ich als Regierungspräsident unterwegs bin und wann nicht. Wenn ich als Regierungspräsident auftrete, mache ich keinen Wahlkampf.

Wie lange wollen Sie noch Regierungsrat bleiben?

Dies wird mein letztes Präsidialjahr sein.

Guido Graf in seinem Büro im Ritterschen Palast in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (29 Juni 2022)

Gibt es Projekte, die Sie unbedingt noch abschliessen wollen?

Wir müssen die Pflege-Initiative dringend umsetzen. Ebenfalls wichtig ist mir die Gesundheitsversorgung im Kanton Luzern, insbesondere die Neubauten und Leistungsangebote in den Spitälern Wolhusen und Sursee. Auch der Wirkungsbericht Existenzsicherung ist mit Blick auf die Armutsbekämpfung zentral. Beim Wirkungsbericht handelt es sich um ein Monitoring der Schwelleneffekte im Kanton Luzern. All diese Projekte haben auch viel mit Solidarität zu tun oder sind in einer solidarischen Gesellschaft wichtig.

Das Spital Wolhusen sorgte zuletzt für Zündstoff. Haben Sie die Bedeutung dieses Spitals für die Region unterschätzt?

Nein. Ich habe die Debatte in Kantonen, in denen es zu Spitalschliessungen kommt ­– zum Beispiel im Kanton St.Gallen – beobachtet. In Bezug auf Wolhusen ist die Diskussion in etwa so verlaufen, wie ich sie erwartet habe. Die Region setzt sich selbstverständlich für das Spital ein. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand eine andere Meinung hat, das gehört zu meinem Job. Die Debatte zum Spital Wolhusen im Kantonsrat war zudem konstruktiv.

Geht es in dieser Debatte noch um Sachpolitik oder überwiegen die Emotionen? Oder anders gefragt: Ergibt es Sinn, in Wolhusen Geburten anzubieten?

In Wolhusen finden über 400 Geburten jährlich statt. Die Variante von hebammengeleiteten Geburten als Alternative erwies sich gemäss einem unabhängigen Gutachten als zu wenig sicher, darum haben wir von dieser Variante abgesehen.

Der Kantonsrat spricht aber künftig beim Leistungsangebot der Spitäler mit. Das kann noch ganz andere Auswüchse annehmen.

Diese Bedenken habe ich nicht. Fakt ist, dass der Kantonsrat beim Leistungsangebot der Spitäler schon immer mitreden konnte – und zwar über die regelmässigen Berichte zur Versorgungsplanung. Für mich ist klar: Wer bestellt, muss bezahlen.

Was bedeutet das?

Das Spital Wolhusen wird nie schwarze Zahlen schreiben, das hat mit der Grösse und der Anzahl Fälle zu tun. Das müssen wir mit Steuergeldern ausgleichen.

Im Herbst droht ein Prämienschock. Ist es in diesem Umfeld noch zeitgemäss, mit aller Vehemenz Leistungen in einem kleinen Spital zu verteidigen?

Alle Spitäler erhalten für ihre Leistungen diagnosebezogene Fallpauschalen. Diese werden zu 45 Prozent von den Krankenversicherern vergütet und zu 55 Prozent von den Kantonen. Die nicht über die Fallpauschalen gedeckten Kosten muss der Kanton zusätzlich bezahlen. Letztlich ist es auch eine politische Frage, welche Leistungen auf der Landschaft angeboten werden.

Was wäre, wenn der Kantonsrat beschliessen würde, es muss in Wolhusen eine Intensivstation geben?

Das wäre eine grosse Herausforderung, wenn das im Gesetz festgehalten würde. Wir müssten dann womöglich Personal von der Intensivstation in Luzern nach Wolhusen verlegen. Dann könnten wir in Luzern weniger operieren, gleichzeitig wäre die Intensivstation in Wolhusen gar nicht ausgelastet. Wir beabsichtigen im Spital Wolhusen eine Intermediate-Care-Station zu schaffen, ein Angebot zwischen Intensiv- und normaler Bettenstation. Für die Operationen, die wir in Wolhusen anbieten, reicht das. Für schwere Fälle ist Wolhusen aber schlicht zu klein. Wer beispielsweise einen schweren Herzinfarkt hat, muss in einem Zentrumsspital behandelt werden.

In Sursee ist der Standort ein heisses Thema. Dort prüfen Sie die bereits verworfene Lösung Schwyzermatt nun noch einmal. Warum?

Wir schauen nun die drei Standorte Münchrüti, Schwyzermatt und den bisherigen Standort noch einmal genau an. Es geht in dieser Frage auch darum, ob und in welchem Zeitraum das Spital verwirklicht werden kann und bezüglich Bauland auch um viel Geld.

Zurzeit steigen die Coronainfektionen stark an. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Die Fallzahlen sind zwar höher als auch schon und in den Spitälern gibt es wieder mehr Coronapatienten. Da die Verläufe in aller Regel relativ mild sind, spielen die Fallzahlen nicht mehr die gleiche Rolle wie etwa zu Beginn der Coronapandemie. Wir haben die Situation im Griff.

Corona und Ukraine-Flüchtlinge: Graf steht vor vielen Herausforderungen. Bild: Dominik Wunderli (29 Juni 2022)

Wann rechnen Sie mit den ersten Einschränkungen?

Ich hoffe, das passiert möglichst lange gar nicht.

Aber es ist damit zu rechnen.

Die Kantone sind gefordert. Ich bin daran interessiert, dass wir in der Zentralschweiz nötigenfalls koordinierte Massnahmen ergreifen. Wir haben Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Seitens Kanton sind wir bestmöglich auf die verschiedenen Szenarien vorbereitet. Zugleich sage ich auch: Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und den richtigen Umgang damit zu finden.

Haben Sie einen Überblick über die gesundheitlichen Langzeitschäden von Corona?

Das Thema Long Covid wird uns sicher noch länger beschäftigen. Auch im Kanton Luzern gibt es betroffene Menschen, die wir nicht einfach sich selbst überlassen können. Long Covid muss sorgfältig erforscht werden.

Im Asylwesen müssen die Gemeinden jetzt Unterkünfte liefern. Schieben Sie die Verantwortung für die Flüchtlinge ab?

Nein, aber wir müssen gemeinsam Lösungen finden und alle drei Staatsebenen sind gefordert. Bis auf weiteres werden uns rund 100 Schutzsuchende aus der Ukraine pro Woche zugewiesen. Hinzu kommen Personen, die im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens im Jahr 2022 in der Schweiz Asyl beantragen dürften. Insgesamt brauchen wir im Kanton Luzern bis Ende Jahr voraussichtlich 9500 Unterkunftsplätze für Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. Der Kanton hört nicht auf, eigene Unterkünfte zu suchen und Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Sind unterirdische Unterkünfte zumutbar?

Wir versuchen, unterirdische Unterkünfte wenn möglich zu verhindern. Das primäre Ziel bleibt, den geflüchteten Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten.

