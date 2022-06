Marcel Schwerzmann zieht Bilanz zu seinem Präsidialjahr

Interview Luzerner Regierungspräsident Marcel Schwerzmann zieht Bilanz: «Emotional ist sich die Politik spürbar näher gekommen» Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann widmete sein Amtsjahr der Beziehung zwischen Stadt und Land. Im Interview sagt der Parteilose, inwiefern sich diese im vergangenen Jahr verändert hat. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Zum dritten Mal hat Marcel Schwerzmann (57) im vergangenen Jahr die Luzerner Regierung präsidiert. Dabei hat er das Motto «Stadt und Land – ein Kanton» gewählt. Jede Woche liess er zwei Persönlichkeiten zu diesem Thema zu Wort kommen. Zum Abschluss veröffentlicht der Kanton einen Animationsfilm der Hochschule Luzern – Design und Kunst, der die Aussagen von neun Testimonials karikiert. Dieser ist ab Montag auf www.lu.ch/testimonials zu sehen.

Ihr Präsidialjahr stand unter dem Motto «Stadt und Land – ein Kanton». Inwiefern sind sich Stadt und Land in diesem Jahr näher gekommen?

Marcel Schwerzmann: Emotional ist sich die Politik spürbar näher gekommen. Nicht nur Stadt und Land suchen eine engere Zusammenarbeit, sondern auch eine Reihe von Gemeinden untereinander beschreiten neue, konkrete Zusammenarbeitsformen oder nutzen Synergien. Die Lektüre der Testimonial-Aussagen ist spannend und hat wohl einige Gedanken ausgelöst.

Sie haben jede Woche zwei Testimonials zu Wort kommen lassen. Welche Aussage hat Ihnen am besten gefallen?

Ja, da gab es ganz viele, die mir sehr gut gefallen haben. Dazu gehören insbesondere jene, die konkrete Ideen oder Projekte zum Gegenstand hatten. Die Sendungskraft war teilweise gross: So gab beispielsweise – gemäss einer Rückmeldung aus dem VLG – ein Testimonial die Initialzündung, dass heute die Stadt Luzern wieder Mitglied beim Verband der Luzerner Gemeinden ist. Das hat mich sehr gefreut. Den Abschluss machen eine 15-jährige Musikantin aus Knutwil und der Präsident der Veteranenvereinigung der Luzerner Blasmusik. Gerade von der Musik kann die Politik viel lernen, sei es das Zusammenspiel, das Aufeinanderhören oder sich gegenseitig aushelfen.

Haben Sie Reaktionen auf diese Aktion erhalten?

Oh ja, viele! Wir sind weit über die politischen Meinungsbilder hinausgegangen und konnten mit manch überraschendem Beitrag ein breites Publikum ansprechen. Ich erhielt öfters die Rückmeldung, wonach man immer wieder gespannt auf die nächste Serie gewartet hat. Die Testimonials haben sich insofern bewährt, als sich viele Menschen damit auseinandergesetzt haben, sich selber einbringen konnten und manche gute Diskussion gestartet wurde. Bei diesen insgesamt 104 Testimonial-Aussagen kann man viel voneinander lernen, sich aber auch inspirieren lassen. Ich fand auch toll, dass verschiedene Medien die Themen aufgenommen und weiterbearbeitet haben.

Sie haben die Bevölkerung aufgerufen, selber Ideen und Inputs zum Thema Stadt-Land einzureichen. Wie viele Rückmeldungen sind gekommen?

Aus diesem Aufruf haben wir rund ein Dutzend Beiträge auch publiziert. Etwa dreimal so viele haben Ideen, Kommentare oder auch Kritiken eingereicht, wollten diese aber nicht im Rahmen der Testimonials veröffentlichen. Alle haben auf ihre Anliegen eine Antwort erhalten.

Gibt es Themen, die immer wieder erwähnt werden und die Sie als drängendste Herausforderungen wahrgenommen haben?

Ja, dazu gehören Überthemen wie Verkehr, Nachhaltigkeit oder Lebensqualität. Oftmals geht es um engere Zusammenarbeitsformen, die Nutzung von Synergien und mehr Offenheit. Es ist auch viel innovatives Denken vermittelt worden und so mancher Appell für mehr Gemeinsinn. Wiederum andere haben humorvolle Aussagen zu durchaus ernsthaften Themen gemacht. Klar ist für alle: Von einem Stadt-Land-Graben will niemand reden. Das ist höchst erfreulich, denn das war längst nicht immer so.

Seit ein paar Monaten ist das öffentliche Leben nicht mehr eingeschränkt. Haben Sie seither wieder viele Termine als Regierungspräsident wahrgenommen?

Ja, die öffentlichen Termine sind sprunghaft angestiegen. Da war ein grosses Verlangen und auch ein echtes Nachholbedürfnis vorhanden, sich zu begegnen, Feste zu feiern oder sich einfach nur austauschen zu können. Das war auch notwendig und hat uns allen gut getan. Insofern habe ich diese Mehrbelastung gerne auf mich genommen. Alle diese Anlässe haben dazu beigetragen, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft wieder gestärkt wurde.

Gibt es einen Anlass, der Ihnen speziell in Erinnerung bleiben wird?

Speziell aus meinem Fachdepartement bestimmt das Kantonale Musikfest in Emmen oder auch das Heirassa-Festival in Weggis. An beiden Anlässen spürte man förmlich sowohl die Solidarität unter den Generationen wie auch den friedlichen Wettbewerb untereinander.

Streben Sie an, das Amt des Regierungspräsidenten ein viertes Mal auszuüben?

Dazu müsste ich noch für eine weitere Legislatur kandidieren. Ob ich dies tun werde, entscheide und kommuniziere ich zur gegebenen Zeit.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.

