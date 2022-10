Interview «Nebenan im Emmental macht Gotthelf Weltliteratur und in Luzern liest man ihn nicht» Rolf Oberhänsli (82) trägt an acht Samstagen Episoden aus «Uli der Knecht» von Jeremias Gotthelf vor. Es ist seine elfte Lesung eines Gotthelf-Romans in Luzern seit 2004. Das Ganze begann aus Ärger über ein TV-Programm. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 16.10.2022, 14.19 Uhr

Rolf Oberhänsli mit einem Gotthelf-Buch in seinem Zuhause. Bild: Pius Amrein (Luzern, 5. Oktober 2022)

Vor 18 Jahren haben Sie mit Gotthelf-Lesungen angefangen. War das Ihr Rentnerprojekt?

Rolf Oberhänsli: Das war keine Überlegung. Grund war das Sahlenweidli, ein unglaublicher Unterhaltungsmist, den sich das Schweizer Fernsehen leistete. Ich ärgerte mich wahnsinnig, wie wahrscheinlich andere auch.

«Leben wie zu Gotthelfs Zeiten» wurde zum 150. Todesjahr gesendet. Die Serie müsste einen Gotthelf-Kenner doch freuen?

Es wurde keine Literatur Gotthelfs miteinbezogen, nicht eine seiner Textpassagen. Stattdessen wurde gefilmt, dass es in einem Dorf Gotthelf-Bratwürste gibt. Zumindest wurde die Sache auf einer solchen Ebene aufgezogen. Dazu wurde die übliche Cervelat-Prominenz aufgeboten. Falscher kann man so etwas nicht machen.

Lag es am Format?

Vielleicht. Man muss Gotthelfs Prosa vortragen, um ihn kennen zu lernen. Deshalb begann ich mit den Lesungen.

Warum muss man ihn kennen lernen?

Es könnten auch andere Schriftsteller sein. Doch er ist gegenwärtig. Im Frühling trug ich «Anne Bäbi Jowäger» vor, ein Seuchenthema mit aktuellem Bezug. Im Roman erkrankt 1843 der Hoferbe Jakobli an Pocken, gegen deren Virus es bereits eine Impfung gibt. Auch «Uli der Knecht» ist mit sozialen Hintergründen hochaktuell, wenn man nur an die Mindestlohndiskussion denkt. Das bemerkte ich erst, als ich mich vorbereitete. Dieser Roman enthält vieles, was uns auch heute beschäftigt.

Warum haben Sie mit den Vorlesungen zwölf Jahre pausiert?

Ich sang hauptsächlich. Oft in der Matthäuskantorei, und ich trug Solokonzerte mit alten Mundartliedern vor. Das Singen in andern Chören führte mich auch nach Deutschland, Österreich und in die Ukraine. Durch Corona wurden die musikalischen Aktivitäten abgebrochen. Nichts zu tun, war aber nicht gut für mich. Ich musste wieder aktiv werden.

Hat die Verfilmung der «Schwarzen Spinne» 2021 dazu beigetragen; die Handlung weicht sehr von der Vorlage ab?

Der Film macht fertige bewegte Bilder, im Buch aber stehen Sätze. Die Bilder entstehen im Kopf. Man muss sich damit abfinden, dass im Film nicht dieselbe Geschichte erzählt werden kann. Der Roman ist weg, Gotthelf ist weg. Der Regisseur interpretiert und macht mit der Kunstform Film etwas Neues.

Die meisten Leute kennen Gotthelf bestimmt nur durch Franz Schnyders Filme.

Ja! Ich glaubte lange, die Filme seien ein falscher Zugang zu Gotthelf. Heute bin ich dankbar, denn durch sie habe ich überhaupt die Chance, weiterhin seine Romane vorzutragen. Die Leute kommen nicht zu mir, weil sie Bücher gelesen haben. Der Tenor ist immer derselbe: «Den Film habe ich gesehen, nun will ich Gotthelf auch noch hören.»

Mögen Sie die Filme?

Sie sind unterhaltsam. Ich kenne die Gegend und die Bauernhäuser gut. Auch manche Personen sind mir bekannt. Bei der Schlägerei am Langnauer Markt in «Die Käserei in der Vehfreude» waren Spieler des Handballvereins von meinem Lehrerseminar beteiligt. Als ich diesen Film vor 60 Jahren mit dem Jodlerklub Siehen besuchte, lachten meine Begleiter oft, weil sie erkannten, wo sich die Schauspieler befinden, und merkten, wenn eine Szene «falsch» geschnitten und eingesetzt worden war.

Sie möchten aber, dass die Leute wieder Gotthelf lesen?

Natürlich. Ich gebe ihnen den Rat, laut zu lesen und mit den Figuren im Buch zu reden, dann gehe das Lesen leichter. Zu Gotthelfs Zeiten und vorher hat niemand lautlos für sich gelesen.

Wie unterhalten Sie Ihr Publikum bei den Vorträgen?

Bei «Uli der Knecht» kann ich in Episoden mit Überleitungen und Erklärungen vortragen, weil es abgeschlossene Kapitel sind. Das Publikum kann einzelnen Lesungen gut folgen. Es wäre dennoch schön, wenn sich einige Leute diese Literatur über alle acht Lesungen gönnen würden.

Sie betonen, dass Sie nicht vorlesen, sondern vortragen.

Während ich «Uli der Knecht» vorbereitete, wurde mir bewusst, dass ich nun viel mehr deutschen Text Gotthelfs Berndeutsch interpretiere. Gotthelf hat in seinen Romanen Deutsch und Berndeutsch so verbunden, wie die Leute bis im 18. Jahrhundert noch redeten. Wenn das Mundartvokabular nicht reichte, wechselten sie in die Schriftsprache. Das ist heute nicht anders. Man spricht und schreibt Deutsch mit viel eingeschobenem Englisch.

Drückte sich Gotthelf auch so aus?

Zu seiner Zeit im 19. Jahrhundert sprach man nicht mehr so, aber er hat dieses «Switchen» in seinen Romanen erhalten. Das macht ihn aus, das ist seine literarische Sprache. Diese Gotthelf-Sprache versuche ich, zu interpretieren, weshalb es eben nicht nur ein Vorlesen ist. Die Schüler am Gymnasium, die nur die kürzeren Novellen kennen, weil für die Romane die Zeit fehlt, wissen wenig über diese literarische Seite Gotthelfs, weil die Novellen kaum Berndeutsch enthalten. Auch seine literarischen Predigten kommen in den Novellen weniger zum Zug. Bei «Uli der Knecht» schiebt er neu fast alle seine Predigten dem Meister in den Mund. Gotthelf soll übrigens auf der Kanzel nicht so gut gepredigt haben wie in den Büchern.

Er war reformierter Pfarrer in Lützelflüh. Vielleicht passte der Inhalt nicht allen Katholiken?

Gotthelf verkaufte viele Bücher in Deutschland. Er wurde dadurch reich, nicht durch den Verkauf in der Schweiz, im katholischen Luzern schon gar nicht. Er existierte hier praktisch nicht. Ich studierte die Listen der Ankäufe der Lesegesellschaft Luzern aus dem 19. Jahrhundert, der Vorläuferin der ZHB. Sie kaufte alle Werke von Schweizer Autoren, aber keinen Gotthelf. Man muss sich das vorstellen. Nebenan im Emmental macht einer Weltliteratur und hier liest man ihn nicht.

Gut, dass Sie das tun.

Ja. Ich brachte Gotthelf in dieser Form nach Luzern. Auch die Katholiken sind heute eifrige Zuhörer.

Welches ist Ihr Lieblingsroman?

«Der Bauernspiegel».

Kenne ich nicht.

Der wurde auch nicht verfilmt.

Gotthelf-Lesungen im Gemeindesaal der Matthäuskirche Luzern.

Bis 19. November immer samstags um 16.30 Uhr. Kollekte.

www.reflu.ch

