Interview Rektor Bruno Staffelbach erklärt, warum die Uni Luzern zwei neue Fakultäten braucht: «Psychologen sind dringend benötigte Fachkräfte» Die geplante neue Fakultät der Universität Luzern für Verhaltenswissenschaften und Psychologie ist in die Kritik geraten. Rektor Bruno Staffelbach kämpft für seine «Herzensangelegenheit» und sagt, weshalb die Fakultät dem Wirtschaftsstandort Luzern nützt. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Uni-Rektor Bruno Staffelbach in seinem Büro. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. August 2022)

Bruno Staffelbach macht einen aufgeräumten Eindruck. Kürzlich ist der Rektor der Universität Luzern von einer Mission für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) aus Mosambik zurückgekehrt. Seit 2010 ist der 65-Jährige Mitglied des IKRK. Es sei wegen einer Amtszeitbeschränkung seine letzte Mission gewesen, erzählt er.

Die Uni ist in diesen Tagen fast leer, die Studierenden kehren Mitte September zurück. Dann beschäftigt sich der Kantonsrat auch mit den Plänen von Regierungsrat und Universität, zwei neue Fakultäten zu schaffen: eine für Verhaltenswissenschaften und Psychologie und eine für Gesundheitswissenschaften und Medizin.

Während zweitere weitgehend unbestritten ist, weil sie bereits als Departement existiert, geriet die Psychologie-Fakultät zuletzt in die Kritik. Sie trage nicht so viel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels bei, wie die Uni behaupte, monierte etwa der Bildungspolitiker und FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp. Im Interview nimmt Bruno Staffelbach, der seit 2016 Rektor der Uni Luzern ist, Stellung.

Warum braucht die Universität Luzern eine Psychologie-Fakultät?

Bruno Staffelbach: Zunächst einmal muss ich festhalten, dass wir keine Psychologie-Fakultät schaffen wollen. Wir planen eine Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Der Unterschied ist wichtig. Verhaltenswissenschaften betreiben wir schon lange. Wir haben unter anderem Professuren zum Umwelt-, Religions- oder zum Moralverhalten. Diese verhaltenswissenschaftliche Klammer wollen wir mit der neuen Fakultät institutionell besser abstützen.

Wie soll sich das konkret ausdrücken?

Als Erstes wollen wir ein verhaltenswissenschaftliches Forschungslabor bauen. Zudem sollen 2023 die ersten überfakultären Wahllehrveranstaltungen zu Verhaltenswissenschaften starten. Damit steht die neue Fakultät im Einklang mit den Wünschen der Politik. 2020 behandelte der Kantonsrat die Anfrage von Hasan Candan zur Schaffung einer Psychologie-Fakultät. Die Regierung hat in ihrer Antwort festgehalten, dass sie keine Psychologie-Fakultät will, sondern im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eine verhaltenswissenschaftlich ausgerichtete Fakultät.

Wie sehen diese Möglichkeiten aus?

Den Aufbau der Fakultät müssen wir selbst finanzieren, wie dies bereits bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Fall war. Wir haben mit Aufbaukosten von 5 Millionen Franken gerechnet, jetzt haben wir Zusagen über 8 Millionen Franken von gemeinnützigen Stiftungen. Der Kanton übernimmt voraussichtlich die zusätzlich anfallenden Gemeinkosten von 700’000 Franken pro Jahr.

Und wie muss man sich dieses Forschungslabor vorstellen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir starten mit einer Anlage für Eye-Tracking. Damit kann man messen, was Probanden mit ihren Augen verfolgen. Damit kann man zum Beispiel Leseschwächen bei Kindern entdecken, auch für die Werbepsychologie ist das interessant. Man kann das Labor weiter ausbauen, etwa mit virtuellen Realitäten. Das Labor soll auch von anderen Akteuren auf dem Bildungsplatz Luzern genutzt werden können, etwa von der Hochschule Luzern oder der Pädagogischen Hochschule.

Die Uni Luzern betont immer, sie wolle Nischen besetzen. Psychologie kann man aber auch an anderen Unis studieren.

Das ist so, aber wir wollen uns spezialisieren. Beim Bachelorstudiengang haben wir wenig Spielraum, der ist in der Schweiz reguliert. Im Masterstudium visieren wir drei Vertiefungen an: Rechtspsychologie, die in der Schweiz bisher keine Uni anbietet, Kinder- und Jugendpsychologie sowie Rehabilitations- und Gesundheitspsychologie. Gerade Letztere spielt im Gesundheitsbiotop Luzern mit seinen Krankenversicherungen eine wichtige Rolle. Auch bei der Kinder- und Jugendpsychologie besteht grosser Bedarf. Was wir nicht machen, ist Wirtschaftspsychologie. Die Hochschule Luzern hat dazu einen eigenen, erfolgreichen Bachelor. Es gibt also kein Parallelangebot zur Hochschule. Wir ergänzen uns.

Bruno Staffelbach: «Die Uni ist keine Berufsschule, darum ist es klar, dass es Schwierigkeiten gibt beim Übergang vom Studium in den Beruf.» Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2022)

Also lohnt sich der Ausbau unter dem Strich für den Kanton?

Man sollte Bildung nicht nur fiskalpolitisch anschauen. Trotzdem mache ich das jetzt mal. Wenn wir 100 Studierende pro Jahr haben, sind das im Endausbau deren 600. Das führt zu Erträgen von rund 11 Millionen Franken pro Jahr. Davon entfallen rund 80 Prozent auf Personalkosten. Die Hälfte davon wird im Kanton Luzern besteuert. Bei einem Grenzsteuersatz von 25 Prozent führt das zu 1,1 Millionen Franken Steuereinnahmen. Das sind mehr als die zusätzlichen Gemeinkosten.

55 Prozent der Psychologie-Absolvierenden berichten ein Jahr nach dem Abschluss von «Schwierigkeiten, eine den Erwartungen entsprechende Stelle zu finden». Gleichzeitig sagen Sie, die Diplomierten hätten hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wie passt das zusammen?

Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen die Erwartungen der Studierenden: Diese wollen wir mit zwei obligatorischen Praktika à drei Monaten in Kliniken, Schulen oder Betrieben der Privatwirtschaft schärfen. Zum anderen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt: Hier zeigt sich fünf Jahre nach dem Abschluss, dass nur 0,3 Prozent erwerbslos waren. Die Chancen sind also hervorragend. Bei der gleichen Befragung sagten zudem 66 Prozent, sie würden wieder Psychologie studieren.

Kommt es also vor, dass Leute Psychologie studieren, ohne zu wissen, was sie damit später machen wollen?

Psychologie ist das am drittmeisten gewählte Fach in der Schweiz. Und so dumm sind die Maturandinnen und Maturanden nicht, dass sie in Heerscharen ein Studium wählen, bei dem sie schlechte Berufsaussichten hätten.

Ein grosses Thema ist der Fachkräftemangel. Stimmen aus FDP und SVP monieren, die neue Fakultät würde zu dessen Behebung kaum etwas beitragen.

Wir gehen vom Gegenteil aus. Dass fünf Jahre nach Abschluss kaum Psychologinnen und Psychologen erwerbslos waren, zeigt, dass sie dringend benötigte Fachkräfte sind. Absolventinnen und Absolventen der Universität im Allgemeinen und der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie im Speziellen haben Fachwissen und Expertise, die nutzbar sind für den Wirtschaftsraum Luzern. Insofern bilden wir Fachkräfte, die für Luzern und die Zentralschweiz wichtig sind.

Grundsätzlich gefragt: Müssen sich Universitäten den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts anpassen?

Als Universität haben wir zwei Kernaufgaben: Forschung und Lehre. Ein Studium soll Fähigkeiten vermitteln, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, es soll aber auch der persönlichen Bildung und Erfüllung dienen. Insofern: ja, aber nicht nur.

Was würde es für die Uni Luzern bedeuten, wenn der Kantonsrat die neuen Fakultäten ablehnen würde?

Der Betrieb würde weiterlaufen. Wir sind keine Voll-Universität wie etwa Zürich, Basel oder Bern, sondern eine auf Humanwissenschaften fokussierte Sparten-Universität. Ohne diese beiden Fakultäten wären wir nicht einmal das. Das wäre für unser Profil und für unsere Position im Wettbewerb mit anderen Universitäten ein zentraler Nachteil. Wir sagten immer, wir wollten klein und fein sein. Ohne die beiden Fakultäten wären wir einfach nur klein.

«Die aktuellen Diskussionen bereiten mir aber schon Sorgen», sagt Staffelbach zur aufgekommen Kritik an der neuen Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2022)

Wäre die Entwicklung der Uni Luzern mit den zwei neuen Fakultäten abgeschlossen?

Eigentlich würden zu einer humanwissenschaftlichen Uni die Sprachen gehören. Aber das bieten bereits Bern, Basel und Zürich an, darum machen wir das nicht. Auch der künstlerische Ausdruck würde dazugehören. Aber das ist die Domäne der Hochschule Luzern. Ich betrachte die Entwicklung der Uni mit den zwei neuen Fakultäten als abgeschlossen.

Geisteswissenschaften kämpfen mit Vorurteilen, das hat nicht zuletzt die Debatte um die umstrittenen Äusserungen der Dozentin Andrea Franc gezeigt. Ist das für die Uni Luzern ein Problem?

Für uns als humanwissenschaftliche Universität spielen Geisteswissenschaften eine zentrale Rolle. Insofern sind wir von dieser Diskussion betroffen. Meine Beobachtungen decken sich nicht mit jenen von Frau Franc. Wir verfügen über 700 Studienarbeitsplätze. Diese sind sogar zwischen Weihnachten und Neujahr voll, die Studierenden büffeln für die Prüfungen im Januar. Sie sind sehr fleissig.

Sie haben kürzlich Ihren 65. Geburtstag gefeiert. Wie lange bleiben Sie noch Rektor?

Meine Amtsdauer endet im Juli 2024. Dann höre ich auf als Rektor. Die zwei neuen Fakultäten sind mein letztes grosses Projekt, entsprechend bin ich mit viel Herzblut dabei.

Machen Sie sich Sorgen, dass der Kantonsrat die Fakultäten ablehnen wird?

Die überwältigende Mehrheit der Stellungnahmen in der Vernehmlassung war positiv. Das ist eine gute Voraussetzung. Die aktuellen Diskussionen bereiten mir aber schon Sorgen. Mir ist die fachliche Abrundung der Universität Luzern ein grosses Anliegen, darum hoffe ich sehr, dass sie gelingt – für die Universität und für den Wirtschafts- und Bildungsraum Luzern.

