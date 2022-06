Der Luzerner Gastro-Präsident zur Trinkgeldfrage

Interview Soll man im Restaurant Trinkgeld zahlen? Das sagt der Luzerner Gastro-Präsident Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, nimmt Stellung zur Trinkgeldfrage. Gemäss Stöckli sind bis zu 1000 Franken Trinkgeld pro Monat realistisch ist. Pascal Linder Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Umfrage in der Stadt Luzern zeigt, dass eine Mehrheit der Gäste gerne Trinkgeld gibt. Wie sieht man das Trinkgeld bei der Gastro-Branche? Wir haben hierzu Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, befragt.

Welchen Stellenwert hat Trinkgeld in der Luzerner Gastronomie?

Ruedi Stöckli: Vor allem die Mitarbeiter schätzen es sehr. Es ist ein Zustupf für das Personal und gleichzeitig ein Zeichen, dass der Gast zufrieden ist. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung.

Wie viel Trinkgeld kommt im Kanton Luzern etwa zusammen?

Hierzu gibt es keine Zahlen. Erfahrungsgemäss kann ich aber sagen, dass eine gute Kellnerin oder ein guter Kellner sehr viel Trinkgeld macht. Jemand, der aufmerksam und freundlich ist, kann durchaus auf bis zu 1000 Franken pro Monat kommen.

Ruedi Stöckli, Verbandspräsident Gastro Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

Wie viel Trinkgeld gibt ein durchschnittlicher Gast im Kanton Luzern?

Hierzu gibt keine Zahlen, schliesslich muss niemand Trinkgeld geben, wenn er nicht will. Das Trinkgeld ist stark abhängig von den Preisen, die Gäste runden nämlich gerne Beträge auf: beispielsweise auf 5 Franken, wenn ein Getränk 4.80 Franken kostet. Bei Banketten wird das Trinkgeld in vielen Betrieben mit der Küche geteilt. In unserem Betrieb etwa teilten wir es mit der Küche, dem Service und dem Abwasch.

Haben Sie das Trinkgeld lieber bar oder via Karte?

Mit der Karte wird genau gleich viel Trinkgeld gegeben, es kommt auch gleich an. Wenn ich aber ehrlich bin, haben wir es lieber bar oder mit Twint, denn wir müssen Kommission auf Kreditkartenabrechnungen zahlen und das nicht wenig.

Welchen Einfluss hatte oder hat Corona (Kartenzahlung) auf die Höhe der Trinkgelder?

In der Take-away-Zeit waren die Gäste eher grosszügiger, weil sie froh waren, dass sie trotz Schliessung ihr Essen abholen konnten. Es wird in letzter Zeit viel mehr mit der Karte bezahlt. Wegen der Kommissionen ist diese Entwicklung für uns Gastronomen aber eher unvorteilhaft.

Wer sich darauf beruft, dass das Trinkgeld in der Schweiz seit 1974 im Preis inbegriffen ist, wird nur müde angelächelt. Doch es tut eben doch gut zu wissen, dass man nicht. Welche Argumente sprechen aus Ihrer Sicht für das Geben eines Trinkgelds?

Ich mag mich noch gut erinnern. Bis 1974 hat man im Service nach Umsatz gearbeitet. Die Servicemitarbeitenden haben damals sehr gutes Geld verdient. Jetzt, wo das Trinkgeld inbegriffen ist, machen die einen mehr Trinkgeld, die anderen weniger. Aus meiner Sicht spricht in der Schweiz nichts gegen Trinkgeld. Es ist eine schöne Geste. Wenn man gut und freundlich bedient wird, finde ich Trinkgeld korrekt und angebracht.

Inwiefern trägt der Verzicht auf Trinkgeld dazu bei, die tiefen Grundlöhne im Service zu erhöhen?

Wir haben in unserer Branche geregelte Mindestlöhne, und die werden mit den Sozialpartnern regelmässig angepasst, je nachdem wie hoch die Teuerung ist. Das Trinkgeld ist kein Lohnbestandteil und sollte auch unabhängig vom Lohn bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen