Interview zur Luftschadstoffbelastung Der Luzerner Lungenspezialist fordert: «Es braucht strengere Vorschriften für Holzfeuerungen» Heizen mit Holz ist zwar nahezu CO2-neutral, aber nicht gesund für die Bevölkerung: dies wegen des Feinstaubs. Ein Facharzt erklärt die Hintergründe – und stellt Forderungen an die Politik. Chiara Z'Graggen 02.09.2022, 05.00 Uhr

Marcus Hesse ist Chefarzt Pneumologie am Luzerner Kantonsspital. Bild: PD

Marcus Hesse ist seit 2014 Chefarzt der Pneumologie am Luzerner Kantonsspital. Er ist Spezialist in Fragen zum Effekt der Feinstaubbelastungen auf die Lungen.

Welchen Einfluss hat eine erhöhte Feinstaubbelastung auf die Gesundheit?

Marcus Hesse: Es gibt akute und chronische Effekte. Akut sind bei sehr starker Luftverschmutzung meist die Schleimhäute des Atemtraktes irritiert und es können auch akute Verschlechterungen von vorbestehenden Lungenkrankheiten auftreten. Insbesondere bei sehr hoher Luftverschmutzung kann es auch zu weiteren Symptomen wie Kopfschmerzen und Übelkeit kommen. Es kann zu mehr akuten allergischen Reaktionen der Atemwege kommen.

Was sind die langfristigen Auswirkungen?

Es können Lungenerkrankungen entstehen oder bereits bestehende Lungenerkrankungen verschlimmert werden. Hier sprechen wir vor allem von Asthma, COPD, Lungenemphysem, Bronchitis. Das Lungenkrebsrisiko ist insbesondere durch Dieselrusspartikel erhöht. Dies wurde aber bereits durch die Installation von Partikelfiltern in den meisten Fahrzeugen deutlich reduziert. Bei Kindern kann es auch zu Lungenentwicklungsstörungen, beispielsweise einem verminderten Lungenwachstum, kommen. Weiter ist mit Schäden am Herz-Kreislauf-System zu rechnen, zum Beispiel in Form von Arterienverkalkung oder Herzrhythmusstörungen. Es gibt auch Hinweise, dass Störungen des Nervensystems auftreten können.

Was passiert im Körper?

Wichtig ist grundsätzlich, zwischen den Staubarten zu unterscheiden. Einerseits ist Feinstaub nicht gleich Feinstaub, andererseits spielt die Partikelgrösse eine wesentliche Rolle. Der PM2,5 wird als fein eingestuft und ist zirka so gross wie grössere Viren. Dieser kann bis in die Bronchiolen, die kleinsten Verästelungen der Lunge, eintreten. Gelangen zu viele dieser Partikel in die Lungenbläschen, kann das Immunsystem die Lungen schlechter reinigen. Es ist gar möglich, dass lösliche Partikel durch die Zellwände in das Blut übergehen. Die Folge sind Entzündungen im Lungengewebe und Herz-Kreislauf-System. Zudem können Feinstäube Schadstoffe auf sich tragen, die dadurch grössere Schäden anrichten können.

Ist die Lunge dem Feinstaub also schutzlos ausgeliefert?

Nein. Normalerweise werden zirka 50 Prozent aller PM10-Partikel und zirka 70 Prozent aller 15-Mikrometer-Partikel bereits im Nasen-Rachen-Raum gestoppt. Der grössere Teil dieser Partikel findet damit den Weg aus dem Körper durch den Nasen-Rachen-Raum. In einigen Fällen gelangt er aber auch tiefer in die Lunge hinein. Dies ist vor allem bei den kleineren Partikeln der Fall. Infolgedessen kann es bei gefährlichen Stäuben zu Erkrankungen der Atemwege sowie einem Übertritt der Partikel in das Blut und zu den bereits genannten entzündlichen Erkrankungen kommen. Generell ist das Problem der Zeitraum, in dem die Atemwege der Belastung ausgesetzt sind, und die Menge der Partikel.

Ab wann wird dann die erhöhte Feinstaubbelastung gefährlich?

Das kann man nur schwer abschätzen. Wie viel Schaden jemand nimmt, ist dem Zufall überlassen. Es ist zum Beispiel wie bei einer Röntgenaufnahme: Generell könnte, wenn es ganz dumm läuft, ein Mal Röntgen Krebs auslösen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem klein, und auch Menschen mit einer sehr hohen Röntgenbelastung müssen nicht zwingend an Krebs erkranken. Das ist ja beim Rauchen nicht anders. Ob eine Veränderung auftritt, ist zufällig beziehungsweise von der Anfälligkeit des Menschen abhängig. Je höher die Feinstaubbelastung und Menge der inhalierten Partikel, desto grösser ist im Durchschnitt allerdings die Wahrscheinlichkeit von Gesundheitsschäden.

Gibt es besonders gefährdete Personen?

Ja, Kinder, ältere Menschen oder Personen mit entsprechenden Vorerkrankungen. Bei Schwangeren kann der Feinstaub auch bis in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes gelangen und dessen Lunge eventuell frühzeitig schaden.

Wie hat sich die Anzahl Patientinnen und Patienten in Ihrer Sprechstunde im Zusammenhang mit Feinstaub verändert?

Das ist aus zweierlei Gründen nicht möglich zu beantworten. Einerseits treten Langzeitschäden meist erst nach vielen Jahren auf, andererseits ist nicht immer eindeutig zu sagen, weshalb ein Patient eine Krankheit entwickelt hat.

Feinstaub ist für das Auge unsichtbar. Gibt es dennoch Anzeichen, an denen eine Zunahme der Feinstaubbelastung erkennbar ist?

Sicherlich. So hat etwa die Sichtweite im Schweizer Flachland deutlich abgenommen. Die Anzahl Tage, an denen man von Zürich aus den 57 Kilometer weit entfernten Urirotstock sieht, hat sich innert 100 Jahren von 100 auf 50 pro Jahr halbiert.

Wie ist die Studienlage hinsichtlich erhöhter Sterblichkeit?

Man schätzt, dass es jährlich zirka 3800 Personen in der Schweiz gibt, die verfrüht im Zusammenhang mit einer erhöhten Feinstaubbelastung sterben. Im Vergleich: Während eines Jahres sterben etwa 10'000 Schweizerinnen und Schweizer wegen dem Rauchen.

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs?

Ja. Zahlreiche Studien aus der Schweiz und dem Ausland zeigen, dass die Bevölkerung in schadstoffbelasteten Regionen weniger gesund ist. Dabei sind Reizsymptome wie Husten oder auch Lungenentzündungen, Asthmaanfälle oder chronische Bronchitis erheblich häufiger aufgetreten. Darüber hinaus zeigte sich bei der Sapaldia-Studie, dass bei erhöhter Langzeitbelastung die beschwerdefreien Episoden kürzer waren. Zudem wurden mehr Spitaleintritte im Zusammenhang mit Lungenkrankheiten verzeichnet.

Also beeinflusst die Feinstaubbelastung das Leben direkt?

Insofern, dass die erwähnten Erkrankungen sowie Absenzen in der Schule und am Arbeitsplatz parallel zur Luftverschmutzung zunehmen, ja. Gleichwohl steigt die Anzahl Arztbesuche und Medikamenteneinnahmen wegen Asthma oder anderer Lungenerkrankungen.

Zusammengefasst gefährdet der Feinstaub also die Gesundheit der Bevölkerung. Was ist zu tun? Müssen die Schwellenwerte angepasst werden?

Die Forschung gibt keinen Hinweis auf einen unschädlichen Schwellenwert für die Menschen. Eine fixe Immissionsgrenze geht somit über die wissenschaftliche Diskussion hinaus. Der Entscheid, wie viel körperliche Schäden in Kauf genommen werden sollen, ist letztlich politischer Natur.

Kann man sich schützen?

Nein, Feinstaub gelangt zum Beispiel auch durch geschlossene Fenster in Innenräume. Auch nützen Gesichtsmasken nichts gegen Feinstaub. Es sind mehr nationale oder globale Massnahmen, die getroffen werden sollten. Es braucht strengere Vorschriften, insbesondere für den Strassenverkehr, die Holzfeuerungen oder auch eine Reduktion der landwirtschaftlichen Emissionen. Mit der Einführung von Partikelfiltern in Dieselautos sind wir bereits auf einem guten Weg. Hier sind aber weitere Verbesserungen, wie zum Beispiel die Verminderung und das bessere Filtern der Emissionen, anzustreben.

