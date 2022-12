Inwil Einbruch während der Mittagspause: Private Kamera filmt zwei mutmassliche Täterinnen Am Freitag drangen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in Inwil ein. Private Kameras filmten zwei verdächtige Frauen. Das Videomaterial ist für die Ermittlungen der Polizei aber nur unter bestimmten Voraussetzungen verwertbar. Susanne Balli Jetzt kommentieren 11.12.2022, 17.00 Uhr

Videokameras filmten den Einbruch. Symbolbild: Thinkstock

Der Schock erfolgt sogleich, als Timon Berger*, sein Bruder und seine Eltern am Freitag vor einer Woche um zirka 12.25 Uhr von der Arbeit nach Hause kommen. Im Zweifamilienhaus in Inwil, wo die Eltern und er parterre wohnen, ist die Terrassentüre aufgebrochen. «Wir führen einen Familienbetrieb und essen in der Regel freitags gemeinsam zu Hause Zmittag.» Doch an diesem Tag habe es viel zu tun gegeben in der Firma, die Mittagspause habe sich dementsprechend zirka zwanzig Minuten nach hinten verschoben.

Exakt zu dieser Zeit dringen Unbekannte in die elterliche Wohnung ein. Die Einbrecher wuchten mit Gewalt die Terrassentüre auf und entwenden Schmuck sowie Bargeld. Bevor aber die Unbekannten in die Wohnung eingedrungen sind, haben zwei Personen rekognosziert, ob jemand zu Hause ist. Dies im Unwissen, dass sie dabei von einer Überwachungskamera gefilmt werden.

Unbekannte brachen Terrassentür auf

Auf drei kurzen Videosequenzen ist zu sehen, wie zwei in Winterjacken und Kappen gehüllte, mutmasslich weibliche Personen zur Haustüre gelangen, sich nach allen Seiten umschauen und dann Richtung Tür aus dem Winkel der Kamera verschwinden. Kurze Zeit später gehen sie wieder weg, um dann erneut zurückzukommen. Wieder verschwinden sie aus dem Sichtfeld der Kamera. Die dritte Aufnahme zeigt, wie die zwei Frauen mit bepackten Tüten in den Händen das Haus verlassen. «Wir sind fast sicher, dass die beiden Frauen nicht alleine am Einbruch betätigt waren. Sie waren da, um auszukundschaften, ob jemand zu Hause ist und um aufzupassen, während offenbar auf der anderen Seite über die Terrassentür eingebrochen wurde», erklärt Berger.

Dank der Kameras weiss die Familie ziemlich genau, um welche Uhrzeit der Einbruch geschah. Die Frauen tauchten um 11.45 Uhr auf und gingen eine halbe Stunde später wieder. Berger sagt: «Es fuchst mich schon, dass wir ausgerechnet am Freitag länger bei der Arbeit waren. Wir sind nur zehn Minuten nach dem Einbruch nach Hause gekommen.» Auf der anderen Seite wisse man nie, wie eine Begegnung mit den einbrechenden Personen abgelaufen wäre.

Zwar kann die Familie ihrer Versicherung die Höhe des entstandenen Schadens angeben. «Für meine Eltern ist es aber auch eine emotionale Sache, besonders was den gestohlenen Schmuck betrifft», sagt der Sohn. «Und es bleibt auch ein extrem ungutes Gefühl, dass da jemand Fremdes in der Wohnung war.»

Videomaterial für polizeiliche Ermittlungen

Die betroffene Familie schaltete umgehend die Polizei ein und übergab ihr das Filmmaterial. Unsere Zeitung hat die Bilder der Überwachungskamera ebenfalls erhalten. Wir verzichten aber auf eine Publikation, weil sich dadurch Einbrecherinnen und Einbrechern einen Vorteil verschaffen könnten. «Sobald solches Videomaterial privater Überwachungskameras von Dritten publiziert wird, ist es für die Beweisführung und Ermittlung wertlos», sagt Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern. Denn, falls die Täterschaft bemerke, dass es publiziertes Bildmaterial gebe, könnten wichtige Beweismittel wie zum Beispiel getragene Kleider vernichtet werden. Kopp: «Viele Eigentumsbesitzer haben nach einem Einbruch Bilder von internen Überwachungskameras. Die Polizei ist dankbar, wenn man solche Bilder ausschliesslich der Polizei zur Verfügung stellt.»

Im Jahr 2021 verzeichnete die Luzerner Polizei gemäss Geschäftsbericht 1044 Einbruchdiebstähle, im Vorjahr waren es 1066. Laut Simon Kopp steigen die Einbruchsdelikte erfahrungsgemäss, wenn die Dunkelheit früher einsetzt. Die aktuellen Zahlen fürs Jahr 2022 liegen noch nicht in bereinigter Form vor.

So schützen Sie sich gegen Einbruch: Bei einem Verdacht umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 117 wählen, und zwar Tag und Nacht.

Immer die Haus- und Wohnungstüren abschliessen.

Fenster, Balkon- und Terrassentüren sowie gekippte Fensterflügel schliessen.

Licht brennen lassen, allenfalls mit Zeitschaltuhr timen.

Keine Hinweise auf Abwesenheit geben und bei längerer Abwesenheit die Nachbarn informieren.

*Name der Redaktion bekannt

