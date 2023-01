Jahr 2022 Förderprogramm Energie: Kanton Luzern unterstützte rund 2600 Projekte für 20 Millionen Franken Optimierung der Wärmedämmung, der fossile Heizungsersatz oder der Einbau von Elektro-Ladeinfrastruktur: Mit dem Förderprogramm Energie konnten 2022 zahlreiche Projekte unterstützt werden. 03.01.2023, 16.27 Uhr

Dank der Förderprogramms Energie erhalten Hausbesitzende einen Zustupf für erneuerbare Energie und Gebäudedämmung. Bild: Matthias Jurt (8. Oktober 2021)

Die Nachfrage nach dem Förderprogramm Energie 2022 war bei Hauseigentümerinnen und -eigentümern hoch, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Luzern. So konnten bis Ende Dezember über 2600 Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und für den Einsatz von erneuerbarer Energie in den eigenen vier Wänden unterstützt werden. Dabei wurden fast 20 Millionen Franken zugesichert.