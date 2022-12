Jahreschronik 2022 Diese Zentralschweizer Ereignisse bewegten uns im zu Ende gehenden Jahr Olympische Triumphe, ein König, ein gestohlenes Baby und vieles mehr: Schauen Sie mit uns noch einmal zurück auf das Jahr 2022 zurück. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Januar

3. Die Luzerner Polizei soll mobiler werden und mehr patrouillieren. Darum soll etwa die Hälfte der aktuell 31 Polizeiposten geschlossen werden.

3. Beim FCL übernimmt der 47-jährige Liechtensteiner Mario Frick das Traineramt.

17. Zwischen Zug und dem Ägerital wird ein Abschnitt der Kantonsstrasse sanierungsbedingt gesperrt. Das Vorhaben hat eine grossräumige Umleitung des Verkehrs zur Folge und soll bis im Sommer 2023 abgeschlossen sein.

21. Der Konzernchef von Schindler, Thomas Oetterli, gibt seine Funktion ab – und zwar per sofort. Der Verwaltungsrat des Luzerner Lift- und Rolltreppenherstellers und der CEO haben sich auf diesen Schritt geeinigt. Der frühere Konzernchef Silvio Napoli übernimmt zusätzlich zum Verwaltungsratspräsidium auch wieder die operative Leitung.

Februar

2. Die Schweizer Börsenaufsicht verlangt Sanktionen gegen das Baarer Unternehmen Blackstone Resources AG – wegen mutmasslicher Verletzungen der Vorschriften zur Rechnungslegung. Im April doppelt die Finanzmarktaufsicht nach und wirft der auf Batteriemetalle spezialisierten Firma auch noch Marktmanipulation vor.

13. Die Pläne der Stadt Luzern, beim Bahnhof eine unterirdische Velostation mit 1200 Plätzen zu bauen, werden von den Stimmberechtigten versenkt: Sie sagen mit 52,4 Prozent Nein zum 19,3-Millionen-Kredit.

13. Der Buochser Marco Odermatt holt an den Olympischen Spielen in Peking Gold im Riesenslalom. Später in der Saison gewinnt er auch den alpinen Gesamtweltcup.

Marco Odermatt nach seinem Sieg des olympischen Riesenslaloms. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

15. Auch Corinne Suter gewinnt in Peking Gold – in der Olympiaabfahrt. Die in Flüelen wohnhafte Schwyzerin erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.

Corinne Suter freut sich über Gold in der Abfahrt. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

17. Aller guten Dinge sind drei: Auch die Engelbergerin Michelle Gisin gewinnt an den Olympischen Spielen in Peking Gold – in der Kombination. Zuvor hat sie schon im Super-G Bronze geholt.

Wendy Holdener (links) gewinnt in der Kombination Silber, Michelle Gisin Gold. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

24. Schmutziger Donnerstag: Nach einem Jahr Zwangspause beginnt in der Zentralschweiz die sehnlichst erwartete Fasnacht.

März

1. Die in Zug domizilierte Betreibergesellschaft der Gaspipeline Nord Stream 2 entlässt sämtliche Mitarbeitenden – keine Woche, nachdem das dem russischen Gazprom-Konzern gehörende Unternehmen mit harten Sanktionen belegt wurde. Die Zuger Regierung schaltet in den Krisenmodus.

13. Gesamterneuerungswahlen in Nidwalden: In die siebenköpfige Regierung zieht neben Therese Rotzer (Mitte) auch Peter Truttmann (GLP) neu ein – Truttmann erobert seinen Sitz auf Kosten der FDP. Die bisherigen Othmar Filliger (Mitte), Karin Kayser (Mitte), Michèle Blöchliger (SVP), Joe Christen (FDP), und Res Schmid (SVP) werden wiedergewählt.

13. Gesamterneuerungswahlen auch in Obwalden: Maya Büchi (FDP) wird abgewählt. Dafür erobert die CVP/Mitte mit Cornelia Kaufmann einen zweiten Sitz. Josef Hess (überparteiliches Komitee), Christoph Amstad CVP/Mitte), Christian Schäli (CSP) und Daniel Wyler (SVP) werden wiedergewählt.

14. Erste Flüchtlinge aus der Ukraine treffen im Asylzentrum des Kantons Luzern in St.Urban ein. Doch schon zuvor haben Menschen aus dem Kriegsgebiet privat in unserer Region Zuflucht gefunden.

28. Die Skiarena Andermatt-Sedrun gehört neu mehrheitlich der US-Firma Vail Resorts. Mit dem grössten Skigebietsbetreiber der Welt im Rücken soll Andermatt-Sedrun auf Augenhöhe mit Zermatt oder St.Moritz gebracht werden.

April

1. Das Museum Sammlung Rosengart in Luzern feiert sein zwanzigjähriges Bestehen.

4. Die USA lassen in Spanien Viktor Vekselbergs Superjacht «Tango» beschlagnahmen – und posten ein Video davon auf Youtube. Der berühmteste «Schweizer» Oligarch hat seinen Steuersitz in Zug, wo er mutmasslich pauschalbesteuert wird.

Mai

1. Der EV Zug mit Trainer Dan Tangnes verteidigt seinen Titel vom Vorjahr und wird zum dritten Mal Schweizer Meister.

Schon wieder Meister: Riesenfreude beim EVZ. Bild: Jan Pegoraro

6. Nidwalden ist Gastkanton bei der Vereidigung der neuen Schweizergardisten am Sacco di Roma. Von den 36 neuen Gardisten stammen 13 aus der Zentralschweiz.

29. Die Handballerinnen der Spono Eagles werden zum sechsten Mal Schweizer Meisterinnen. Im Playoff-Final bezwingen sie die Cup-Siegerinnen und Titelverteidigerinnen des LK Zug.

30. Der FCL schafft dank eines 2:0 im Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen den Ligaerhalt.

Juni

1. Die Stadt Luzern testet «mediterrane Nächte»: Von Juni bis September dürfen Gastronomiebetriebe bis 1 Uhr draussen wirten. 46 Betriebe haben dafür eine Bewilligung eingeholt.

10. In Emmen beginnt das 30. Luzerner Kantonal-Musikfest. An diesem und am darauf folgenden Wochenende messen sich zahlreiche Formationen vor grossem Publikum.

Die Brassband Feldmusik Nottwil bei der Marschmusik am 30. Luzerner Kantonal-Musikfest. Bild: Philipp Schmidli (18. Juni 2022)

17./18./19. Das 64. Zentralschweizer Jodlerfest findet in Andermatt statt. Rund 2700 aktive Jodlerinnen, Alphorn- und Büchelbläser sowie Fahnenschwinger begeistern das Publikum.

Der Festumzug des 64. Zentralschweizerischen Jodlerfestes findet unter dem Motto «Tyyflisch guaet» statt. Bild: Philipp Schmidli (Andermatt, 19. Juni 2022)

25. An einem Tag der offenen Tür lernen die Urnerinnen und Urner ihr neues Kantonsspital kennen. 2017 hatte das Urner Stimmvolk dafür mit riesigem Mehr 115 Millionen Franken gesprochen.

Juli

1. Nun können in der Schweiz gleichgeschlechtliche Paare heiraten. In Luzern geben sich mit Bettina und Yvonne Fischer bereits um kurz nach 9 Uhr die ersten beiden Frauen das Jawort.

9. Das Kunstmuseum Luzern präsentiert als erstes Schweizer Museum eine Retrospektive des britischen Künstlers David Hockney – pünktlich zu dessen 85. Geburtstag. Wie schon bei der erfolgreichen Ausstellung zu William Turner handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit Tate London.

Hockney-Retrospektive im Kunstmuseum Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (7. Juli 2022)

14. Beim jüngsten Tunnelprojekt am Brünig erfolgt der Durchstich beim sogenannten Sondierstollen Kaiserstuhl. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg zum A8-Grossprojekt Lungern Nord – Giswil Süd.

20. Auf einer Baustelle nahe dem Bahnhof Horw explodieren mehrere Gasflaschen – es kommt zu einem Brand. Eine Person kommt dabei ums Leben.

31. In der Trinkwasserversorgung der Stadt Luzern wird eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Die EWL informiert die Bewohnenden der Quartiere Langensand und Matthof, dass sie bis auf weiteres das Trinkwasser abkochen müssen.

August

1. Kurz nach Beginn eines Feuerwerks anlässlich der Bundesfeier geraten auf dem Sarnersee zwei Feuerwerksnauen in Brand.

2. Der bisherige Zuger Obergerichtspräsident Felix Ulrich wird Richter am Bundesstrafgericht in Bellinzona.

12. Das Lucerne Festival unter dem Motto «Diversity» wird mit einer grossen Gala und viel Prominenz eröffnet.

12./13. In Ennetmoos zieht die zwölfte Teffli-Rally 171 Fahrer und über 30’000 Besucherinnen und Besucher an – Rekord.

Teffli-Rally: Start der Kategorie 1. Bild: André A. Niederberger (Ennetmoos, 13. August 2022)

16. Der Luzerner Stadtrat hat sich in Sachen Carregime festgelegt und empfiehlt die Lösungsidee «Stadtpassage» zur Weiterentwicklung. Die Cars sollen beim Kantonsspital parkiert werden und die Gäste durch eine unterirdische Passage in die Altstadt gelangen.

22. Der Luzerner Schlagzeuger und Perkussionist Fredy Studer stirbt überraschend im Alter von 74 Jahren.

25. Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker (SVP) kündigt seinen Rücktritt auf Ende der Legislatur an. Vor ihm haben bereits Marcel Schwerzmann (parteilos) und Guido Graf (Mitte) kommuniziert, im nächsten Jahr nicht mehr antreten zu wollen.

28. Der Entlebucher Joel Wicki gewinnt in Pratteln den Schlussgang gegen Matthias Aeschbacher und wird zum Schwingerkönig gekürt.

Schwingerkönig Joel Wicki mit Innerschweizer Schwingerkollegen. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

September

3. Am Zug Fäscht wird auf einer riesigen Festmeile ein Doppeljubiläum gefeiert: die ersten Bahnverbindungen der Schweiz und des Kantons Zug. 45’000 Personen nehmen daran teil.

5. Der Zuger Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Beat Villiger nimmt eine ärztlich verordnete Auszeit – und wird am 19. Oktober seinen sofortigen Rücktritt erklären. Zur persönlichen Krise haben Suchtprobleme und offenbar auch Schulden geführt.

11./12. Die weltbesten Klippenspringerinnen und Klippenspringer sorgen beim «Red Bull Cliff Diving» in Sisikon am Urner See wieder für internationale Wettkampfstimmung.

19. Medizin und Psychologie: Der Luzerner Kantonsrat sagt Ja zum Ausbau der Universität Luzern. Diese kann nun zwei neue Fakultäten gründen: eine für Gesundheitswissenschaften und Medizin und eine für Verhaltenswissenschaften und Psychologie.

19. Der Chamer FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari wird erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten – und fährt im November mit an die WM.

20. Die Festivalleitung gibt bekannt, dass das Blue Balls Festival in der bisherigen Form nicht mehr stattfinden wird. Bereits das Blue Balls 2022 musste wegen einer Erkrankung von Direktor Urs Leierer abgesagt werden. Der Verein Luzern Live will das Blue Balls beerben.

24. Das ehemalige Hotel Palace wird nach mehrjähriger Erneuerung als «Mandarin Oriental Palace» wiedereröffnet. Am Start sind 130 Mitarbeitende aus 40 Nationen – unter ihnen Spitzenkoch Gilad Peled.

25. Das Stimmvolk sagt im Kanton Luzern mit 71,5 Prozent Nein zu einem Beitrag an den Neubau der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan. Es sendet damit ein klares Signal zur stärkeren Trennung von Kirche und Staat aus.

25. Die Stadtluzernerinnen und -luzerner entscheiden sich an der Urne für eine ehrgeizige Klima- und Energiestrategie: Bis 2040 soll die Stadt CO 2 -neutral werden. Die Produktion von Solarstrom wird vervielfacht – und an die Stelle der Öl- und Gasheizungen sollen umweltfreundliche Heizsysteme treten.

25. Das Obwaldner Stimmvolk sagt nach heissem Abstimmungskampf deutlich Ja zur Sanierung des Psychiatriegebäudes in Sarnen.

28. Der Hochwasserentlastungsstollen im Saarneraatal wird wegen geologischen Schwierigkeiten massiv teurer. Die Obwaldner Regierung teilt mit, dass ein Zusatzkredit von 64,1 Millionen Franken notwendig ist.

30. Die Obwaldner Regierung kündigt an, für das Kantonsspital Obwalden eine überregionale Verbundlösung mit der Luks-Gruppe anzustreben.

Oktober

1. Der Urner Ignaz Walker wird nach fast neun Jahren bedingt aus der Haft entlassen. Der ehemalige Erstfelder Barbetreiber wurde wegen versuchten Mordes verurteilt – ohne Geständnis. Walker: «Ich werde weiter für mein Recht kämpfen und eine Revision anstreben.»

2. Gesamterneuerungswahlen im Kanton Zug: Neu in die weiterhin rein bürgerliche Regierung gewählt wird Laura Dittli (Mitte). Alle anderen Mitglieder werden bestätigt: Martin Pfister und Silvia Thalmann-Gut (Mitte), Andreas Hostettler und Florian Weber (FDP) sowie Stephan Schleiss und Heinz Tännler (SVP).

2. FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg attackiert in einem «Sonntags-Blick»-Interview die Klubführung heftig – und löst damit einen ebenso heftigen neuen Aktionärsstreit aus.

FCL-Fans protestieren mit 52 Transparenten gegen die Pläne des Mehrheitsaktionärs Bernhard Alpstaeg. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022)

6. Der Kinderfilm «De Räuber Hotzenplotz» mit starker Luzerner Beteiligung startet in den Kinos. Regie führt der Schwyzer Michael Krummenacher. Ausserdem steht die Firma Zodiac Pictures der Luzerner Lukas Hobi und Reto Schaerli hinter der Produktion.

14. Der Immenseer Seilbahnpionier Willy Garaventa stirbt im Alter von 88 Jahren.

16. Die Luzerner «Schüür» gibt es als Konzertlokal seit nunmehr 30 Jahren – nachdem sie zuvor für 3,5 Millionen Franken umgebaut worden war. Seither ist die «Schüür» zu einer beliebten Institution geworden.

November

14. Das amerikanische Finanzministerium setzt auch den Luzerner Unternehmer Alexander Studhalter auf die Sanktionsliste «krimineller Eliten». Der Vorwurf: Studhalter sei eine Schlüsselfigur im finanziellen Netz des Oligarchen Suleiman Kerimov und habe für ihn Geld gewaschen. Studhalter weist den Vorwurf zurück.

20. Die alten Triebwagen der Zahnradbahn fahren zum letzten Mal vom Pilatus nach Alpnachstad ins Tal. Dies, nachdem zuvor nach und nach neue Triebwagen des Herstellers Stadler Rail in Betrieb genommen wurden.

21. Der Intendant des Lucerne Festivals, Michael Haefliger, kündigt seinen Rücktritt an – allerdings erst auf Ende 2025. Dann wird er das Festival 26 Jahre geleitet haben.

27. Die Nidwaldner Stimmbevölkerung sagt mit 52,7 Prozent der Stimmen Nein zur 18,8 Millionen Franken teuren Entlastungsstrasse im Westen von Stans.

27. Mit einem Ja-Anteil von 77 Prozent sagt die Stimmbevölkerung von Weggis Ja zum sogenannten Seilbahnkorridor und damit indirekt auch zu einer neuen Bahn nach Rigi-Kaltbad aus. In der Sache ist damit das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.

29. Mit dem Spatenstich geht die Baustelle für den Pilatus-Tower und die Pilatus-Arena offiziell in Betrieb. Die Sporthalle soll ihren Betrieb im Frühling 2026 aufnehmen können. Bis im Herbst 2026 sollen alle Wohnungen bezugsbereit sein.

Dezember

12. Eine junge Frau gibt sich im Luzerner Kantonsspital als Pflegerin aus und entführt ein Baby aus der Frauenklinik. Zum Glück kann die Täterin schnell eruiert und das Neugeborene den Eltern zurückgegeben werden. Etwas später wird bekannt, dass die junge Frau eine Fehlgeburt erlitten hat.

14. Das Siegerprojekt für den Neubau des Luzerner Theaters wird bekannt. Es handelt sich um den Entwurf «überall» des Zürcher Büros Ilg Santer Architekten und sieht den Erhalt des bisherigen Gebäudes vor.

Eine Visualisierung des Theaterneubaus. Bild: pd

21. An der mit Spannung erwarteten Generalversammlung der FCL Holding AG kam es im Aktionärsstreit zum grossen Showdown. Dabei erstattete der Verwaltungsrat des FC Luzern gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg Strafanzeige – und wurde danach wiedergewählt.

