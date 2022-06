Jahresrechnung 2021 Luzerner Kantonsrat schafft Reserve für geplante Steuersenkung Der Überschuss von mehr als 200 Millionen Franken im letzten Jahr sorgt im Luzerner Kantonsrat für kontroverse Debatten. Während die Bürgerlichen Geld für tiefere Steuern auf die Seite legen wollen, fordert die Linke mehr Mittel für Prämienverbilligungen und Flüchtlinge. Lukas Nussbaumer und Dominik Weingartner 20.06.2022, 18.31 Uhr

Ein Plus von 201,4 Millionen Franken und ein Vermögen von 333,4 Millionen: Der Kanton Luzern hat ein finanziell äusserst erfolgreiches 2021 hinter sich. Laut Vroni Thalmann, Präsidentin der kantonsrätlichen Planungs- und Finanzkommission (PFK), ist der hohe Überschuss «sehr willkommen». Wichtig sei nun, die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons zu erhalten.

Deshalb habe die PFK eine von Mitte, FDP und SVP vorgeschlagene Bemerkung zum Jahresbericht gutgeheissen, wonach spätestens ab 2025 ein Betrag von jährlich 40 Millionen Franken als Platzhalter für eine zu erarbeitende Steuergesetzrevision einzustellen sei. Diese Bemerkung wurde nach rund eineinhalbstündiger Diskussion auch vom Kantonsrat befürwortet: mit 69 Ja- zu 35 Nein-Stimmen.

Die Fraktionssprecher von Mitte, SVP und FDP bezeichneten den rekordhohen Überschuss als positives Ergebnis der bürgerlichen Finanz- und Steuerpolitik. Gleichzeitig warnten sie vor steigenden Ausgaben. «Wir befinden uns nach sieben mageren Jahren nun mitten im Zyklus der sieben fetten Jahre; es folgen also bald wieder magere», sagte Mitte-Redner Markus Bucher aus Gunzwil.

SVP und FDP warnen vor steigenden Ausgaben

Für SVP-Sprecher Armin Hartmann ist das «sehr erfreuliche Resultat kein Grund zur Euphorie». Die Ausgaben würden teils deutlich über den budgetierten Werten liegen, und die Zahl der Kantonsangestellten sei innerhalb eines Jahres um fast 200 gestiegen. «Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wir erwarten mehr Zurückhaltung bei den Ausgaben», sagte der Fraktionschef der SVP aus Schlierbach. Die gleiche Haltung nehme die FDP ein, wie Sprecher Franz Räber sagte. «Es braucht weiterhin einen sorgsamen Umgang mit unseren Mitteln. Und wir müssen mehr investieren», forderte der Politiker aus Emmenbrücke.

Andere Töne schlugen die Redner von SP und Grünen an. Michael Ledergerber (SP, Luzern) verlangte mehr Mittel für bezahlbare Kita-Plätze, Prämienverbilligungen und für Stipendien. Auch seien Investitionen in die Sicherung der Klimaziele nötig. Der Grüne Urban Frye lehnte die von Mitte, SVP und FDP vorgeschlagene Schaffung einer Reserve für die Steuergesetzrevision ab. «Die Mehrheit dieses Rats denkt an Steuersenkungen und nicht an die Not der Kriegsflüchtlinge, an die Schwächsten unserer Gesellschaft», sagte der Kantonsrat aus Luzern. Es herrsche eine Buchhaltermentalität vor.

Auch für die GLP ist ein Platzhalter von 40 Millionen Franken für eine Steuergesetzrevision nicht sinnvoll, wie Sprecherin Riccarda Schaller aus Malters sagte. Das sei aber kein Nein zu einer Überarbeitung der Steuergesetzgebung, im Gegenteil: Das Steuerrecht müsse revidiert werden, um die Standortattraktivität des Kantons zu stärken und gleichzeitig Personen mit tiefen Einkommen zu entlasten.

Reto Wyss will bei Ausgaben vorsichtig bleiben

Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum wehrte sich gegen den Vorwurf von Urban Frye, nur an tiefere Steuern zu denken. Seine Partei stehe für eine gesamtheitliche Betrachtungsweise. David Roth (SP, Luzern) und Hans Stutz (Grüne, Luzern) wiederum bestritten den Erfolg der Luzerner Steuerstrategie. Profitiert hätten wenige, während auf viele Menschen Mehrausgaben zugekommen seien.

Laut Finanzdirektor Reto Wyss lässt sich der Abschluss 2021 «nicht schlecht reden – die Fakten sprechen dagegen». So sei die relative Steuerkraft pro Einwohner in den letzten zehn Jahren um 27 Prozent gestiegen, und die Firmen hätten im letzten Jahr 16 Prozent des Steuerertrags abgeliefert – doppelt so viel wie auch schon. «Die Finanzen des Kantons Luzern befinden sich in einem sehr guten Zustand. Wir können gestalten. Damit das auch die nächste Generation kann, müssen wir bei den Ausgaben weiterhin zurückhaltend sein», sagte der Mitte-Politiker.

40 Millionen pro Jahr für Steuergesetzrevision

Emotionale Voten fielen in der Detailberatung, als es um die jährlich 40 Millionen Franken für eine Überarbeitung des Steuerrechts ging. David Roth fand, Platzhalter sollten wenn schon für Schäden der Vergangenheit verwendet werden. Support erhielt er vom Grünen Fabrizio Misticoni. Der Surseer bezeichnete es als paradox, dass man in einer Rückschau Forderungen für die Zukunft stelle.

Die Sprecher von Mitte, SVP und FDP verteidigten ihren Antrag erfolgreich. Es sei wichtig, dass die Regierung den finanziellen Rahmen kenne, den der Kantonsrat von der Reform erwartet, sagte Markus Bucher (Mitte). Seine Fraktion werde sich «für eine ausgewogene Steuergesetzrevision einsetzen, die auch tieferen und mittleren Einkommen zugutekommt».

Finanzdirektor Reto Wyss bat das Parlament, die Bemerkung abzulehnen. Es mache Sinn, den Umfang der Luzerner Steuergesetzrevision auf die zu erwartenden Mehrerträge der OECD-Mindeststeuer zu beschränken. Sein Votum vermochte die Bürgerlichen jedoch nicht zu überzeugen: Die Bemerkung der Planungs- und Finanzkommission wurde mit 69 Ja- zu 35 Nein-Stimmen gutgeheissen. In der Schlussabstimmung gab es für den Jahresbericht 95 befürwortende und 13 ablehnende Stimmen.