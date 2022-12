Telefonjasser aus Unteriberg stellt sich am Jasstisch als Gegner

Jassinterview Telefonjasser aus Unteriberg stellen sich als Finalgegner am grössten Differenzler-Turnier der Schweiz Michael Holdener (26) hat beim «Samschtig-Jass» zu viele Punkte gesammelt. Weil er deswegen im Dorf angezündet wurde, gibt er nun an einem Jassturnier allen eine Chance, sich mit ihm zu messen. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 04.12.2022, 11.33 Uhr

Michael Holdener am Jasstisch bei sich zu Hause. Bild: Pius Amrein (Unteriberg, 17. November 2022)

Die Holdeners aus Unteriberg sind nicht in erster Linie durch ihr Jasstalent bekannt. Sie haben beim «Samschtig-Jass» versucht, dies zu ändern. Mit Erfolg?

Michael Holdener: Leider nicht wie gewünscht. Ich bin mit relativ hohen Erwartungen angetreten, musste die aber bald begraben. Beim Differenzler geht’s manchmal schnell, so hatte ich plötzlich 39 Punkte Differenz.

Bei diesem Jass gewinnt, wer wenig Punkte hat.

Man kann es glauben oder nicht: Den Probedurchgang habe ich gewonnen.

Davon gibt's keine Aufnahmen?

Doch, aber die werden nicht veröffentlicht. Ein Foto mit dem Siegerpokal durfte ich aber für mich privat abspeichern.

Ein Foto mit Pokal? Ist der Telefonjasser vor Ort?

Der sitzt in einem Lastwagenanhänger, mit einem Headset verbunden mit der Jassrunde. Ich glaubte auch, dass der zu Hause am Draht mitspielt.

Weshalb haben Sie sich beworben?

2020 sollte der «Donnschtig-Jass» nach Unteriberg kommen. Ein paar Kollegen und ich wollten mit von der Partie sein. Wir haben deshalb mit dem Differenzler angefangen und während zweier Jahre fast jeden Freitag gespielt. Als Ansporn gründeten wir eine Jasskasse. Weil der «Donnschtig-Jass» wegen Corona nicht stattfinden konnte, meldete ich mich Ende 2020 beim «Samschtig-Jass».

Und dann?

Bald folgte ein E-Mail mit der Info, dass für die Sendung aus der Milchmanufaktur Einsiedeln noch Jasser aus der Region gesucht werden. Mit der telefonischen Zusage bat man mich, einen jungen Jasser mitzubringen. So meldete ich auch meinen langjährigen Jasskollegen Kilian Gwerder an, er ist meines Erachtens der beste junge Jasser aus unserer Jasskasse.

Der Beste? Er sammelte in der Sendung 62 Differenzpunkte!

Wie gesagt, beim Differenzler kann es dich schnell «versecklä».

Bei Ihrem Hauseingang steht ein Schild: Es muss nicht alles Sinn ergeben, es reicht oft schon, wenn es Spass macht. Ist das Ihre Einstellung beim Jassen?

Das kann man so stehen lassen. Ja, der Spass am Jass ist gross – und das Wichtigste. Natürlich mussten Kilian und ich uns nach unseren Auftritten faule Sprüche anhören. Das passt, wir nehmen das wie immer mit Humor. Die Reaktion darauf folgt ja jetzt mit dem neuen Jassturnier.

Eben. Damit kommen Sie klar?

Aber ja. Die Leute, die über uns lachten, haben nun die Gelegenheit, es besser zu machen als wir. Ich organisierte bisher drei Differenzler-Jassturniere in Unteriberg. Nun folgt das vierte. Wer sich für den Final qualifiziert, kann sich mit uns zwei Telefonjassern messen. Ziel ist, das bislang grösste Differenzler-Turnier der Schweiz mit Platz für 252 Leute aufzubauen, an welchem auch das anschliessende Fest mit Livemusik Tradition werden soll. Es winken sechs Wellnesswochenenden.

Sorry, dass ich darauf herumreite. Aber gegen Sie und Gwerder zu spielen, ist keine unüberwindbare Hürde. Es war wohl selten einfacher, einen Hauptpreis zu gewinnen?

Das soll der Anreiz sein. Nach dem Motto «Wer im Final ist, hat praktisch ein Freilos» (lacht). Deshalb heisst das Turnier auch «Wer schlaad d’Ybriger Telefonjasser?» und nicht «Wer schlaad dä Bescht». Das Konzept ist ähnlich wie bei den ehemaligen Skirennen auf dem Hoch-Ybrig, bei denen sich Buben und Mädchen für das Finalrennen qualifizieren konnten, wo sie gegen die Besten antreten durften. Bei unserem Turnier warten nun eben Kilian und ich auf die Qualifizierten, also nicht die Besten.

Auf den Ski waren Sie als Junior nur schwer zu schlagen, was bei Ihnen als Cousin von Wendy Holdener und Urs Kryenbühl in der Familie liegt. Wie stark ist Ihr Kampfgeist abseits der Piste?

Ziel ist immer, zu gewinnen. Aber verbissen bin ich nicht.

Zum Jassen wechselten Sie nicht freiwillig. Was hat sich ereignet?

Mit 15 wurde bei mir eine unheilbare Muskelkrankheit festgestellt. Seit acht Jahren bin ich deshalb auf den Rollstuhl angewiesen. Dadurch hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht und auf den Kopf gestellt. Meine Lehre als Schreiner musste ich abbrechen, stattdessen lernte ich Kaufmann. Da ich wegen der Krankheit mit der Zeit meine damaligen Hobbys nicht mehr ausüben konnte, schaute ich mich nach neuen Tätigkeiten um. So kam ich zum Jassen.

Wieso der Differenzler; den spielt man im TV, im richtigen Leben aber eher Schieber oder Coiffeur?

Der Differenzler ist meiner Meinung nach aber der fairste Jass, weil man auch mit einem miesen Blatt gewinnen kann. Und wie gesagt, ich wurde durch meine nicht ganz geglückten Partien als Telefonjasser von den Leuten herausgefordert. Ich spielte übrigens vor wenigen Tagen ein Turnier, das wie der «Samschtig-Jass» in der Milchmanufaktur Einsiedeln durchgeführt wurde.

Soll ich fragen?

Es war der dritte Plausch-Differenzler-Volksjass. Gespielt wurden 16 Durchgänge. In 13 Spielen kam ich auf nur 17 Differenzpunkte, in drei weiteren hat es mich wieder einmal brutal versecklet. Am Schluss waren’s 74 Punkte, ich wurde Fünfter. Der «Einsiedler Anzeiger» titelte «Telefonjasser verpasst Rekord für die Ewigkeit».

Das Jassturnier «Wer schlaad d’Ybriger Telefonjasser?» findet am 10. Dezember im Mehrzweckhuus Baumeli in Unteriberg statt. Startgeld 30 Franken. Anmeldung: telefonjasser.ch.

