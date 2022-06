Dirigentin des Jodlerklubs Finsterwald zum Jodlerfest

Zentralschweizer Jodlerfest «Das Gesamtpaket muss stimmen» – die Dirigentin des Jodlerklubs Finsterwald zur Festvorbereitung Kurz vor dem Jodlerfest in Andermatt ist Karin Bieri etwas nervös. Sie leitet einen Escholzmatter Jodlerklub und singt selbst mit. Die Musik wurde ihr in die Wiege gelegt, das Leiten liegt ihr aber genauso. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Karin Bieri, Jodlerin und Dirigentin des Jodlerklubs Finsterwald. Bild: Manuela Jans-Koch (Escholzmatt, 03. Juni 2022)

Karin Bieri lebt auf der Liegenschaft Schwändlen in Escholzmatt. Stets in Blickkontakt mit dem mächtigen, langgezogenen Bergkamm, der Beichlen, holt sie sich die Kraft und Energie, die sie für ihre musikalische Tätigkeit als Dirigentin und Jodlerin benötigt.

Die Affinität zum Gesang, ihre musikalische Begabung, die Freude am Jodelgesang und ihr ausgeprägtes Musikgehör hängt bei der 32-Jährigen nicht zuletzt mit ihrem Elternhaus zusammen. Ihr wurden Musik und Gesang in die Wiege gelegt.

Tante hat sie jodeltechnisch gefördert

Die Jodlerin und Dirigentin des Jodlerklubs Finsterwald kam schon sehr früh mit dem Jodelgesang in Berührung. Im Alter von vier Jahren stand sie erstmals auf der Bühne. Ihr Grossvater, Jakob Bieri, war der erste Dirigent des Jodlerchörli Lehn in Escholzmatt. Ihr Vater Franz, ihr Bruder David und ihre Tante Marie-Theres, sie alle jodeln oder jodelten. «Das hat mich für meinen weiteren Weg auf jeden Fall beeinflusst und geprägt. Wenn ich dieses Umfeld nicht gehabt hätte, wäre ich wohl nie zum Jodeln gekommen», sagt die Entlebucherin. Sie sei einfach so hineingewachsen. Etwas anderes sei für sie gar nie in Frage gekommen.

Dabei habe sie ihre Tante, Marie-Theres Bieri – ebenfalls eine bekannte Jodlerin und Dirigentin – jodeltechnisch gefördert. Auch im Jodlerchörli Lehn, dem sie während neun Jahren angehörte, habe sie viel gelernt. «Das Lehn-Chörli war für mich eine wunderbare Sache. Es zeigte mir auf, was man mit einem Klub alles erreichen kann», lobt Bieri ihren ehemaligen Klub. Bei der Interpretation eines Jodellieds ist ihr der Chorklang sehr wichtig. Aber: «Schlussendlich muss aber das Gesamtpaket stimmen.»

Zum Einfluss von Corona auf die Qualität des Jodelgesangs sagt sie:

«Die Qualität hat kurzfristig ganz sicher gelitten. Wir konnten nicht proben und somit auch die Stimmen nicht trainieren.»

Sie zieht dabei eine Parallele zum Sport: «Ein Sportler kann auch nicht auf dem Sofa herumsitzen, und dann einen Marathon laufen.»

«Uf em Heiwäg»: Festlied für Andermatt

Doch nun gehört ihre ganze Aufmerksamkeit dem Jodlerklub Finsterwald, mit dem sie sich intensiv auf das Jodlerfest in Andermatt vorbereitet. Mit dem Jodellied «Uf em Heiwäg» von Jean Clémençon möchte sie mit ihrem Klub vor einer Jury die Bestnote 1 erreichen. Wer der dynamischen Entlebucherin zuhört, zweifelt keinen Moment daran, dass ihr dieses Vorhaben gelingen wird.

Seit vier Jahren steht sie dem traditionsreichen Klub als musikalische Leiterin vor. Ein bisschen nervös sei sie schon, gesteht sie bei unserem Besuch in ihrem Elternhaus. Ziel der Dirigentin ist es, den traditionellen Gesang zu pflegen, aber auch den klassischen Jodelliedern Raum zu geben. Der Jodlerklub Finsterwald ist ein bekannter und traditionsreicher Klub mit vielen bekannten Namen. So etwa Ruedi Renggli oder Ruedi Bieri, beide erfolgreiche Komponisten und Jodler.

Wie war es für Karin Bieri, nach diesen Jodlergrössen diesen Klub zu übernehmen? «Ich habe mir die Sache gut überlegt, als ich angefragt wurde», sagt Bieri. Schliesslich habe das Positive überwiegt. «Es war ein Superentscheid», stellt sie fest. Für sie sei sowieso nur ein Entlebucher Klub in Frage gekommen.

Die Mitglieder fühlen sich wohl

Sie habe ihren Jodlerinnen und Jodlern von Anfang an erklärt, dass sie als musikalische Leiterin klare Vorstellung habe. Sie sagte bei ihrem Amtsantritt:

«Ihr müsst Euch auf etwas Neues einstellen.»

«Bis heute habe ich indes nicht das Gefühl, dass sie irgendetwas nachtrauern oder, dass sie sich unter meiner Leitung unwohl fühlen», erklärt die Dirigentin, die nach einer Ausbildung zur Logistikerin heute in Entlebuch bei der Post als Teamleaderin für die Postzustellung zuständig ist. Teamleaderin im Beruf, Teamleaderin im Jodelgesang, das zeichnet die 32-jährige Escholzmatterin aus.

Das müssen Sie für den Besuch des Jodlerfests wissen Anreise Um mehr Parkplätze zur Verfügung zu stellen wurde der Oberalppass gesperrt. Damit können 5500 Autos auf der Passstrasse parkiert werden. Der OK-Präsident empfiehlt trotzdem dringendst die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Der Anlass 2700 aktive Musizierende treten vom 17. bis 19. Juni auf. Am Freitagnachmittag beginnen die Wettvorträge Alphorn und Büchelblasen, Fahnenschwingen und Jodeln. Um 15.40 Uhr ist die offizielle Festeröffnung. Am Samstag laufen weiterhin Wettvorträge. Die ersten finden ab 9.30 Uhr statt. Am Sonntag werden um 8 Uhr die Ehrengäste und Delegationen empfangen. Um 9 Uhr findet die ökumenische Andacht mit Fahnenweihe und -übergabe in der Konzerthalle statt. Um 11.45 Uhr beginnt das Festbankett und um 14 Uhr der Festumzug «Tyyflisch guät». Weitere Infos unter www.jodlerfest-andermatt.ch.

Der Auftritt des Jodlerklubs Finsterwald am Jodlerfest in Andermatt ist am Samstag, 18. Juni, 11.16 Uhr, Konzertsaal, Radisson Blu Hotel Reussen.

