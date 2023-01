Jodlerklub Bärgglöggli Singen und Theater gehen «ans Herz» Auf dem Steinhuserberg wird wieder gejodelt und mit «S`Wägchrüz» ein urchiges Volkstheaterstück aufgeführt. Hannes Bucher 12.01.2023, 11.20 Uhr

«Jodle vo Härz zo Härz» lautet das Motto der Aufführung. Bild: Hannes Bucher (Steinhuserberg, 7. Januar 2023)

70 Jahre alt ist der Jodlerklub Bärgglöggli Steinhuserberg 2021 geworden. «Pflege und Erhalt des Jodelliedes» sind seit der Gründung das erklärte Vereinsziel. Der Höhepunkt der Klubgeschichte war 1983 die Aufführung der Jodlermesse von Jost Marty im Petersdom in Rom. Traditionell ist auf dem Steinhuserberg alljährlich «Konzert und Theater» angesagt. Nach der coronabedingten Zwangspause war es am letzten Wochenende «endlich wieder» so weit. «Wir haben euch zwei Jahre sehr vermisst», verriet Vereinspräsidentin Erika Marti-Lipp den Anwesenden am Premierenabend.

«Jodle vo Härz zo Härz» – dies ist das Motto des Klubjubiläums und diesem Grundsatz wird im konzertanten Teil des diesjährigen Programms intensiv nachgelebt. Speziell ist der Auftakt zum Konzertteil: Beim Öffnen des Vorhangs begrüsst eine «Steimannli»-Gruppe das Publikum, der «Dachdecker-Juiz» des Chors ist von draussen zu vernehmen.

Die «Steimannli»-Gruppe Bild: Hannes Bucher (Steinhuserberg, 7. Januar 2023)

Weiter geht es dann auf der Bühne mit feinem, gepflegtem Jodelgesang (Direktion: Renate Michel Steffen), der in der Tat «ans Herz geht». Amüsante szenische Einlagen, die Einblick in das vielfältige Klubgeschehen geben, bereichern das Gebotene. Das Publikum in der vollbesetzten Turnhalle verabschiedet die Jodler mit viel Applaus.

Kurliger Bürdelimacher und ein mysteriöser Jagdunfall

«Tiefgang, aber auch viel Lustiges» kündigt die Vereinspräsidentin für das Volksstück «S`Wägchrüz» (von Viktor Bisig, Regie Beat Röösli) an. Es erzählt die Geschichte rund um einen suspekten tödlichen Jagdunfall, einen – schliesslich unschuldig – Verdächtigen und eine Liebschaft, die einen unerwarteten Ausgang nimmt.

Beim «Wägchrüz» – dem Ort, wo «der Gerber» angeblich seine böse Tat vollbracht haben soll, werden die «Heftliverträgerin» Regina (Uschi Limacher, links) und die junge Monika (Irene Müller, rechts) Schlimmes über den Förster und Jäger Elsener (Franz Lipp) und seinen Sohn Fritz (Patrick Bühler) erfahren. Bild: Hannes Bucher (Steinhuserberg, 7. Januar 2023)

Eine zentrale Figur im Geschehen spielt der kurlige Bürdelimacher Melk. Fredi Lipp spielt diese Figur ausgezeichnet. Die «Heftliverträgerin» Regina (Uschi Limacher) ergänzt die kauzige Figur ebenbürtig. Auch die weiteren Beteiligten gefallen durchwegs. Das Theater kommt als stimmiges und bodenständiges Ganzes auf die Bühne – den Worten der Präsidentin entsprechend in «typisch Steinhuserberg»-Manier. Diese ist offensichtlich wiederum gefragt: Der Vorverkauf laufe bestens, so die Verantwortlichen.

Hinweis Tickets und Infos unter www.jodlerklub-steinhuserberg.ch