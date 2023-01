Sörenberg ehrt Schwingstar Joel Wicki mit eigenem Weg

Joel-Wicki-Weg Sörenberg ehrt seinen Schwingerkönig mit einem Themenweg Die Gemeinde Flühli will im Ortsteil Sörenberg den Besucherinnen und Besuchern den Schwingsport und den einheimischen Schwingerkönig näherbringen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast ein halbes Jahr ist es her, seit der Sörenberger Schwinger Joel Wicki den grössten Triumph seiner Karriere errang: Am Eidgenössischen in Pratteln krönte sich der 25-Jährige zum Schwingerkönig. Entsprechend stolz ist man in Sörenberg auf seinen Ausnahmesportler. Und jetzt soll Wicki mit einem Weg geehrt werden: dem Joel-Wicki-Weg.

Joel Wicki in Siegerpose nach dem Schlussgang am Eidgenössischen in Pratteln. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Pratteln, 28. August 2022)

Die Gemeinde Flühli plant im Gebiet Laui auf der Sonnenseite von Sörenberg einen Themenweg zum Schwingsport und zu Joel Wicki. Laut dem zuständigen Gemeinderat Peter Schnider soll es ein Ganzjahresweg für Jung und Alt werden. «Wir wollen den Schwingsport auf spielerische Art und Weise vermitteln.»

So ist etwa geplant, Holzfiguren aufzustellen, die das Gewicht von Joel Wicki, dem Berner Hünen Christian Stucki und einem leichtgewichtigen Jungschwinger haben. «Lüpf den Wicki» soll die Attraktion heissen. «Man kann dann versuchen, die Figuren hochzuheben», erklärt Schnider. An einer anderen Stelle kann man ein Memory mit verschiedenen Schwingtechniken spielen.

Eröffnung ist Ende 2023 geplant

Geplant ist zudem ein Rundholzhaus, in dem das Leben von Joel Wicki nachgezeichnet wird. Ein Standort für das Haus sei definiert und liege nun zur Vorprüfung beim Kanton, sagt Peter Schnider, der betont: «Wir wollen keine Partyhütte bauen. Der Weg soll tagsüber genutzt werden und ist darum auch nicht beleuchtet.» Der Gemeinderat denkt etwa an Grosseltern, die den rund einstündigen Weg mit ihren Enkelkindern laufen können, während die Eltern am Skifahren sind.

Ganz Sörenberg feierte seinen Schwingerkönig. Bild: Patrick Hürlimann (Sörenberg, 1. September 2022)

Das Ziel sei, den Weg Ende 2023 zu eröffnen, sagt Schnider. Mit Einsprachen rechnet er nicht. «Sämtliche Wald- und Landeigentümer sind im Boot und unterstützen das Projekt.» Das gilt auch für den Schwingerkönig, um den sich das Ganze dreht. «Joel Wicki ist von der Idee begeistert. Er wird auch an die Eröffnung kommen.»

Gastronomen sponsern Schwingfest-Brunnen

Schnider rechnet mit Gesamtkosten von 100'000 bis 120'000 Franken. «In der Laui bestehen schon Wanderwege, wir müssen nicht mehr viel machen.» Unterstützt werde das Projekt mit Geldern aus der Neuen Regionalpolitik, mit der Bund und Kantone unter anderem Berggebiete in ihrer Entwicklung fördern. Es gebe 20'000 Franken für die Planung und 40'000 Franken für die Ausführung, so Schnider.

«Auch die Unesco-Biosphäre sowie Sörenberg-Flühli-Tourismus unterstützen uns.» Die Gemeinde kann zudem auf die Mithilfe von Sponsoren zählen. «Wir konnten einen Brunnen aus Pratteln ergattern, der ebenfalls ausgestellt wird», sagt Schnider. Der Kauf des Brunnens sei von den Sörenberger Gewerblern gesponsert worden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen