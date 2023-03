Luzerner Medizinstudierende im Endspurt – ein exklusiver Kreis

Joint Master Erste Luzerner Medizinstudierende im Endspurt – aber es bleibt bei einem exklusiven Kreis Dieses Jahr schliessen die ersten Medizinstudierenden der Uni Luzern ihre Masterausbildung ab. Die Bilanz über das Kooperationsprojekt mit der Uni Zürich fällt positiv aus. Trotzdem wird die Grenze von 40 Studierenden pro Jahrgang vorläufig nicht erhöht. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Ziel des Studiengangs an der Universität Luzern ist das Bekämpfen des Mangels an Hausärztinnen und Hausärzten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Im kommenden Sommer ist es so weit: Dann werden die ersten Luzerner Absolventinnen und Absolventen des Medizinmasters ihr Staatsexamen ablegen und ihr Diplom entgegennehmen. Drei Jahre haben sie an der Universität Zürich die Bachelor-Ausbildung absolviert, nun drei weitere Jahre den sogenannten Joint Master Medizin an der Universität Luzern.

Einer von ihnen ist Philipp Schelbert. Der Horwer ist froh, dass er das Studium ohne Ehrenrunde zu Ende bringen kann. «Covid-19 hat uns natürlich auch zu schaffen gemacht, insbesondere im Frühlingssemester 2020, als wir wegen des ersten Lockdowns in den Spitälern keine klinischen Kurse mehr absolvieren konnten.»

Masterarbeit zum Thema Röntgen

Abgesehen davon schwärmt Schelbert vor allem vom Praktikumsjahr, das er unter anderem im Luzerner Kantonsspital absolviert hat. Seine Masterarbeit hat er bereits eingereicht. Darin ging er der Frage nach, ob ein Kontrollröntgenbild am Tag nach der operativen Behandlung eines Schlüsselbeinbruchs notwendig ist – ist es gemäss seiner Studie nicht.

«Das Studium in Luzern ist nach wie vor fachlich, organisatorisch und auf persönlicher Ebene absolut top», schwärmt Schelbert. Jetzt bereitet er sich vor allem auf das Staatsexamen vor. Dann folgt die Assistenzzeit. Noch wisse er nicht, in welche Richtung er sich spezialisieren will; es seien alle Fachrichtungen spannend. Im Moment seien Pädiatrie, Hausarztmedizin und Chirurgie die Favoriten. Die erste Stelle wird er voraussichtlich in Schiers GR antreten.« Das Studium in Luzern hat mir die regionalen Spitäler nähergebracht, und ich könnte mir gut vorstellen, später in Luzern zu arbeiten.»

31 Studierende im Endspurt

Von den anfänglich 40 Studierenden, welche vor fünfeinhalb Jahren ihr Studium aufgenommen haben, werden 31 Studierende nach erfolgreichem Abschluss ihrer Masterarbeit und des Masterstudiums zum Staatsexamen zugelassen, wie Reto Babst auf Anfrage erklärt. Er war viele Jahre Departementsleiter Chirurgie, Mitglied der Geschäftsleitung, Chefarzt und Leiter der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Luzerner Kantonsspital – und ist Prodekan Medizin und Medizinische Wissenschaften der neuen Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin an der Uni Luzern, die bis vor kurzem noch ein Departement war.

Von den Studierenden, die nicht mehr im allerersten Jahrgang dabei seien, würden viele einen zweiten Anlauf nehmen. Im zweiten Jahrgang des Masterstudiums seien derzeit 40 Studierende, im aktuellsten Jahrgang deren 44. «Ich bin mit dem bisherigen Verlauf des Joint Medical Master sehr zufrieden», bilanziert Babst. Die Atmosphäre sei sehr familiär, Studierende, Dozierende und Studiengangsleitung würden sich regelmässig treffen. Die Studierenden seien motiviert, da sie eine praxisnahe und breite Ausbildung erhielten. Und die Dozierenden würden sich über den guten Teamgeist der Studierenden und die vielseitigen akademischen Perspektiven, welche die Uni Luzern ihnen bieten kann, freuen.

Umso mehr stellt sich die Frage: Warum werden in Luzern lediglich 40 Studierende pro Jahr ausgebildet? Immerhin ist es ein erklärtes Ziel der Politik, zum Beispiel den Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten zu bekämpfen. Das ist übrigens auch eines der Ziele des Medizinmasters am Standort Luzern. Laut Babst gibt die Vereinbarung mit der Universität Zürich diese Grenze vor. Sie habe als Uni, welche im Joint-Medical-Masterprogramm die Bachelor-Ausbildung verantwortet, den Lead. «Natürlich versuchen wir, eine flexiblere Lösung zu erreichen.» Das sei aber aufgrund der im Moment geltenden gesetzlichen Regulatorien gar nicht einfach. Denn mit der Zulassung für ein Medizinstudium werde automatisch auch ein Studienplatz an einer bestimmten Uni zugesichert und damit die Mobilität der Studierenden eingeschränkt.

Flexiblere Lösungen gefragt

Babst nennt ein Beispiel: «Jemand hat geplant, nach drei Jahren Bachelor in Zürich den Master in Lugano zu absolvieren. Seine Lebensumstände haben sich im Verlaufe dieser ersten Jahre verändert, sodass ein Wechsel nach Luzern ins Auge gefasst wird. Das geht derzeit aber in aller Regel nicht, da der Studienplatz in Lugano zugesichert ist – so gerne wir diese Person aufnehmen würden.» Hier seien flexiblere Lösungen angezeigt, um besser auf Studierende eingehen zu können. Davon würden letztlich alle Regionen in der Schweiz profitieren.

Ob von den aktuell 31 Studierenden des ersten Jahrgangs einige den Hausarztberuf anstreben, ist laut Reto Babst schwer abzuschätzen. «Gerade am Anfang sind die Spezialfächer oft auch im Fokus der Studierenden, sodass sie sich vor dem Eintritt in die Weiterbildung oftmals noch nicht für eine Hausarztpraxis oder die Tätigkeit in einer Praxisgemeinschaft in der Grundversorgung entscheiden wollen oder können.»

Vordergründig gehe es darum, den Studierenden eine möglichst breite, praxisnahe und patientenzentrierte Ausbildung zu bieten, was mit der Ergänzung der medizinischen Fächer durch Elemente der Gesundheitswissenschaften in Luzern auch gelinge. «Immerhin zeigt die Erfahrung, dass sich Medizinerinnen und Mediziner oft gerne dort niederlassen, wo sie studiert und ein Netzwerk aufgebaut haben.»

Geldfrage im Kanton Zürich

Hintergrund der 40-Personen-Grenze ist ein Entscheid des Zürcher Regierungsrats. Beat Müller, Mediensprecher der Universität Zürich (UZH): «Eine Anhebung der Studierendenzahl in Luzern wäre möglich, wenn die Anzahl der Ausbildungsplätze auf Stufe Bachelor schweizweit erhöht würde.» Doch dann müssten an der UZH mehr Laborplätze für Praktika geschaffen werden, was der Kanton Zürich finanzieren müsste.

Eine Flexibilisierung des Studienorts stehe nicht zur Debatte, weil die Zuteilung bereits bei der Anmeldung zum Studium erfolge und es klare Regeln brauche. Unabhängig davon hätten sich in Luzern die verschiedenen Unterrichtsformen etabliert, die Studierenden seien zufrieden und schnitten bei den Prüfungen gut ab. «Aus Sicht der klinischen Ausbildung ist die Zusammenarbeit zufriedenstellend.»