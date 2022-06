Schützengesellschaft Der erste Verein Rickenbachs feiert sein 200-jähriges Bestehen Die Schützengesellschaft Rickenbach kommt dieses Wochenende zu einem Jubiläumsfest zusammen. Der Verein hat nicht nur die Pandemie, sondern auch einen Bürgerkrieg überstanden. Miriam Abt Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Eines von drei historischen Bleifenstern im Schützenhaus. Bild: PD

«Vaterland nur Dir!» steht auf einem grossen, kunstvoll verzierten Bleiglasfenster im Vereinslokal, gestiftet 1902 vom damaligen Zigarrenfabrikanten Josef Schüpfer-Wapf. Sein Vater hat vor 200 Jahren die Schützengesellschaft Rickenbach mitgegründet – den ersten Verein der Gemeinde. Noch heute erinnert eine Gedenktafel mit den Namen der Gründender in der Schützenstube an das Ereignis.

Seit rund 45 Jahren ist auch Urs Häfeli Teil der Gesellschaft. Schon als Jugendlicher stiess er dazu. Als OK-Präsident verantwortet er die zweitägige Feier zum 200-jährigen Bestehen. Ein Turnier gegen befreundete Schützenvereine wird ergänzt durch eine Festwirtschaft und Kafistube. Ausserdem gibt es ein Bankett sowie ein Abendprogramm mit Band.

Von der Pflicht zum Sport-Schiessen

Während das Schiessen heute in erster Linie als Leistungssport betrieben wird, hatte die Gründung das Vereins einen anderen Auslöser – die Landesverteidigung stand im Vordergrund. So musste nach der Militärorganisation 1817 des Kantons Luzern jeder Hausbesitzer ein persönliches Gewehr anschaffen, und die Gemeinden hatten die Ausbildung der jungen Soldaten zu kontrollieren.

Aus der Idee, dem Schiesswesen auch ausserdienstlich nachzugehen, wurde die Schützengesellschaft Rickenbach ins Leben gerufen. Dies besagt die Chronik, die der Verein aus Anlass des Jubiläums erstellt hat.

Der Bürgerkrieg führte zum Stillstand

Nachdem man das erste Schützenhaus eingeweiht, die ersten Schützenfeste gefeiert und die hauseigene Feldmusik einige Jahre lang musiziert hatte, kam das Vereinsleben Mitte des 19. Jahrhunderts zum Stillstand. Dazu ist nur ein einziger Satz im Protokoll vermerkt:

«Die Freischaren- und Sonderbundszeit lässt den Verein zehn Jahre untätig sein.»

Der Bürgerkrieg habe auch die Schützen gespalten, wie Häfeli erzählt. Den Rickenbachern wurden die Gewehre abgenommen.

Wie der Sonderbundskrieg die Schweiz spaltete Im November 1847 fand der letzte Bürgerkrieg auf Schweizer Boden statt. Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und das Wallis schlossen sich zum katholisch-konservativen «Sonderbund» zusammen und kämpften gegen die liberal-reformierte Mehrheit der Schweiz. Die letzte Schlacht fand in Gisikon statt, wo die Katholiken unterlagen. Diese Niederlage mündete in der Geburtsstunde der Bundesverfassung von 1848.

Auch nach den Kämpfen kam es an Schützenfesten zu Auseinandersetzungen zwischen den Liberalen und Konservativen. Ein Schlichtungszeichen wurde erst 1861 am Eidgenössischen Schützenfest in Stans gesetzt. Es wurde vom Bundesrat auferlegt und gegen den Widerstand der Nidwaldner Regierung durchgeführt.

Heuer wird wieder getanzt

Nach der Versöhnung kam das Vereinsleben wieder ins Rollen. Mittlerweile werde nicht mehr politisiert, so Häfeli. Die Schützenfeste entwickelten sich zu gut besuchten regionalen Zusammenkünften – am 100-jährigen Jubiläum etwa traten über 820 Schützen zum Wettkampf an.

1902 wurde das neue Schützenhaus eingeweiht – pünktlich zum 80. Jubiläum. Rechts im Bild ist das Organisationskomitee ersichtlich, links die Musikgesellschaft. Bild: PD

Auch das heute noch jährlich im Herbst stattfindende Martinischiessen wurde zum Dorffest. Häfeli erinnert sich: «Früher hat man da die Damen noch zum Tanz ausgeführt!» Aber nur, wenn nicht gerade Pandemie herrscht: 2020 präsentierte man das Absenden mittels Youtube-Livestream.

Das Gesellschaftliche werde auch heute noch grossgeschrieben. «Das ist wohl auch der Grund, weshalb es diesen Verein überhaupt noch gibt.» Viele Schützenverbände hätten mit Nachwuchsmangel zu kämpfen, denn mit den Musik- und Turnvereinen sei die Konkurrenz gross:

«Schiessen ist halt nicht mehr so sexy.»

Häfeli zeigt sich dennoch zufrieden mit der Entwicklung der Schützengesellschaft und dem Vereinsleben: «Es passiert immer etwas, wovon man sich im Anschluss davon erzählt.» Vielleicht auch an der anstehenden Jubiläumsfeier, wo wieder die eine oder der andere das Tanzbein schwingt.

Hinweis: Die Jubiläumsfeier findet am 3. und 4. Juni im Schützenhaus sowie der Mehrzweckhalle Kubus Rickenbach statt. Das gesamte Programm kann unter www.sg-rickenbach.ch eingesehen werden.

