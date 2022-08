Jubiläum Die Sempachersee-Überquerung findet zum 50. Mal statt Am Sonntag werden wieder Schwimm-Begeisterte den Sempachersee überqueren. Erstmals gibt es eine beschränkte Anzahl an Startplätzen. Fabienne Mühlemann 05.08.2022, 05.00 Uhr

Eine Abkühlung im See ist bei den heissen Temperaturen derzeit bei vielen hoch im Kurs. Soll der «Schwumm» noch eine gewisse Herausforderung beinhalten, so ist eine See-Überquerung genau das Richtige. Auf dem Sempachersee findet diese am Sonntag zum 50. Mal statt.

Start bei der Sempachersee-Überquerung vor vier Jahren. Bild: Jakob Ineichen (5. August 2018)

1971 war es, als der Anlass zum ersten Mal durchgeführt wurde. «Die erste Austragung war wegen schlechten Wetters eigentlich abgesagt worden. Als dann trotzdem zwölf Leute rüberwollten, begleiteten wir sie halt über den See», erzählte Gregor Bühlmann unserer Zeitung vor vier Jahren, als er beim Anlass das Medienboot steuerte.

Die 50. Ausgabe hätte demnach 2020 stattfinden sollen – doch die Coronapandemie machte der Sempachersee-Überquerung in den letzten beiden Jahren einen Strich durch die Rechnung. «Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir den Anlass am Sonntag endlich durchführen können», sagt Veronika Näf, die Medienverantwortliche im Organisationskomitee der SLRG Sempachersee.

Startplätze sind begrenzt

Neu gilt in diesem Jahr eine Begrenzung bei den Teilnehmenden. 480 Personen können insgesamt mitmachen. Nach dem Rekordjahr 2018, als 648 Personen teilgenommen haben, musste das Organisationskomitee «leider die Grenze ziehen», um die nautische Bewilligung zu erhalten, erklärt Näf.

50. Sempachersee-Überquerung Die 2,1 Kilometer lange Route führt von Nottwil nach Sempach. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr kann man sich am 7. August bei der Festhalle Sempach anmelden und besammeln. Danach wird das Starterfeld mit dem Bus nach Nottwil gebracht. Das Startgeld beträgt 30 Franken und beinhaltet auch ein Badetuch. Ab 10 Jahren kann man mitmachen, 10- bis 15-Jährige müssen von Erwachsenen begleitet werden. Parkplätze sind signalisiert. Infos zur Durchführung gibt es am Vortag ab 18 Uhr unter www.slrg.ch/sempachersee.

Brevierte Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer sind während des Anlasses jeweils auf dem See auf Ruderbooten oder Pedalos unterwegs und beobachten die Schwimmerinnen und Schwimmer, welche dank der Badekappe gut sichtbar sind. Hat eine Person einen Krampf oder kann nicht mehr weitermachen, können sie sich bemerkbar machen und werden ins Boot geholt. «Zum Glück hatten wir in all den Jahren noch nie grössere Zwischenfälle», sagt Näf.

Schwimmen ohne Zeitdruck

Eine Rangliste gibt es bei der Sempachersee-Überquerung nicht. «Die Zeit kann im Ziel bei Interesse zwar nachgeschaut werden. Sie steht aber nicht im Vordergrund. Die Leute sollen die Strecke mit Freude absolvieren und nicht unter Zeitdruck, es ist ein Plauschwettkampf», sagt sie. Trotzdem rät sie, vor dem Anlass zu trainieren.

Näf freut sich insbesondere auf die strahlenden Gesichter, «wenn die Teilnehmenden ins Ziel kommen, aus dem Wasser steigen und stolz auf sich sind.» Sie sagt ausserdem: «Im Ziel gibt es wie immer ein Badetuch. Für die 50. Ausgabe erhält ausserdem jede Person vor dem Start eine Überraschung.» Mehr verrät sie nicht.