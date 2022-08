Jubiläum Diese Luzernerin will seit zehn Jahren älteren Erwerbslosen eine Perspektive bieten Der Verein Avenir 50 plus engagiert sich seit zehn Jahren. Für Geschäftsführerin Heidi Joos ist das Ziel noch nicht erreicht. Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Der Verein Avenir 50 Plus Schweizt feiert sein 10-jähriges Bestehen. Geschäftsleiterin Heidi Joos im Porträt. Bild: Dominik Wunderli (luzern, 25.08.2022)

Vor zehn Jahren gründete die Luzernerin Heidi Joos zusammen mit zwei weiteren Betroffenen «50plus outIn work», das heutige Avenir 50 plus Schweiz.

«Wir waren alle drei über 50 Jahre alt und bekundeten Mühe, eine Festanstellung zu finden»,

erinnert sich die Geschäftsführerin. Kürzlich feierte der Verband sein Jubiläum. Noch immer werden Betroffene von ehemaligen Betroffenen unterstützt.

Ziel des Vereins ist es, ältere Erwerbslose, Ausgesteuerte, Sozialhilfeempfangende und Betroffene von Altersdiskriminierung zu beraten und eine Anlaufstelle zu sein. «Zudem betreiben wir auch politisches Lobbying, unter anderem, indem wir an Vernehmlassungsverfahren sowie an den jährlichen Hearings mit dem Bundesrat teilnehmen», so Heidi Joos.

Viele Themen sind noch heute aktuell

Viele Aspekte, die vor zehn Jahren zur Gründung von Avenir 50 plus führten, sind heute noch aktuell: «Ein zentraler Grund, warum Ältere Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden, sind die höheren Pensionskassenbeiträge für ältere Arbeitnehmende. Politisch ist unbestritten, dass dieser alte Zopf wegfallen muss, doch es tut sich nichts. Die aktuelle AHV-Revision sieht zwar eine kleine Angleichung vor, aber das reicht nicht», sagt die Coaching-Fachfrau.

Ein besonderes Augenmerk legt Avenir 50 plus auf die Ausgesteuerten, denn: «Niemand ist für sie zuständig, weder das Seco noch die Sozialämter. Auch fehlt es an Ombudsstellen für RAV und Sozialämter», bemängelt Joos. Gerade jene, die beispielsweise Mühe mit dem zuständigen Mitarbeitenden haben, erfahren von Avenir 50 plus Unterstützung, indem ihnen dabei geholfen wird, etwa Beschwerdebriefe oder Gesuche zu schreiben.

Das Geld für Werbung fehlt

Einen typischen Ratsuchenden gebe es aber nicht, erläutert Joos: «Meldet sich jemand bei uns, machen wir meist eine breite Auslegeordnung. Diese beinhaltet berufliche, finanzielle, gesundheitliche sowie soziale Aspekte. Daraus leiten wir gemeinsam die Perspektiven ab.» Und die Expertin ist sich klar darüber, dass Avenir 50 plus nur die Spitze des Eisbergs sieht:

«Hilfe zu holen, ist nicht jedermanns Sache. Zudem sind wir zu wenig bekannt und viele RAV weigern sich, unser Dienstleistungsangebot aufzulegen.»

Für Werbung fehlten die finanziellen Mittel, sagt die frühere Luzerner Kantonsrätin (Poch). «Da wir unsere Dienstleistung subsidiär verstehen, also nur dort helfen, wo keine bestehenden Institutionen zuständig sind, müsste unser Angebot dringend von der Politik finanziert werden.» Rentnerverbände hingegen würden sogar für ihre Lobbyarbeit subventioniert.

Alle zwei Wochen ein Austausch

Ältere Erwerbslose sind kein regionales Phänomen. Deshalb eröffnete der Verband drei Jahre nach der Gründung weitere Geschäftsstellen, die sich autonom verwalten. «In den verschiedenen Regionen bieten wir nicht nur Beratungen, sondern auch Selbsthilfetalks an. Alle zwei Wochen tauschen sich Betroffene hier aus. Leider haben einige Gruppen wegen der Coronamassnahmen etwas gelitten», bedauert Heidi Joos.

Obwohl sich Heidi Joos und all die anderen Freiwilligen seit zehn Jahren engagieren, sieht die Coaching-Fachfrau nicht viele Fortschritte. «Die Altersdiskriminierung von Erwerbslosen müsste politisch gelöst werden», sagt sie. Eine Errungenschaft sei die kürzlich geschaffene Überbrückungsleistung für Personen, die nach dem 60. Altersjahr ausgesteuert werden. «Leider wurde sie von der Mehrheit des Parlaments so zusammengestutzt, dass nur wenige davon profitieren können.»

Gesetzlicher Schutz vor Altersdiskriminierung

Der Bundesrat hätte schon vor Jahren eine aktive Politik im Hinblick auf die Alterung der Belegschaften entwickeln müssen, findet Joos. Zentrale Fragen seien: «Mit welchen Massnahmen schaffen wir es, die bestehenden Mitarbeitenden gesund ins Rentenalter zu führen, und welche Bildungsprogramme benötigen wir, um die Anforderungen der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt bewältigen zu können?»

Statt sich darum zu kümmern, hole man billige Arbeitskräfte aus dem Ausland und schaffe damit «viele Probleme für Menschen mit geringem Einkommen». Avenir 50 plus Schweiz hoffe, dass der Bundesrat einen gesetzlichen Schutz vor Altersdiskriminierung schaffe. Dass politische Veränderungen viel Zeit brauchen, ist ihr bewusst. Deshalb steht für Heidi Joos fest: «Wir bleiben dran.»

