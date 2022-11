Jubiläum Eine Zeitreise durch eine bewegte Geschichte: Den Turnverein Schüpfheim gibt es bereits seit 100 Jahren Der TV Schüpfheim feiert in diesem Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum. Nach mehreren Anlässen gibt es zum Abschluss eine Turnshow mit dem Motto Zeitreise. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 17.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eigentlich steht Turnen in Schüpfheim schon länger als 100 Jahre auf dem Programm: 1892 wurde die Turnsektion bereits ein zweites Mal wiederbelebt. Die offizielle Gründung des Turnvereins fand aber am 29. Oktober 1922 mit 18 Personen statt. Es war der Startschuss für intensive Proben im Saal des Hotels Kreuz. Nur Männer und Jungen nahmen teil, das Turnen galt damals vor allem der körperlichen Ertüchtigung.

Der erste Vorstand des Vereins: Das Foto stammt aus dem Jahr 1923. Bild: PD

Solche Hintergründe der 100-jährigen Geschichte finden sich in der Chronik, welche der TV Schüpfheim für sein Jubiläum zusammengestellt hat. Zu Beginn dieses Jahres wurde sie präsentiert – und somit der Start ins Jubiläumsjahr eingeläutet. Es folgten weitere Anlässe: im Mai der Männerturntag, im Juni ein zweitägiger Anlass «Turne Vägt», im September ein Korbballturnier und Ende Oktober ein interner Jubiläumsabend. Und am 18. und 19. November steht als Abschluss die Turnshow an.

2012 wurde aus vier Teilen ein Verein

Das Motto an diesen beiden Tagen lautet: Zeitreise. Eine solche hat die OK-Präsidentin des Jubiläumsjahres, Daniela Portmann-Epp, durchgemacht.

«Es war spannend, mehr über die 100 Jahre zu erfahren. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Verein dieses magische Alter erreicht.»

Ein Meilenstein in der Geschichte sei für sie der Zusammenschluss der vier Vereine Aktivriege, Männerriege, Frauenriege und Damenriege zum Gesamtverein im Jahr 2012 gewesen. Sie stand jenem als Präsidentin in den ersten Jahren vor.

Grund für den Zusammenschluss war der Mitgliederschwund und die Schwierigkeit, geeignete Führungskräfte für die Vorstände zu finden – was gemäss der OK-Präsidentin heute nicht einfacher geworden ist. Zwar gab es vor dem Zusammenschluss Skepsis, insbesondere in Bezug auf die Finanzen und den möglichen Identitätsverlust.

Schliesslich wurde doch mit viel Zustimmung der neue Verein gegründet. Heute zählt der TV Schüpfheim über 300 Mitglieder. Ob Elki-Turnen, Dance Aerobic Jugend, Team Aerobic, Korbball, Geräteturnen, Fitness oder polysportive Abteilungen für Frauen und Männer – das Angebot ist vielfältig.

Freie Pyramide anlässlich des ersten Turnerabends im Hotel Kreuz 1923. Bild: PD

Neben dem Sporttreiben habe auch der gesellige Teil einen hohen Stellenwert. Wanderungen, Ausflüge und Unterhaltungsabende sowie auch das Skifahren hatten stets einen wichtigen Platz. Die OK-Präsidentin sagt:

«Es gab mehrere lustige Turnfahrten und Turnfeste mit Anekdoten, die heute noch erzählt werden.»

Die Teilnahme an Turnfesten war denn auch früher ein wichtiges Ziel der Trainings. Die Männerriege liess kaum ein Turnfest aus und 1994 nahm auch die Frauenriege erstmals an einem teil. Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war schliesslich die Durchführung des Verbandsturnfests Luzern, Ob- und Nidwalden im Jahr 2012. Schüpfheim war an fünf Tagen ein Turnerdorf, 7000 Turnerinnen und Turner benutzten die Infrastruktur.

Ausflug nach Heiligkreuz im Jahr 1926. Bild: PD

Verschiebungen wegen Maul- und Klauenseuche

Auch schwierige Zeiten überstand der Verein. So mussten beispielsweise von 1963 bis 1966 Turndarbietungen dreimal verschoben werden, da die Maul- und Klauenseuche herrschte. Oder während des Zweiten Weltkriegs waren etliche Mitglieder im Grenzdienst, die Turnhalle diente als Truppenunterkunft. Trotzdem wurde ein Unterhaltungsabend im «Adler»-Saal angeboten.

Und schliesslich überstand der Verein auch die Coronakrise, welche jedoch das OK zwang, bei der Planung flexibel zu bleiben. «Die Vorstellung der Jubiläumschronik mussten wir beispielsweise in einem deutlich kleineren Rahmen abhalten als gewünscht. Nun sind wir aber froh, dass sämtliche Anlässe durchgeführt werden konnten.»

Hinweis: Die Turnshow findet am Freitag, 18. November (19.30 Uhr), und am Samstag, 19. November (13.30 Uhr/20 Uhr), in der Sporthalle Moosmättili statt. Infos und Ticketreservation unter www.tvschuepfheim.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen