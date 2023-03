Jubiläum Kanti Sursee feiert 50-jähriges Bestehen Mit einem Festakt wird am Donnerstag das 50-jährige Bestehen der Kantonsschule Sursee gefeiert. Die Geburt der Kanti erfolgte aus Platznot im Eiltempo. 22.03.2023, 14.59 Uhr

Die Kantonsschule Sursee feiert am Donnerstag ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr in der Aula und dauert bis 20 Uhr. Nach einem Grusswort von Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann hält Mitte-Ständerätin Andrea Gmür die Festansprache. Am 17. Juni steigt zudem ein Kantifest für alle Schülerinnen und Schüler.

Die Kanti Sursee im Jahr 1973. Bild: PD

Der Gründung der Kantonsschule in Sursee ist ein Kapazitätsproblem in Luzern vor­ausgegangen. Das Parlament beschloss darum 1969, eine weitere Kantonsschule auf der Landschaft zu eröffnen. Weil es schnell gehen musste, wurde kurzerhand das Gebäude des kurz zuvor erstellten Schulgebäudes in Reussbühl auch in Sursee aufgebaut – allerdings spiegelverkehrt. Der Neubau an der Moosgasse wurde am 12. September 1972 bezogen, im Frühsommer 1973 erhielten die ersten Maturandinnen und Maturanden ihre Abschlusszeugnisse.

Weiterer Ausbau geplant

In einer Mitteilung spricht der Kanton von einer «Erfolgsgeschichte». Das Wachstum der Stadt Sursee sowie des Wirtschaftsraums Region Sursee habe die Schülerzahlen ansteigen ­lassen. «Besuchten 1972 noch 369 Lernende in 19 Klassen die Kanti, sind es aktuell 950 Schülerinnen und Schüler in 48 Klassen.»

Der Erfolg habe aber auch Schattenseiten gezeigt. «Raumknappheit und Organisationsprobleme stellten Schulleitung und Kollegium seit den Neunzigerjahren vor grosse Herausforderungen. Immer wieder musste Schulraum zugemietet werden, insbesondere für den Hauswirtschafts- und den Sportunterricht.» Nun soll die zweitgrösste Kantonsschule im Kanton Luzern abermals erweitert werden (wir berichteten). Für 69,5 Millionen Franken sind zusätzliche Bauten geplant. Das ist nötig, denn der Kanton Luzern rechnet damit, dass in zehn Jahren 1200 Lernende die Kanti Sursee besuchen werden. (dlw)