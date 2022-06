JUBILÄUM Schweizer und Luzerner Kaminfegerverband werden 125 Jahre alt: «Der Beruf wandelt sich wie das Klima» Diesen Samstag feiern sowohl die Kaminfeger Schweiz als auch der Luzerner Verband ihr 125-jähriges Bestehens. Im Lauf der Jahrzehnte hat sich ihr Beruf verändert. Der Wandel der Heizungstechnologie und des Marktes zwingen die Kaminfeger zum Umbruch. Trotzdem wird der Beruf nicht so bald verschwinden. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jedes Kind weiss, wie ein Kaminfeger aussieht und was er macht. Mit Leiter und Bürste kommt er und schrubbt das Cheminée, bis sein Gesicht vom Russ schwarz ist. Er hält die Kamine in Stand, und schützt so vor Bränden – der Kaminfeger ist ein Glücksbringer. Er taucht als Figur in unzähligen Geschichten und Darstellungen auf. Der Kaminfeger ist, wie etwa auch der Polizist oder der Feuerwehrmann, in unserer Kultur verankert.

Schon im 18. Jahrhundert wurde ein erster Eid der Luzerner Kaminfeger festgehalten. «Ein caminfeger solle schwören, […] nutz und ehr zu förderen und den schaden wenden, die camin alle jahr zweymahl fägen und ruoßen», heisst es in der wohl 1761 niedergeschriebenen Eidesformel.

Die Kaminfeger organisierten sich in Zünften, und für die Tätigkeit werden Regeln und Richtlinien festgelegt. Mit der Gründung der Brandversicherungsanstalt (der heutigen Gebäudeversicherung Luzern) im Jahr 1810 wurde die Vorbeugung von Schadenfällen, gerade auch bei Bränden, reguliert.

Hans Häller, Kaminfegermeister in Luzern auf einer Aufnahme von 1929. Bild: Luzerner Kaminfegermeister-Verband

Am Sonntag, dem 8. August 1897, trafen sich 17 Kaminfegermeister im Hotel Pfistern in Luzern, um den hiesigen kantonalen Kaminfegerverband zu gründen – ein halbes Jahr, nachdem sich der gesamtschweizerische Kaminfegerverband bildete. Dieses 125-jährige Jubiläum feiern die Kaminfeger Schweiz am Samstag an ihrer Delegiertenversammlung in Nottwil.

Der Name bleibt

Michael Grau, Kaminfegermeister und Vorstandspräsident des Luzerner Kaminfegermeister-Verbands, freut sich, mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf die Historie und das Fortbestehen seines Berufs anzustossen.

«Auch die Tradition der Kaminfeger, die kulturelle Bedeutung und das Gefühl des Zusammenhalts sind für uns nicht wegzudenken.»

Der Kaminfeger ist eine Institution – und obwohl das Bild des verrussten Zylinderträgers auf der Leiter längst veraltet ist, hält man deshalb auch noch an der Berufsbezeichnung fest. «Vor rund 15 Jahren hatten wir intern über eine neue Berufsbezeichnung debattiert», erzählt Grau. «Aber die Berufsbezeichnung ist so stark in unserer Gesellschaft verankert, und ist auch ein Statussymbol. Sie zu ändern, wäre schwierig.»

Der Kaminfegerberuf ist heute um einiges komplexer als zu Zeiten der Verbandsgründung. Bild: Luzerner Kaminfegermeister-Verband

Zylinder, Leiter und Bürste spielen in einem heutigen Kaminfegerbetrieb eine eher zeremonielle Rolle. Mit der Verbreitung von Gas- und Elektrizitätsheizungen müssten auch die Kaminfeger ihr Berufsbild anpassen. «Die klassische Kaminfegerarbeit hat sich klar reduziert und wird sich auch weiter reduzieren», so Grau.

«Die Kaminfegerbetriebe müssen neue Tätigkeitsfelder erschliessen, um die Arbeitsplätze zu sichern.»

Das Dienstleistungsangebot wird entsprechend ausgebaut. Nebst dem Reinigen, Kontrollieren und Optimieren von wärmetechnischen Anlagen werden auch Reinigungen von Komfortlüftungen, Dampfabzügen, Fotovoltaik- und Solaranlagen-Panels oder Energie- und Effizienzberatungen angeboten. «So wie sich das Klima wandelt, so wandelt sich auch der Beruf des Kaminfegers und der Kaminfegerin», stellt Grau fest.

Die aktiven Luzerner Kaminfegermeister mit einem Betrieb im Kanton Luzern. Mittlere Reihe, zweiter von links: Michael Grau. Bild: Luzerner Kaminfegermeister-Verband

Einen einheitlichen, optimalen Weg gibt es hierbei nicht. «Jeder Betrieb braucht seine eigene Lösung», sagt Grau. Das ist insbesondere wichtig, weil die Kaminfegerbetriebe seit 2019 Teil des freien Markts sind. «Ohne die Monopolstellung werden die Kollegen plötzlich auch zu Marktbegleitern. Und die definierten Umsätze und Arbeitsvolumen fallen weg.» Gleichzeitig bietet der freie Markt den Betrieben auch eine Chance – gerade in Hinblick auf die Erschliessung neuer Tätigkeitsfelder.

Diese Vielseitigkeit ist es auch, die das Kaminfegen für neue Lernende attraktiv machen soll. «Der Beruf ist enorm vielseitig», findet Grau. Stand heute sind im Kanton Luzern rund 60 Angestellte, davon 15 Lernende, in 19 Betrieben tätig. Grau führt in Entlebuch einen davon. Über seinen sich im Umbruch befindenden Beruf macht er sich keine Sorgen – zu anpassungsfähig seien die Branche sowie die Kaminfegerinnen und Kaminfeger.

«Und auch die klassische Kaminfegerarbeit wird nie ganz verschwinden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen