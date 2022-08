Kaminfeger feiern Jubiläum in Luzern mit einem Umzug

Einen Zylinder auf dem Kopf, eine Leiter unter dem Arm, dazu schwarze Kleider. Dies mit den schwarzen Kleidern ist zwar auch heute noch so, der Beruf des Kaminfegers selbst hat sich in den letzten Jahren aber doch ein wenig verändert. Seit 125 Jahren gibt es in Luzern den Kaminfegermeister-Verband nun schon. Am Montag wurde dies mit einem Umzug gefeiert.

08.08.2022, 21.33 Uhr