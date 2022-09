Jubiläum Zum 100-Jährigen: Die Zentralschweizer Jodler sagen Dankeschön Der Zentralschweizerische Jodlerverband wird 100-jährig und feiert dies mit rund 30 Jodlermessen in unserer Region. Vizepräsidentin Erika Zanini-Brun spricht über die schönsten Jodellieder und aufgebrochene Männertraditionen. Interview: Stephan Santschi Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei Jodlerinnen beim 55. Zentralschweizer Jodelfest in Malters. Bild: Sigi Tischler/Key (30. Juni 2007)

Von Einsiedeln bis ins Melchtal, von Steinhausen über Luzern nach Ennetbürgen, von Willisau bis Sisikon; in rund 30 Kirchen und Kapellen finden an diesem Wochenende Jodlermessen statt. Der Zentralschweizerische Jodlerverband (ZSJV) geht raus zu den Leuten und feiert mit Konzerten lokaler Jodlerklubs sein 100-jähriges Bestehen: «Wir möchten breitgestreut allen danken, die uns unterstützen», erklärt Erika Zanini-Brun. «Der Sonntag als Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag erscheint uns hierfür als idealer Zeitpunkt.»

Die gebürtige Entlebucherin ist die erste und bisher einzige Vizepräsidentin im ZSJV, dirigierte lange den Jodlerklub Alperösli Kriens und leitet mittlerweile seit 27 Jahren den Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf. Im Interview spricht die zweifache Mutter über ihre Leidenschaft, erläutert den Unterschied zwischen einem Jodellied und einem Naturjodel und erklärt, weshalb das Tessiner Kantonswappen auf der neuen Fahne ist.

Wann haben Sie sich letztmals mit einem Naturjutz Luft verschafft?

Erika Zanini-Brun. Bild: Corinne Glanzmann

Erika Zanini-Brun: Gestern Abend in Andermatt (lacht). Ich gebe einer Gruppe, die aus Anfängern besteht, einen Jodelkurs. Wir nutzen den Schwung des Zentralschweizerischen Jodlerfests, das im Juni in Andermatt stattfand. Viele Menschen hatten ein Schlüsselerlebnis und wünschten sich danach, an solch einem gemütlichen Anlass singen zu können. Nun bringen wir ihnen die Grundlagen bei, die Aus- und Weiterbildung nimmt im ZSJV generell einen grossen Stellenwert ein.

Wie war es, erstmals seit über zwei Jahren ein Fest dieser Grösse durchzuführen?

Die Stimmung war herzlich, fröhlich, sehr gemütlich. Menschen aus dem ganzen Verbandsgebiet treffen sich, stehen spontan zusammen und singen. In den letzten zwei Jahren war wegen Corona alles lahmgelegt, das hat mir wehgetan. Immerhin habe ich zu Hause mit meiner Familie jeden Tag singen können.

Seit wann jodeln Sie?

Seit ich 13 bin. Ich wuchs in Entlebuch auf, wir hatten eine sehr musikalische Familie, mein Vater war Militärtrompeter, bei uns lief den ganzen Tag das Radio. Kürzlich hat mir meine über 90-jährige Mutter gesagt, dass auch bei ihr zu Hause in der Schüür stets gesungen wurde, wenn sie nach Hause gekommen sei. Ich war in der Blasmusik, fürs Jodeln war meine Leidenschaft und vielleicht auch mein Talent aber ein wenig grösser. Ich singe einfach gerne.

Wie unterscheidet sich das Jodellied vom Naturjodel?

Das Jodellied hat einen Text, erzählt von einer Begebenheit in der Natur, von der Liebe oder einem Moment, der einen Menschen besonders berührt. Im Naturjodel wird «nur» gejodelt, mit Silben wie «lo», «jo» oder «lü».

Gibt es den Naturjodel noch in seiner ursprünglichen Form?

Absolut, er wird weiterhin gepflegt, vor allem im Muotathal, Entlebuch und Unterwalden. Das soll auch weiterhin so sein, das ist uns im ZSJV wichtig.

Gibt es ein typisches Zentralschweizer Jodellied?

Robert Fellmann ist und bleibt für mich unerreicht. Er starb 1951, komponierte aber bereits sehr gute Jodellieder, die noch heute gesungen werden, wie Alpenacht oder z’Alp. Auch den Geburtstagsjutz von Fredy Wallimann oder den Schwandhütte-Jutz von Sepp Zihlmann kennen viele. Beim Jodellieder-Verlag in Unterägeri können alle Partituren der Komponisten bestellt werden.

In diesem Jahr beschenkte sich der ZSJV mit einer neuen Fahne. Darauf ist auch das Tessiner Kantonswappen zu finden. Weshalb?

Weil rund 50 Tessiner Alphornbläser Mitglieder bei uns sind.

1997, zur Feier des 75-Jahr-Jubiläums, zählte der ZSJV knapp 4900 Mitglieder, nun sind es etwa 4000. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass es nicht Regionen gibt, die um Nachwuchs weibeln müssen. Jugendliche haben heute gewiss mehr Angebote als damals. Am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Andermatt hatten wir aber eine wunderbare Beteiligung. Und im April führten wir erstmals sehr erfolgreich ein Nachwuchs-Jodlerfest durch – die mittlerweile 14 Nachwuchschöre greifen wirklich gut. Nun geht es darum, sie in die Konzerte der Klubs einzubinden.

Ein Jodlerchörli übt am Ufer des Sempachersee am Zentralschweizer Jodelfest 1997. Bild: Sigi Tischler/Key (Sempach, 22. Juni 1997)

Bis in die 70er-Jahre bedurfte es noch der Einwilligung des Pfarrers für eine Jodlermesse, also für den Gesang weltlicher Lieder in der Kirche.

Das stimmt, heute sind die Jodlermessen aber nicht mehr aus den Kirchen wegzudenken. Sie sind an fröhlichen und traurigen Anlässen sehr gefragt. Es braucht halt alles seine Zeit.

Ähnlich wie die Etablierung von Frauen in der Jodelszene? Vor Jahrzehnten wurde weibliches Jodeln zuweilen noch als Gekreische abgetan.

Früher waren halt eher Männer in den Vereinen, die Frau übernahm in der Familie noch andere Aufgaben als heute. Bis 1995 war der Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf auch ein reiner Männerverein, dann kam ich (lacht). Ich denke, heute leiten mehr Frauen als früher Jodlerklubs, gerade der Part der Vorjodlerin eignet sich für Frauen wegen der hohen Stimme von Natur wegen.

Werden Sie die erste Präsidentin des ZSJV sein?

(schmunzelt) Nein. Mit Fabian Niklaus haben wir einen jungen und sehr innovativen Präsidenten, der das perfekt macht.

Infos zum Programm in der Zentralschweiz unter www.zsjv.ch

Der zweitgrösste Verband der Schweiz Malters, November 1922. 18 Gründungsmitglieder heben den Zentralschweizerischen Jodlerverband aus der Taufe. Autor Heinrich Federer fragte dabei schon im 19. Jahrhundert: «Was ist eigentlich ein Jodel?» Und antwortete gleich selbst: «Wer das sagen könnte, könnte uns auch lehren, was Sonnenlachen, Lerchentriller, Wellenhüpfen ist. Hören und fühlen kann man den Jodel, schildern nicht.» Unbestritten ist: Seit jeher nutzt der Mensch das Jodeln zum musikalischen Ausdruck seiner Gemütsverfassung. Heute ist der ZSJV hinter den Bernern nicht nur der zweitälteste, sondern mit rund 4000 Mitgliedern auch der zweitgrösste Teilverband der Schweiz. Neben vielen Einzelmitgliedern der Sparten Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen vereint er 134 Jodlergruppen, 14 Nachwuchschöre, sowie sechs Alphorn- und Büchelgruppen unter seinem Dach. Im Juni 2023 wird das Eidgenössische Jodlerfest in Zug und damit zum siebten Mal in der Zentralschweiz stattfinden. Mit Blick auf kommende Zeiten sei das Obwaldner Ehrenmitglied Edi Gasser zitiert: «Was sich so lange halten konnte – und immer noch im Trend ist – wird auch eine Zukunft haben!» (ss)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen