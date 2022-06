Kolpingfamilie Hochdorf feiert 100-Jahr-Jubiläum

Jubiläum Zwischen Freizeitverein und Hilfswerk: «Steter Wandel ist bei Kolping Programm» Die Kolpingfamilie Hochdorf feiert in diesem Jahr das 100-Jahr-Jubiläum. Christof Unternährer, seit 16 Jahren Präsident, erklärt, was den katholischen Verein heute ausmacht. Reto Bieri Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Christof Unternährer, die Kolpingfamilie Hochdorf feiert heuer das 100-jährige Bestehen. Was ist Kolping?

Christof Unternährer: Adolph Kolping war im 19. Jahrhundert ein deutscher katholischer Priester, der sich insbesondere mit der sozialen Frage auseinandersetzte. Seiner Zeit entsprechend half Kolping den Handwerksgesellen, indem er ihnen Heimat und Bildung bot, gleichsam Hilfe zur Selbsthilfe. Selber jahrelang Handwerksgeselle, verstand Kolping die Situation der Gesellen, die durch die Industrialisierung den Boden unter den Füssen verloren. So entstand 1849 der erste Gesellenverein und entwickelte sich zu einer weltweit tätigen Organisation. Kolping sagte: «Die Nöte der Zeit lehren euch, was zu tun ist.» Darum hat sich das Kolpingwerk stetig gewandelt, die Zielgruppen sind vielschichtiger geworden, die Probleme komplexer. Die aktuellen Nöte der Menschen haben sich aber kaum verändert. Darum ist das Wirken von Kolping Beispiel und Auftrag zugleich.

Wie viele Mitglieder zählt die Kolpingfamilie?

Kolping ist weltweit in 60 Ländern mit rund 400’000 Mitgliedern tätig. Schweizweit sind es 64 Familien mit rund 4000 Personen. Im Kanton Luzern gibt es zehn Kolpingfamilien, jene in Hochdorf zählt 90 Mitglieder.

Bleiben die Zahlen stabil oder ist das Kolpingwerk von Mitgliederschwund betroffen?

Auch Kolping kämpft hier in der Schweiz mit rückgängigen Mitgliederzahlen, konkret mit der Überalterung. Weltweit werden aber immer wieder neue Familien gegründet. In Hochdorf versuchen wir einerseits, familiengerechte Anlässe zu organisieren und so die Begeisterung an die nächste Generation weiterzugeben. Andererseits legen wir Wert auf Vernetzung und Kontakte hier im Pastoralraum aber auch in der internationalen Kolpingwelt. Denn gemeinsam können wir viel bewegen. Davon konnten wir uns zum Beispiel in Rumänien direkt vor Ort überzeugen, als wir die Kolping-Kindertagesstätte in Oituz besuchten, welche wir finanziell unterstützen.

Wie haben sich die Aufgaben im Gegensatz zu früher verändert?

Gemäss dem Auftrag von Kolping, jeweils zur aktuellen Zeit vor Ort zu schauen, wo Mitmenschen Hilfe brauchen, ist ein steter Wandel Programm. Im Kanton Luzern ist Kolping zurzeit vor allem ein sozialer Familien-Freizeitverein. In Südamerika, Indien oder Osteuropa allerdings ein anerkanntes soziales Hilfswerk, das vielen Menschen ein besseres Leben ermöglicht.

Kolping Hochdorf feiert das Jubiläum unter anderem am Samstag mit einem sogenannten Schnausermärt. Um was handelt es sich dabei?

Am Schnausermärt beim Zentrum St.Martin gibt es an Marktständen kulinarische Köstlichkeiten in 5-Franken-Probierportionen zu geniessen. Mit Begegnungszonen und einem Rahmenprogramm möchten wir die Bevölkerung zusammenbringen und persönliche Begegnungen ermöglichen.

