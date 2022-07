Todesfall «Staatsfrau», «Vorbild» und «streitbar» – Luzerner Weggefährtinnen erinnern sich an Judith Stamm Mit Judith Stamm ist eine Schweizer Vorkämpferin für die Frauenrechte gestorben. Wegbegleiterinnen wie Yvonne Schärli, Rosmarie Dormann und Cécile Bühlmann blicken auf das Leben der Ausnahmepolitikerin zurück. Dominik Weingartner und Reto Bieri Jetzt kommentieren 21.07.2022, 18.53 Uhr

Das Echo auf den Tod von Judith Stamm ist gross. In den sozialen Medien würdigen Exponenten der Mitte aber auch anderer Parteien die ehemalige Nationalratspräsidentin und Vorkämpferin für die Frauenrechte. So schreibt etwa der Luzerner SP-Präsident David Roth auf Twitter: «Judith Stamm war für Luzern eine aussergewöhnliche Erscheinung. Obwohl von der grössten Partei, war sie immer auch Kämpferin für Ideen und Anliegen, die noch keine Mehrheit hatten. Ihr Engagement für Gleichberechtigung und politische Vielfalt werden wir alle vermissen.»

Auch Mitte Präsident Christian Ineichen erinnert sich auf Twitter an die Verstorbene: «Danke Judith. Mit Dir konnte man auf hohem Niveau streiten. Und oft hast Du gewonnen.» Mitte-Ständerätin Andrea Gmür schreibt:

«Eine mutige, geradlinige Frau ist nicht mehr.»

Und Mitte-Nationalrätin Ida Glanzmann würdigt Stamm mit den Worten: «Mit Judith Stamm ist heute eine grosse Politikerin, ein Vorbild für viele Frauen, auch für mich, und eine grosse und unermüdliche Kämpferin für Gleichstellung verstorben. Viele ihrer Spuren werden uns auch in Zukunft begleiten. Danke für dein Wirken, liebe Judith.»

In den Cafés der Stadt unterwegs

Einer, der Judith Stamm schon lange kennt, ist Rico De Bona (65). Der ehemalige Littauer Gemeinderat ist seit zehn Jahren Parteisekretär der Mitte. «Ich kenne Judith Stamm seit fast 50 Jahren», sagt De Bona. «Sie war charakterlich ein Vorbild. Sie hat nie ihre persönlichen Interessen ins Zentrum gestellt, sondern immer die Sache.»

Rico De Bona, Parteisekretär der Mitte Kanton Luzern. Bild: PD

Obwohl Stamm mit ihren Ideen oft der Zeit voraus gewesen sei, sei sie in der Partei nicht angeeckt.

«Sie ist nie belehrend aufgetreten, sondern überzeugend. Ihre visionären Botschaften hat sie so geschildert, dass sie irgendwann mehrheitsfähig wurden.»

De Bona hatte bis zuletzt Kontakt mit Judith Stamm. «Sie war oft in den Cafés der Stadt anzutreffen. Wir diskutierten oft über Gott und die Welt. Sie hat sich immer noch stark für die nationale und die kantonale Politik interessiert.» Für ihn sei Stamm eine sehr gute Ratgeberin gewesen. Sie sei gerne im Café La vie en rose an der Pilatusstrasse gesessen, immer am gleichen Platz, erzählt De Bona. «Heute Morgen war ihr Platz frei.»

Zwischen 1989 und 1996 präsidierte Judith Stamm die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen. Dieses Amt übt mittlerweile die ehemalige Luzerner SP-Regierungsrätin Yvonne Schärli (70) aus. Sie sagt:

«Judith Stamm war eine prägende Präsidentin der Kommission.»

In ihre Amtszeit seien etwa die zehnte AHV-Revision und das Scheidungsrecht gefallen, zwei wichtige Frauenthemen.

Yvonne Schärli, Präsidentin der Eidgenössische Kommission für Frauenfragen und ehemalige Luzerner Regierungsrätin. Bild: PD

Zudem habe die Kommission unter Stamms Führung einen Grundlagenbericht zur externen Kinderbetreuung erstellt. «Der Bericht hat den Grundstein gelegt für die Forderung nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieses Anliegen hat Judith Stamm als Nationalrätin ins Parlament getragen», erzählt Schärli.

Widerstand gegen die «Kronprinzen» in der CVP

Sie sei durch das Gleichstellungsthema politisiert worden, sagt Schärli. Dabei seien neben Judith Stamm auch die erste Ständeratspräsidentin Josi Meier und die ehemalige Nationalrätin Rosmarie Dormann wichtige Figuren gewesen.

«Judith Stamm hat mich beeindruckt mit ihrem Rückgrat, ihrer Klarheit und ihrer Deutlichkeit beim Gleichstellungsthema.»

Das habe sich unter anderem bei den Bundesratswahlen 1986 ausgedrückt, als Stamm gegen den Willen ihrer Partei gegen die später gewählten «Kronprinzen» – so nannte Stamm die beiden – Flavio Cotti und Arnold Koller angetreten sei.

«Judith Stamm war eine Staatsfrau», sagt Yvonne Schärli. Das habe sie ausgestrahlt, wenn sie durch Luzern spaziert sei, immer alle Passantinnen und Passanten freundlich grüssend. «Man wird Judith Stamm im Kanton Luzern als prägende Politikerin in Erinnerung behalten.»

Ruedi Lustenberger, ehemaliger CVP-Nationalrat und Nationalratspräsident. Bild: Pius Amrein

Ruedi Lustenberger (72) wurde 1999 für die damalige CVP in den Nationalrat gewählt, als Judith Stamm nicht mehr antrat. Politisch hatten der konservative Entlebucher und die progressive Stadtluzernerin das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne, daraus macht Lustenberger keinen Hehl. «Wir hatten ein sehr kollegiales Verhältnis», sagt der ehemalige Nationalratspräsident. «Judith Stamm war sehr streitbar, aber auch eine sehr Versöhnliche.»

«Eine grosse Luzernerin ist gestorben»

Eine enge Wegbegleiterin von Judith Stamm war Rosmarie Dormann (75). Die Rothenburgerin sass von 1987 bis 2003 ebenfalls für die CVP im Nationalrat. «Mit Judith Stamm ist eine ganz grosse Luzernerin, ja eine Schweizer Persönlichkeit, gestorben, die sich über die Parteigrenzen hinaus eingesetzt hat», so Dormann.

«Bei meiner Wahl in den Nationalrat war ich 40 Jahre alt und politisch unerfahren, Judith hat mich immer unterstützt.»

Rosmarie Dormann. Bild: Nadia Schärli

Es sei eine tiefe politische und menschliche Freundschaft entstanden. Nach aussen habe Stamm manchmal unnahbar gewirkt. «Aber sie war es nicht, wenn man sie kannte.» In den vergangenen Jahren haben sich die beiden Frauen regelmässig zum Mittagessen getroffen. «Dabei haben wir immer auch über Politik gesprochen. Sie war sehr belesen und bis am Schluss geistig fit.»

Für die Sache der Frau gekämpft

Auch Cécile Bühlmann findet nur wohlwollende Worte über ihre ehemalige Nationalratskollegin. «Ausgezeichnet hat sie, dass sie über die Parteigrenzen hinweg für die Sache der Frau gekämpft hat», sagt die 73-jährige Stadtluzernerin, die 1991 als erste Grüne aus der Innerschweiz in die Grosse Kammer gewählt wurde und dort bis 2005 amtete.

«Die Zusammenarbeit mit Judith war immer ohne Berührungsängste. Ich habe sie nie als CVP-Frau wahrgenommen.»

Cécile Bühlmann. Bild: PD

Sie sei eine sehr erfahrene Politikerin gewesen. «Dazu gibt es eine schöne Geschichte: Ich war neu im Nationalrat, als Christiane Brunner nicht in den Bundesrat gewählt wurde. Wir Frauen, die den Kampf auch auf der Strasse ausfochten, waren empört und wütend. Wir wollten uns als Klageweiber verkleiden und Asche von der Ratstribüne streuen. Judith Stamm hat uns dann erfolgreich davon abgehalten, das passe nicht hierhin.»

Stamm habe an jeder Session ein überparteiliches Frauentreffen organisiert. «Sie hat mich später als Nachfolgerin angefragt, denn ich sei der Frauensache wohlgesinnt, sagte sie», so Bühlmann. Nach der Zeit in Bern habe sich der Kontakt ins Private verlagert, man sei bis zum Schluss regelmässig in Kontakt geblieben.

Tolerante Haltung gegenüber Andersdenkenden

Brigitte Mürner. Bild: Nadia Schärli

Brigitte Mürner (78) wurde 1987 zur ersten Regierungsrätin des Kantons Luzern gewählt. Zuvor politisierte die Meggerin etwa zur gleichen Zeit wie Judith Stamm im Grossrat. «Ich habe sie immer sehr geschätzt. Einerseits aufgrund ihres Kampfes für die Frauenrechte, vor allem aber wegen ihrer toleranten Haltung gegenüber Andersdenkenden. Sie war für mich ein Vorbild», so Mürner.

Ihr politischer Stil sei eindrücklich gewesen. «Sie konnte ihr Unverständnis gelegentlich klar zum Ausdruck bringen, hat aber nie jemanden desavouiert oder heruntergemacht», so Mürner.

«Ich habe viel von ihr gelernt – und sicher auch viele Männer».

