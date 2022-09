Jugend+Sport Einmal Steinstossen oder Schwingen ausprobieren? Diese Anlässe sind im Kanton Luzern zum J+S-Jubiläum geplant Jugend+Sport wird 50 Jahre alt. Im Kanton Luzern wird zum Jubiläum die Vereinsvielfalt präsentiert. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.00 Uhr

Kinder beim Eislaufen auf einer undatierten Aufnahme des Bundes. Bilder: PD/VBS

Ob Sport in der Schule, im Verein oder Lager – wohl die meisten sind bereits einmal mit dem Sportförderprogramm des Bundes Jugend+Sport in Berührung gekommen. Rund 61’000 Kinder und Jugendliche nehmen im Kanton Luzern jährlich an einem J+S-Angebot teil. Dabei stehen rund 7000 aktive J+S-Leiterinnen und -Leiter im Einsatz.

In diesem Jahr feiert das Sportförderprogramm Geburtstag. Stand vor dessen Gründung vor 50 Jahren das Fitmachen für die Wehrpflicht im Vordergrund, haben sich die Zielsetzungen mittlerweile geändert.

Beitrag für Gesundheit und Zusammenhalt

Heute bildet J+S neben dem obligatorischen Schulsport die Basis für die Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports, sagt Markus Kälin, Leiter Sportförderung im Kanton Luzern. «Mit der Reduktion des J+S-Alters auf fünf Jahre kommen Kinder heutzutage noch früher mit Sportangeboten in Kontakt.» Das sei ein wichtiger Beitrag für die allgemeine Gesundheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Auch Fussball als beliebtester Sport der Schweiz wird von J+S gefördert.

Die Geschichte von J+S Mit der Gründung von Jugend+Sport 1972 wurde der Armee die Aufgabe der sportlichen Körperertüchtigung der Jugend entzogen. J+S ersetzte den ehemaligen militärischen Vorunterricht, der Jungen vorbehalten war. Die Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung, wirtschaftliche sowie sportliche Interessen traten in den Vordergrund. Grund war, dass die gesellschaftliche Bedeutung des Sports zugenommen hatte. Die Aufnahme der Sportförderung in die Bundesverfassung wurde 1970 an der Urne mit 75 Prozent angenommen. Die Kantone sind seither verpflichtet, sowohl Jungen als auch Mädchen drei Sportunterrichtsstunden pro Woche zu erteilen und den freiwilligen Sport zu fördern. Damit sollte eine Brücke zu den Vereinen geschlagen werden. Heute erfolgt die Sportförderung auf drei Säulen: J+S bietet Beiträge für Sportangebote mit Kindern und Jugendlichen sowie Aus- und Weiterbildung der Leiterinnen, Experten und Coaches sowie Leihmaterial für Aus- und Weiterbildung.

Ziel von Jugend+Sport ist es, Kindern auch Zugang zu weniger bekannten Sportarten zu bieten wie BMX.

Weil der Kanton für die Umsetzung von J+S zuständig ist, wollte er bei den Jubiläumsfeierlichkeiten, die am 16. und 17. September in der ganzen Schweiz stattfinden, mitmachen. Am Freitag wird an Schulen wie in Adligenswil und Dierikon das Jubiläum «mit viel Bewegung gefeiert», sagt Kälin. Am Samstag finden vielerorts Aktivitäten statt. Die grössten Anlässe gibt's in Luzern, Willisau, Sursee und Hochdorf – organisiert von lokalen OK und der kantonalen Sportförderung.

Vielseitigkeit der Sportangebote aufzeigen

Die Gemeinden haben sich ins Zeug gelegt. In Willisau gibt es ab 8 Uhr bis in die Abendstunden Aktivitäten in rund 20 Sportarten zum Zuschauen oder Mitmachen. Es gibt öffentliche Trainings des Schwingklubs Wiggertal oder des Schützenvereins, eine Steinstoss-Challenge oder einen Foto-OL. Ausserdem finden Meisterschaftsspiele des FC Willisau oder der Handballriege sowie der Ringkampf der RC Willisau Lions gegen Freiamt statt.

Die Stadt möchte die Vielseitigkeit der Sportangebote aufzeigen, sagt Stadträtin Sabine Büchli. «Die Bevölkerung soll animiert werden, eine Sportart mal auszuprobieren, die unbekannter ist. Wir möchten der Bevölkerung einen Einblick geben, was unsere Vereine für die Gesellschaft und vor allem in der Jugendarbeit leisten.» Es biete sich zudem die Chance, Meisterschaftsspiele kostenlos zu besuchen.

Auch in Hochdorf stellen sich am Samstag acht Vereine vor. Für die Gemeinde ist der Sporttag Hofdere auch ein Dank an das Engagement der Vereine. «Deshalb laden wir die Vereinspräsidien an einen gemeinsamen Apéro ein», sagt Gemeinderat Daniel Rüttimann.

J+S-Leiter bei einer Tauchübung.

J+S soll bekannter werden

In Luzern findet auf der Allmend zum 6. Mal der Tag der Luzerner Sportvereine statt. Knapp 40 Vereine präsentieren ihr Angebot, die Verantwortlichen erwarten 2000 Besuchende. Weiter ist in der Stadthalle Sursee ein Polyathlon-Parcours geplant. Laut J+S-Übersichtskarte gibt es auch in Hergiswil bei Willisau, Pfaffnau und Eich ein Programm.

Mit den Anlässen verspreche sich der Kanton eine breitere Bekanntmachung von J+S, sagt Markus Kälin. «Schliesslich soll es in Zukunft ein wichtiger Grundpfeiler für das Sporttreiben von Kindern und Jugendlichen im Kanton Luzern bleiben.»

