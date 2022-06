Junge Grüne Irina Studhalter tritt aus dem Luzerner Grossstadtrat zurück Nach fünf Jahren Parlamentsarbeit räumt Irina Studhalter ihren Platz für eine jüngere Person. Ihre Nachfolge tritt die 20-jährige Johanna Küng an. Aktualisiert 01.06.2022, 09.49 Uhr

Irina Studhalter wurde im September 2017 als junggrüne Grossstadträtin vereidigt – nun verlässt sie den Rat auf Ende August 2022. Ihr Rücktritt habe weder persönliche noch berufliche Gründe, sondern politische, schreibt die 29-Jährige in einer Mitteilung. Es sei an der Zeit, dass wieder eine jüngere Person diese Parlamentsarbeit mache und junge Menschen in der Politik vertrete.

Irina Studhalter wurde im September 2017 vereidigt. Bild: Nadia Schärli (16. September 2020)

Studhalter war Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und amtete seit 2019 als Vize-Fraktionschefin der Fraktion Grüne/Junge Grüne. Sie engagierte sich besonders in den Bereichen öffentlicher Raum, Kinder- und Jugendförderung und Gleichstellung.

Die 29-Jährige hat kürzlich bereits ihren Rücktritt als Co-Präsidentin der Grünen bekannt gegeben. Sie ist aber weiterhin Mitglied im Vorstand der Grünen Kanton Luzern.

Johanna Küng. Bild: PD

Die Nachfolge Studhalters tritt Johanna Küng an. «Meine Motivation ist es in verschiedensten Bereichen an guten Lösungen für möglichst viele mitzudenken, sei dies für die zukünftige Arbeitswelt, die Umverteilung, das Alltagsleben in öffentlichen Räumen oder natürlich beim Klimaschutz und der Biodiversität», wird Küng in einer Mitteilung zitiert. (fmü/rem)