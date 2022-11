Kampagne Nützen CKW, Post und Swisscom ihre Monopolstellung zu sehr aus? Luzerner Gewerbe fordert «gleich lange Spiesse» Die Kampagne «Fair ist anders» kommt auch in Luzern an: Wirtschaftsverbände und Gewerbebetriebe haben ein Komitee gegründet und wollen «eine dringend nötige Debatte lancieren». Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Der Hauptsitz der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) in Rathausen bei Emmen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (24. Januar 2020)

Das Gewerbe sieht sich zunehmend von staatsnahen Betrieben wie den CKW, der Post oder der Swisscom bedrängt. Grund: Diese sind im Besitz der öffentlichen Hand und haben einen staatlichen Monopolauftrag – im Beispiel der CKW ist das die Stromversorgung. Gleichzeitig machen sie von ihrem Recht auf Wirtschaftsfreiheit Gebrauch und expandieren in branchenverwandte Bereiche. Die CKW etwa haben ihr Geschäftsfeld schon längst in Richtung Elektro- und Solarmarkt, aber unter anderem auch in den IT-Bereich ausgeweitet, kauft konsequent passende Firmen auf und integriert sie ins Unternehmen.

Diese Expansionsstrategie stösst auch im Kanton Luzern auf Widerstand, der sich nun in einem Komitee bündelt. Es nennt sich «Fair ist anders» – analog zu einer bereits auf Bundesebene und in den Kantonen Bern und Solothurn laufenden Kampagne – und will gemäss Medienmitteilung «für gleich lange Spiesse sowie einen fairen Wettbewerb zwischen staatsnahen Betrieben und dem Gewerbe im Kanton Luzern sorgen».

Ziel: Politik und Gesellschaft für das Thema sensibilisieren

Für das Komitee ist klar: Derzeit herrscht ein Ungleichgewicht, weil «immer mehr Unternehmen der öffentlichen Hand ihre Monopolstellung ausnützen und mit neuen Dienstleistungen oder durch Firmenübernahmen zu direkten Konkurrenten der KMU werden». Störend hierbei sei zum einen die aus der Monopolstellung entstandene hohe Kapitalkraft, die zu überhöhten Preisen und zu tiefen Arbeitsofferten führten. Zum anderen, dass Informationen über Kunden verwendet und innerhalb der Geschäftsfelder Quersubventionierungen bestehen.

FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler. Bild: PD

Das Komitee will nun Politik und Gesellschaft für das Thema sensibilisieren und «die dringend nötige Debatte auch im Kanton Luzern» lancieren, wie die Kantonalpräsidentin der FDP, Jacqueline Theiler, sagt. Sie leitet die Geschäftsstelle des Komitees und versteht diese unter anderem als Koordinations- und Anlaufstelle für betroffene KMU.

Das Problem sei nämlich durchaus auch auf kantonaler oder sogar kommunaler Ebene aktuell, sagt Theiler und erwähnt etwa die Luzerner Friedhofverwaltung, die mit der Stadtgärtnerei im Bereich der Grabpflege andere Betriebe konkurrenziere. Gleichzeitig betont Jacqueline Theiler, «dass wir nicht Unternehmen in Staatsbesitz schlechtreden, sondern Transparenz schaffen wollen».

FDP-Nationalrat Peter Schilliger. Bild: PD

Aktuell beteiligen sich am Komitee die Verbände Astag Zentralschweiz, IFU – Freies Unternehmertum, Suissetec Zentralschweiz und der Wirtschaftsverband Stadt Luzern. Ausserdem sind bisher acht Unternehmen mit dabei, so auch die Herzog Haustechnik AG, deren Mitinhaber FDP-Nationalrat Peter Schilliger ist. Der Udligenswiler bewirtschaftet das Thema auf nationaler Ebene schon länger und ist dort nicht allein: Jüngst wurden zwei ständerätliche Motionen von Andrea Caroni (FDP, AR) und Beat Rieder (Mitte, VS) überwiesen. Nun muss der Bundesrat Gesetzesänderungen vorschlagen, um Wettbewerbsverzerrungen durch Staatsunternehmen einzudämmen.

CKW: «Wir bekennen uns zu fairem Wettbewerb»

CKW-Sprecher Marcel Schmid. Bild: PD

Dazu gilt es zu sagen, dass namentlich die CKW eine deutlich andere Sicht auf die Dinge haben: Sprecher Marcel Schmid betont gegenüber unserer Zeitung, dass «wir uns ohne Wenn und Aber an alle gesetzlichen Bestimmungen halten und uns zu einem fairen Wettbewerb bekennen».

Eine (gemäss Kartellgesetz verbotene) Quersubventionierung innerhalb des Unternehmens gebe es nicht. Der Geschäftsbereich, welcher die Netze und die anderen Monopolbereiche von CKW betreibe, sei von den übrigen Tätigkeitsbereichen strikt getrennt, versichert Schmid. «Die dort anfallenden Daten, wie etwa Adressen, können durch keinen anderen Geschäftsbereich oder auch keine andere Gruppengesellschaft verwendet werden.» Zudem finde das Wachstum von CKW fast ausschliesslich ausserhalb des Kantons Luzern statt. «Dort sind wir als CKW nur auf dem freien Markt tätig und verfügen über gar keine guten Daten oder Erträge aus dem Monopolbereich.»

Nationalrat Peter Schilliger will dies so nicht gelten lassen. Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass es zwischen Unternehmen mit Monopolauftrag und anderen Firmen keine scharfe Trennlinie geben könne. «Es gilt, sich gegenseitig zu akzeptieren», sagt er – will aber trotzdem die Spielregeln anpassen. Im Fall der CKW etwa ist für ihn klar: «Der Monopolteil dieses Unternehmens sollte in eine eigene Firma abgetrennt werden.»

Ist man also bei der Privatisierung staatlicher Aufgaben über das Ziel hinaus geschossen? Ja, sagt Schilliger, zumal gewisse Teile des Service public nur schwer rentabel zu betreiben seien. Schilliger sitzt unter anderem im Verwaltungsrat des (ebenfalls privatisierten) Luzerner Kantonsspitals und nimmt hier Einfluss darauf, dass das Luks nicht zu sehr in private Geschäftsfelder expandiert. Gleichzeitig lobt er den «Mut» des Kantons, trotz Privatisierung finanziell in die Bresche zu springen, wenn er – wie im Fall des Spitals Wolhusen – von der Notwendigkeit einer regionalen Leistungserbringung überzeugt ist.

